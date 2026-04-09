Las empresarias Pano confirman ante el TS pagos a Ábalos y ratifican entregas de 45.000€ en metálico en Ferraz

Aseguran que Pepe Hidalgo, presidente de Globalia, entregó 500.000 euros a Koldo García en relación con el rescate de Air Europa por la SEPI.

Las empresarias también relataron entregas de más de 600.000 euros a Víctor de Aldama, vinculadas a gestiones ante el Ministerio de Transportes.

Según Pano, la adquisición de un chalé en Cádiz para Ábalos fue una contraprestación por su mediación en la obtención de una licencia para la empresa Villafuel SL.

Carmen Pano y su hija Leonor González Pano confirmaron ante el Tribunal Supremo pagos a José Luis Ábalos y entregas de 45.000 euros en metálico en la sede del PSOE en Ferraz.

La empresaria Carmen Pano y su hija Leonor González Pano han confirmado este jueves en su declaración como testigos en el Tribunal Supremo pagos a José Luis Ábalos y también han ratificado entregas de 45.000 euros en metálico en Ferraz.

Carmen Pano ha confirmado la tesis de las acusaciones de que la sociedad Have Got Time, vinculada al empresario de hidrocarburos Claudio Rivas, adquirió un chalé en Cádiz, llamado La Alcaidesa, destinado al entonces titular de Transportes Ábalos.

"Yo estaba presente cuando Aldama nos dice a Claudio Rivas y a mí que todo va muy bien, pero que el señor ministro quiere una casa, y por eso se compra el chalé de La Alcaidesa", ha dicho Pano, que declara en el juicio ante el Tribunal Supremo acompañada de su abogado, el exmagistrado Javier Gómez Bermúdez, ya que está siendo investigada en el procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional sobre un presunto fraude tributario por una trama de empresarios de hidrocarburos.

Ese "todo va muy bien" era la obtención de la licencia de operadora de hidrocarburos al por mayor para Villafuel SL, propiedad de Claudio Rivas.

La compra de ese chalé con opción a compra a favor del entonces titular de Transportes "era una contraprestación para Ábalos por razón de su mediación para conseguir la operadora, así se nos trasladó", ha dicho Pano.

La empresaria ha confirmado también que Koldo García, asesor del entonces ministro de Transportes, les recibió en el Ministerio de Industria a ella y a Rivas para una reunión en la que se abordó la obtención de la licencia con el director del gabinete de la entonces ministra Reyes Maroto, Ignacio Díaz Bidart.

"Nos estaba esperando en el hall Koldo, que nos acompañó a una sala bastante grande y estuvo allí, salió y volvió a entrar", ha dicho.

Según la testigo, Díaz Bidart les dijo que le dieran la documentación de Villafuel a Koldo para que éste se lo trasladara a él.

Entregas de metálico en Ferraz

Pano ratificó además en este juicio lo que ya declaró en la Audiencia Nacional y ante el magistrado instructor del Tribunal Supremo en el sentido de que ella hizo "dos pagos de 45.000 euros cada uno en la sede del PSOE".

"La primera vez fui en un taxi y la segunda acompañada de Álvaro Gallego. Fui [a la sede del PSOE en la calle Ferraz] con mi DNI y me dijeron que subiera a la segunda planta. Me estaba esperando un señor nada más salir del ascensor", ha descrito.

"El dinero se metía en una bolsa de plástico blanca. Se doblaba esa bolsa y se metía en una bolsa de papel de color marrón. Eran billetes de 50 euros y algunos de 100", ha precisado a preguntas de la defensa de Koldo García.

"No sé para qué era ese dinero ni a quién correspondía", ha dicho.

Entregó ese dinero al Partido Socialista porque así se lo indicó Víctor de Aldama. Pero los fondos procedían de Claudio Rivas, que había acudido a la intermediación del primero para que su empresa Villafuel consiguiera una licencia de operadora de hidrocarburos al por mayor.

