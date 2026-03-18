El fiscal anticorrupción pide 173 años de cárcel para Francisco González, expresidente del BBVA, por contratar a Villarejo

La Fiscalía también acusa al BBVA como persona jurídica, pidiendo una multa de 181,8 millones de euros por delitos de cohecho y revelación de secretos.

El excomisario Villarejo habría utilizado el Grupo Cenyt para operaciones de espionaje, accediendo ilegalmente a datos personales y patrimoniales de grandes morosos y rivales.

González está acusado de un delito continuado de cohecho y de 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos, por los que se solicitan cuatro años de prisión por cada uno.

La Fiscalía Anticorrupción pide 173 años de cárcel para Francisco González, expresidente del BBVA, por autorizar la contratación de Villarejo para espiar a competidores y deudores.

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito de acusación en el que solicita 173 años de cárcel para el expresidente del BBVA Francisco González por autorizar la contratación por el banco del excomisario José Manuel Villarejo para espiar a competidores y organizaciones a los que consideraba hostiles o para averiguar el patrimonio de deudores de la entidad.

Anticorrupción considera a González responsable de un delito continuado de cohecho y de 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos. Por cada una de estas últimas infracciones -que no admiten una calificación de delito continuado- solicita cuatro años de cárcel, lo que explica la elevada petición de pena de prisión para el exbanquero.

De acuerdo el escrito de acusación, González dio su "expresa aquiescencia" a la propuesta de su director de seguridad, Julio Corrochano (excomisario de Policía) para contratar a los entonces comisarios en activo José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño. Este último no se sentará en el banquillo por cuestiones de salud.

Villarejo, "haciendo un uso fraudulento" de sus facultades como policía, había creado a espaldas de sus superiores el Grupo Cenyt, una "estructura empresarial opaca", según el fiscal, destinada a generar beneficios personales a través de los pagos recibidos del BBVA para operaciones de espionaje.

El excomisario ofreció la utilización de aparatos de interceptación de comunicaciones, acceso a empresas telefónicas, seguimientos personales y acceso a bases de datos policiales para realizar las operaciones para las que fue contratado.

Entre ellas estuvo el llamado proyecto Trampa (2004) para proporcionar a González información sobre la entrada de Sacyr en el capital de BBVA o actuaciones para desactivar los ataques de Ausbanc al banco.

Villarejo también fue contratado para investigar grandes morosos del banco como Martinsa o Prasa, para lo que se acusa a Villarejo de acceder ilegalmente a datos personales y patrimoniales.

La Fiscalía Anticorrupción acusa también al propio BBVA como persona jurídica. Le responsabiliza de un delito continuado de cohecho y de 48 delitos de descubrimiento y revelación de secretos, por los que pide que pague una multa de 181,8 millones de euros.

"Dentro de la entidad no existía ningún programa de control ni mecanismo de supervisión sobre las decisiones ejecutivas adoptadas por su presidente", dice el fiscal.

Ello permitió a González autorizar la contratación de Villarejo y limitar el conocimiento de las actividades de éste "a un núcleo muy reducido de altos directivos y directivos de los servicios centrales corporativos del banco".

Junto a González, Corrochano Villarejo y el socio de éste, Rafael Redondo, el fiscal acusa a varios exdirectivos del BBVA, entre ellos Antonio Béjar, José Manuel García Crespo y Eduardo Arbizu.