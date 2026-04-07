El fiscal y Bárcenas se oponen a la petición del PSOE de suspender el juicio de 'Kitchen' e investigar de nuevo a Cospedal

Anticorrupción defiende la validez como prueba de los audios grabados por Villarejo y apoya que el juicio se celebre en la Audiencia Nacional.

El PSOE basa su solicitud en un audio de 2014 en el que Cospedal menciona frenar la investigación sobre la contabilidad del PP, pero el tribunal y la Fiscalía rechazan que haya nuevos elementos relevantes.

El fiscal argumenta que la decisión de archivar la causa contra Cospedal es firme y el tribunal actual carece de competencia para reabrirla o realizar nuevas investigaciones.

La Fiscalía Anticorrupción y la defensa de Luis Bárcenas se oponen a la petición del PSOE de suspender el juicio del caso Kitchen para reabrir la investigación sobre María Dolores de Cospedal.

La Fiscalía Anticorrupción se opone a la petición del PSOE de suspender el juicio del caso Kitchen para investigar al PP y a la exministra María Dolores de Cospedal.

Así se ha pronunciado el fiscal César de Rivas este martes, en la segunda sesión de esta vista, en la que se enjuiciará el supuesto espionaje parapolicial orquestado por el Ministerio del Interior para robar documentación a Luis Bárcenas, extesorero del PP.

De hecho, la defensa de este último también ha apoyado la postura de Anticorrupción. "Nos adherimos a todo lo manifestado por el Ministerio Fiscal", ha señalado la abogada de Bárcenas, Marta Giménez-Cassina.

Tal y como informó EL ESPAÑOL, este lunes, al inicio del juicio, la abogada del PSOE, Gloria de Pascual —el partido ejerce la acusación popular en esta causa— solicitó abordar la "conexión política" del caso Kitchen.

Por ello, pidió retrotraer las actuaciones para volver a investigar a Cospedal —que ya lo estuvo durante apenas dos meses, hasta julio de 2021— y llamar al Partido Popular como partícipe a título lucrativo.

No obstante, el fiscal De Rivas se ha opuesto frontalmente a dicha petición, pese a que, cuando el juez Manuel García-Castellón archivó la causa para Cospedal hace casi un lustro, Anticorrupción se opuso a tal decisión. Tanto es así que la recurrió, aunque no tuvo éxito.

Sin embargo, como ha recordado este martes el fiscal, aquella postura del instructor "devino firme", una vez fue avalada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la instancia jerárquicamente superior al Juzgado del que era titular García-Castellón.

Por ello, según ha subrayado Anticorrupción, el tribunal que acaba de empezar a juzgar el caso KItchen "carece de competencia para dejar sin efecto" aquella decisión.

"Tampoco procede ninguna instrucción suplementaria", ha señalado el fiscal, antes de recalcar que "no ha existido ni existe ninguna revelación inesperada en los elementos" que se enjuician.

Para justificar su petición, la abogada Gloria de Pascual aludió a un audio, grabado en 2014, en el que Cospedal comenta con el entonces comisario José Manuel Villarejo que "sería conveniente poder parar lo de la libretita", en alusión a la contabilidad extraoficial del PP que registró Bárcenas en los llamados papeles de Bárcenas.

En base a dicho audio, la letrada del PSOE solicitó este lunes al tribunal que diese marcha atrás a este juicio y que Cospedal vuelva a ser investigada.

"Sorprenderá que el tribunal no ordene una más amplia investigación", señaló la abogada de la acusación popular. El fiscal, no obstante, se opone a dicha decisión.

Este martes, en una de sus intervenciones, la letrada del PSOE, en alusión a dicho audio, ha insistido en que "existen hechos nuevos que deberían dar lugar a la reapertura" de la instrucción.

Ello le ha costado una pequeña reprimeda de la magistrada Teresa Palacios, presidenta de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, encargada de juzgar la Kitchen.

"Señora letrada, no aproveche para introducir lo que usted ya dijo ayer. Se le ha pedido que conteste a otra cosa, no que reitere lo de ayer, que ya tuvo bastante tiempo", le ha indicado Palacios.

Respuesta a las defensas

Asimismo, Anticorrupción apoya que este juicio se celebre en la Audiencia Nacional, en respuesta a los abogados de varios de los acusados —el exministro Jorge Fernández Díaz, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez o de Villarejo—, quienes, este lunes, propusieron que fuese la Audiencia Provincial de Madrid el órgano enjuiciador del caso Kitchen.

Esta causa constitye la pieza 7 de la macrocausa conocida como caso Villarejo, en la que se investigan los diversos encargos realizados por las empresas de Villarejo.

El exministro Jorge Fernández Díaz (i) y su antiguo 'número dos', Francisco Martínez, en el primer día de juicio. Efe

Al tratarse de un supuesto espionaje parapolicial orquestado por Interior, las defensas de varios acusados señalaron que el caso Kitchen es un procedimiento con características diferentes al del resto de encargos. Por ejemplo, en esta ocasión, no tuvo participación ninguna de las empresas de Villarejo ni existía un cliente particular.

Ahora bien, a juicio del fiscal de Rivas, su participación en la presunta operación parapolicial sirvió al excomisario para "buscarse la impunidad" de cara a las posibles irregularidades de sus encargos privados.

Audios "plenamente válidos"

Este martes, el fiscal César de Rivas también ha considerado "lícitos" y "una prueba válida y eficaz" los audios grabados por el excomisario Villarejo, que incluyen algunas de sus conversaciones con la antigua cúpula de Interior.

"No se puede exigir [a esos audios] lo mismo que a los archivos obtenidos en las intervenciones telefónicas", ha señalado el fiscal, contrario a que esos clips sean expulsados del procedimiento judicial, como sí solicitan varias defensas.

"No se han obtenido con vulneración de derechos fundamentales. Villarejo no los captó como autoridad que estuviera investigando delitos; porque no podemos admitir que estuviera investigando los delitos en cuya ejecución estaba participando", ha comparado De Rivas.

La defensa de Bárcenas también ha apoyado esta postura de Anticorrupción.