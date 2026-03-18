Javier Herrero, el director de Carreteras que pasó de estar "a pan y agua por socialista" a recibir dinero de constructoras

Herrero también está siendo investigado por prevaricación, tráfico de influencias y fraude en otro caso de supuestas irregularidades en una adjudicación de 25 millones de euros en Ávila.

La investigación vincula a Herrero con Koldo García, asesor de José Luis Ábalos, y señala reuniones y comunicaciones entre ellos en el proceso de adjudicación de contratos.

Herrero recibió una transferencia de 25.440 euros de una constructora que había obtenido un contrato de 92,4 millones de euros durante su gestión.

Javier Herrero, exdirector general de Carreteras, está siendo investigado por su presunta implicación en una trama de amaño de contratos de obra pública.

Hasta mediados de 2018, Javier Herrero Lizano estaba "a pan y agua por [ser] socialista". Ese año, en el que un nuevo Gobierno accede a la Moncloa, su suerte cambió: fue nombrado director general de Carreteras, departamento dependiente del Ministerio de Transportes, dirigido, por entonces, por José Luis Ábalos.

Pero aquello fue el inicio de un camino que ha acabado desembocando en que Herrero sea, a día de hoy, una de las piezas clave de un puzle de corrupción que reconstruye la Audiencia Nacional.

Casi ocho años después de su nombramiento, un juez investiga a este ex alto cargo —ya no encebeza Carreteras— por, supuestamente, formar parte de una trama dedicada al amaño de contratos de obra pública.

Aún hay más: como ha desvelado este martes EL ESPAÑOL, Herrero recibió recientemente una transferencia de un constructora a la que, en 2019, le fue adjudicado un contrato de 92,4 millones de euros.

¿Qué departamento licitó esta obra? La Dirección General de Carreteras. La misma que, gracias a la intercesión de Koldo García, principal asesor de Ábalos, Javier Herrero había comenzado a encabezar tan sólo unos meses antes.

El binomio Koldo-Javier es relevante en este asunto. Fue García, también investigado por la Audiencia Nacional, quien, a la hora de sugerir su nombramiento, lamentó que Herrero llevase "apartado dos años a pan y agua por socialista".

Así lo plasmó en un documento hallado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y publicado por EL ESPAÑOL.

"Ha sido subdirector en diferentes Consejerías del PSOE. Fue subdirector de Carreteras con [el ministro] Pepe Blanco", destacó Koldo sobre el currículum vitae de Herrero.

El documento también calificaba como "importante" su nombramiento como nuevo director general de Carreteras, como así acabaría produciéndose.

Dicho y hecho. El documento, denominado "M. Fomento", que incluye otras propuestas de nombramientos, fue enviado por Koldo García por e-mail a sí mismo, desde una cuenta personal a una profesional, el 16 de junio de 2018. Trece días después, Javier Herrero se convertiría en director general de Carreteras.

La cercana relación de Koldo con Herrero durante la etapa de ambos en Transportes no es ninguna novedad. Pero EL ESPAÑOL publica ahora una imagen que la sintetiza: un selfie hallado en el móvil del exasesor, en el que los dos protagonistas, sonrientes y vestidos con ropa deportiva, disfrutan de una consumición en una terraza.

La foto está fechada el 5 de julio de 2021, pocos días antes de que, sorpresivamente, Pedro Sánchez cesase a Ábalos como ministro. Quien había sido hasta entonces su hombre fuerte también dejaba su cargo como secretario de Organización del PSOE. Esto es, número tres del partido.

Más de dos años antes de aquella imagen, en 2019, Koldo y Herrero celebran, por WhatsApp, que la mencionada obra millonaria hubiese sido adjudicada a dos constructoras, Acciona y Aquaterra, que conformaban una UTE (unión temporal de empresas).

Aquaterra es la misma que transfirió 25.440 euros a Herrero. Y tres exdirectivos de Acciona también están siendo investigados por la Audiencia Nacional por, supuestamente, pagar comisiones ilegales a cambio del amaño de obras públicas.

La UCO también ha encontrado en el móvil de Víctor de Aldama anotaciones sobre reuniones de éste con Herrero Lizano, pese a que, ante el juez, el ex alto cargo negó conocer al empresario, considerado el intermediario de la llamada trama Koldo.

Por ejemplo, la agenda del móvil de Aldama recogía un encuentro entre ambos el 16 de enero de 2019 a las 10:30 horas.

En marzo de 2025, como testigo, obligado a decir la verdad, Herrero negó en el Tribunal Supremo que varias obras públicas, señaladas por Aldama, estuviesen "pre-adjudicadas".

Por entonces, hace ahora justo un año, como Ábalos aún seguía siendo diputado y estaba, por tanto, aforado, era el Supremo el que investigaba esta causa judicial.

Cuando entregó su acta, a finales del pasado enero, la Audiencia Nacional pasó a ser la competente para continuar esta instrucción. Entre tanto, Herrero ya había pasado de ser testigo a ser investigado.

Y no es éste el único procedimiento judicial que se cierne sobre él. También está investigado judicialmente por prevaricación, tráfico de influencias y fraude, por un presunto amaño de 25 millones de euros en una adjudicación de la Dirección General de Carreteras en la provincia de Ávila.

En 2024, la Audiencia Provincial de Ávila ordenó al Juzgado de Instrucción número 5 de la capital reabrir esta causa, en la que se investiga a Herrero por un supuesto trato de favor a la empresa Cyopsa-Sisocia.