De hecho, ha asegurado que, aparte del dinero llevado a Ferraz, hizo "varias entregas de dinero a Aldama a partir de octubre de 2021 cumpliendo órdenes de Claudio Rivas". "Más de 600.000 euros", ha precisado.

"Evidentemente, me imagino que eso tenía relación con la licencia, pero no sé el destino que dio Aldama a esas cantidades", ha señalado.

"Rivas me hacía transferencias a mis cuentas en la empresa, yo sacaba el dinero y se lo llevaba a Aldama al despacho de Alfonso XIII en efectivo", ha afirmado.

Pano también ha confirmado que Aldama le relató que José Hidalgo "pagó 500.000 euros" por el rescate de Air Europa. La entrega fue a Koldo García en el chalé de los Hidalgo en Puerta de Hierro, ha aseverado.

El rescate de Air Europa

Por su parte, la hija de Carmen, la también empresaria Leonor González Pano ha ratificado, a preguntas de la acusación popular, las manifestaciones que hizo a EL ESPAÑOL en mayo de 2025 en el sentido de que Víctor de Aldama "me dijo que los Hidalgo habían entregado 500.000 euros" por el rescate de Air Europa.

El 16 de mayo de 2025, EL ESPAÑOL difundió un audio en el que González Pano narraba cómo "Pepe Hidalgo", presidente de Globalia, propietaria de Air Europa, habría entregado medio millón de euros a Koldo García, principal asesor de Ábalos cuando era ministro.

Exclusiva El Español: La exnovia de Aldama detalla cómo "Pepe Hidalgo" entregó 500.000 euros a Koldo para pagar a Ábalos por el rescate de Air Europa

La entrega del dinero tendría por objetivo recompensar las gestiones realizadas por éste en orden a conseguir el rescate de la aerolínea por la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales).

Según el audio, Aldama y Koldo García acudieron "a la casa de Pepe Hidalgo" poco antes de que el Consejo de Ministros aprobara el rescate de Air Europa, lo que se produjo el 3 de noviembre de 2020.

En su domicilio, el dueño de la aerolínea "les tenía una bolsa con cerca de 500.000 euros", que les entregó a ambos para pagar al entonces ministro de Transportes.

La entrega del dinero se habría producido en una bolsa de deportes en la casa del patriarca de la familia Hidalgo en Puerta de Hierro, una de las zonas más exclusivas de Madrid.

"Se les pagó mucho dinero"

Leonor González Pano, que declaró junto a su abogado (es investigada en la Audiencia Nacional en la conocida como trama de los hidrocarburos), puso visiblemente nerviosos a Ábalos y Koldo. Ambos se levantaron, molestos, a hablar con sus defensores.

Salieron a relucir conversaciones de Whatsapp entre Leonor y su pareja, mensajes hallados en el móvil intervenido por la UCO a la primera. "Se ha enfrentado el putero al guapo", "el putero ha sido pillar la casa y darle al botoncito", "como empiecen a largar"... La testigo relató que Víctor de Aldama le explicó que Sánchez y Ábalos se habían enfrentado y éste fue cesado como ministro. También que la adquisición de un chalé en Cádiz por una empresa de Claudio Rivas para las vacaciones de Ábalos en el verano de 2021 desencadenó gestiones para que Villafuel S.L. obtuviera la licencia de operadora de hidrocarburos al por mayor.

Y, lo más relevante de cara al proceso, que "se les había dado mucho dinero y si todo esto se empieza a desmoronar [tras al cese de Ábalos como ministro] Claudio podía pedir explicaciones".

Leonor, que fue pareja de Aldama y después mantuvo una estrecha relación con él, confirmó mensajes a su pareja en los que le aseguró que por la concesión de esa licencia "se ha pagado mucho dinero, más de un millón".

- ¿A quién se paga?, preguntó el fiscal Luzón

- Prácticamente a Víctor de Aldama. El dinero era de Claudio Rivas a Víctor por las gestiones que estaba haciendo, para esos contactos con el Ministerio