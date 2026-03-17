La Fiscalía de la Audiencia Nacional archiva sus diligencias sobre el 'pendrive' que Leire Díez entregó al PSOE

Las claves nuevo Generado con IA La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado la investigación sobre el pendrive que Leire Díez entregó al PSOE. Leire Díez, conocida como la 'fontanera' del PSOE, es investigada en dos causas judiciales distintas: una en Madrid y otra en la Audiencia Nacional. El archivo de la Fiscalía se debe a que el contenido del pendrive no es delictivo y, en su mayoría, es información pública o ya incorporada a causas judiciales como el caso Villarejo.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado sus diligencias en las que investigaba el contenido del pendrive que Leire Díez entregó al PSOE.

La mujer, considerada la fontanera del Partido Socialista, está siendo investigada en dos procedimientos judiciales distintos.

Por un lado, por un Juzgado de Madrid, que analiza sus maniobras para, supuestamente, desbaratar pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción y de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

En segundo lugar, por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga un supuesto entramado de amaño de contratos públicos.

Cuando los hechos que motivaron la primera de las investigaciones se hicieron públicos, en verano de 2025, Leire Díez, militante del PSOE, se dio de baja como afiliada del partido.

Acudió en un taxi a la sede nacional de la formación, ubicada en la madrileña calle de Ferraz, se reunió con Santos Cerdán, y entregó al partido un pendrive con información que ella había recabado.

El PSOE entregó dicho archivo a la Fiscalía General del Estado, que lo remitió después a la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Esta última ha archivado su investigación (conocida con el nombre de diligencias preprocesales) al concluir que el contenido del pendrive no es delictivo y, en gran parte, o es público o se trata de material incorporado a determinadas causas judiciales, como el caso Villarejo.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.