El Supremo ordena investigar los bienes de Ábalos y Koldo García previo a embargarles por valor de 60.000 euros

Las claves nuevo Generado con IA El Tribunal Supremo ha ordenado investigar los bienes de José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. La investigación patrimonial se realiza antes de decidir si procede embargarles bienes por valor de 60.000 euros. Ábalos y García no han depositado la fianza impuesta por el tribunal para cubrir posibles responsabilidades pecuniarias. El instructor del caso les concedió cinco días para pagar la fianza, advirtiendo que, en caso contrario, se procedería al embargo de bienes.

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha acordado investigar los bienes que poseen el exministro José Luis Ábalos y su asesor, Koldo García, antes de decidir si procede embargárselos para cubrir la eventual responsabilidad civil a la que podrían ser condenados, fijada inicialmente en 60.000 euros

En una resolución conocida hoy, la Sala indica que "visto que ha transcurrido en exceso el plazo concedido para prestar fianza en cuantía suficiente para cubrir las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles, sin que el mismo haya consignado cantidad alguna, realícese averiguación patrimonial a través del Punto Neutro Judicial y con su resultado se acordará".

Cuando abrió el juicio oral contra ellos, el pasado diciembre, el instructor impuso a Ábalos y García una fianza en la cantidad de 60.000 euros a fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias a las que tendrán que hacer frente si fueran condenados.

En aquel momento, Leopoldo Puente les dio cinco días para depositar esa cantidad, con expreso apercibimiento de que, de no prestarla, les serán embargados bienes en cantidad suficiente para asegurar dicha suma.

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