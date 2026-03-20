Ángel Gabilondo testificará en el juicio a Echenique por el tuit en el que instó a deportar curas y les vinculó a la pederastia

La Fiscalía no considera que exista delito y pide la absolución, mientras que Abogados Cristianos solicita un año de prisión para el exdiputado.

El tuit de Echenique respondía a declaraciones del arzobispo de Oviedo sobre inmigración y afirmaba que es más probable que un sacerdote cometa abusos que un migrante delinca.

El juicio surge tras una denuncia de Abogados Cristianos por un supuesto delito de discriminación y odio, tras el tuit publicado por Echenique en mayo de 2024.

Ángel Gabilondo testificará en el juicio contra Pablo Echenique por un tuit en el que vinculó a sacerdotes con la pederastia y sugirió deportarlos.

Pablo Echenique será juzgado el próximo viernes, día 27 de marzo, en la Audiencia Provincial de Madrid.

¿Por qué? Por publicar, en Twitter, el 10 de mayo de 2024, el siguiente comentario: "Estadísticamente, es mucho más probable que un sacerdote cometa un delito de agresión sexual contra menores de edad a que delinca una persona migrante".

"Desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, sería más eficaz deportar sacerdotes que endurecer la política migratoria", finalizó su tuit, con el que respondió a unas declaraciones del arzobispo de Oviedo acerca de los peligros de la inmigración masiva.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el actual defensor del Pueblo, el exministro socialista Ángel Gabilondo —quien, curiosamente, fue seminarista— testificará en dicho juicio.

Así lo solicitó la Fundación Abogados Cristianos, la misma organización que presentó una denuncia "por un delito de discriminación y odio" tras leer el tuit de Echenique.

Aquello derivó en la apertura de un procedimiento judicial y el expolítico tuvo que declarar como investigado, en septiembre de 2024, en el Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid.

Ante el juez, Echenique reconoció haber escrito dicho tuit, en el que se reafirmó. Insistió en que, efectivamente, es más probable que un sacerdote cometa un delito sexual a que un migrante delinca.

De hecho, ya de cara al juicio, la defensa del expolítico solicitó que también testificara en dicho juicio Narciso Michavila, el director de la agencia demoscópica GAD3.

No obstante, fuentes jurídicas señalan que, posteriormente, los abogados de Echenique renunciaron a dicho testimonio y la parte acusadora se opuso a este cambio de criterio.

¿Por qué testificará Ángel Gabilondo? Porque la institución que preside presentó, el 27 de octubre de 2023, el dosier titulado Informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos.

Este documento, que había sido encomendado por el Congreso de los Diputados el 10 de marzo de 2022, es un análisis exhaustivo encargado a una comisión independiente para investigar las denuncias de pederastia dentro de las instituciones eclesiásticas.

El defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. Europa Press

El próximo viernes, también comparecerán como testigos en la Audiencia Provincial un periodista experto en abusos sexuales en la Iglesia (a petición de Echenique) y María García, la presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (solicitada por Abogados Cristianos).

El fiscal no ve delito

La Fiscalía defenderá la absolución del acusado. Ya se opuso a que fuese juzgado y solicitó el archivo de la causa, pero Abogados Cristianos sí pidió que el exdiputado se sentase en el banquillo, petición que es suficiente para que así suceda, pese a la oposición del Ministerio Público.

La organización religiosa ya ha solicitado un año de prisión para el exdirigente de Podemos.

Le acusa de un delito de incitación al odio. El artículo 510 del Código Penal, en su primer apartado establece, penas de prisión de uno a cuatro años (y multa de seis a doce meses) para quienes lo cometan.

¿A quiénes castiga este artículo? A "quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, aporofobia, enfermedad o discapacidad".