La Intervención cree que el Ministerio de Ábalos favoreció a empresas con una fórmula que "distorsionó" la valoración

Según el informe, si se hubiera usado la fórmula tradicional, la UTE de Levantina no habría ganado el contrato ni quedado en segunda posición.

La investigación señala pagos de Levantina a Víctor de Aldama, presunto 'conseguidor', y reuniones entre el dueño de la empresa y Koldo García, asesor de Ábalos.

La constructora Levantina resultó beneficiada en la adjudicación de obras públicas, con diferencias de puntuación incrementadas artificialmente respecto a otros licitadores.

La Intervención General del Estado detectó que el Ministerio de Ábalos usó una fórmula de puntuación inédita que favoreció a ciertas empresas en la adjudicación de contratos.

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha detectado que el Ministerio de Transportes empleó en la época de José Luis Ábalos una fórmula novedosa para puntuar las ofertas de los licitadores. Esa fórmula favoreció a la constructora Levantina en la adjudicación de un contrato de la Dirección General de Carreteras por importe de 60 millones de euros, más un modificado posterior de otros 9,7 millones más.

Así consta en un informe conocido ayer que fue encargado en septiembre de 2025 por el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor de la causa por presuntos delitos de corrupción conocida como 'caso Cerdán' o 'caso Ábalos'.

Tras la renuncia del exministro de Transportes a su acta de diputado, el procedimiento ha retornado a la Audiencia Nacional, donde continúa la instrucción.

Una parte de ella se refiere a presuntas adjudicaciones irregulares de Transportes a determinadas empresas a cambio del pago de comisiones ilícitas.

El informe elaborado por la unidad de la IGAE adscrita a la Fiscalía Anticorrupción se centra en un total de 11 contratos sospechosos, cinco de Adif y seis de la Dirección General de Carreteras.

En dos contratos adjudicados por esta última se empleó una fórmula inédita que "permite incrementar notablemente las diferencias en puntuación de los criterios basados en juicios de valor, haciendo muy difícil que el [licitador] que ha obtenido la mejor puntuación en juicios de valor no sea el adjudicatario".

"No se alcanza a ver qué justificación tiene la aplicación de la indicada fórmula, que permite

que diferencias pequeñas, que siempre son más fáciles de justificar por el valorador, se

transformen en diferencias elevadas", exponen los interventores.

Con esa fórmula se adjudicó el proyecto de construcción de tirantes del Puente del Centenario de Sevilla a una unión temporal de empresas (UTE) formada por Acciona Construcción, Tecade y Feyssinet, que fue la que obtuvo mejor puntuación.

El otro proyecto en el que se utilizó ese singular procedimiento de puntuación para realizar la adjudicación fue el relativo a las obras en la autovía A-12 del Camino de Santiago, en el tramo entre Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) y Villamayor del Río (Burgos).

La obra fue adjudicada a la UTE formada por Torrescámara y Cía de Obras, Ortiz Construcciones y Proyectos y Levantina Ingeniería y Construcción.

Esta última es propiedad de José Ruz, quien, como desveló EL ESPAÑOL, se reunió en varias ocasiones con Koldo García, el principal asesor y mano derecha de Ábalos. Existen imágenes de dichos encuentros, captadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Ruz habría pagado dinero a otro de los investigados por esta supuesta trama de corrupción, Víctor de Aldama, considerado el conseguidor de la misma.

Según la investigación, el dueño de Levantina transfirió 50.000 euros a una de las empresas de Aldama un mes después de que en julio de 2019 se publicara la licitación de las obras de la autovía A-12.

Koldo García y el constructor José Ruz durante una reunión en La Chalana EL ESPAÑOL

Este contrato se licitó con un presupuesto de 80,7 millones de euros y fue adjudicado por 59,8 millones a la UTE en la que participaba Levantina. Con posterioridad hubo un modificado que elevó el coste en 9,7 millones de euros.

La IGAE subraya que la fórmula que incrementaba las diferencias entre los licitadores a la hora de puntuar los criterios basados en juicios de valor se aplicó por primera vez en este contrato y produjo una "importante distorsión en la valoración".

En una de las cláusulas del expediente administrativo, la fórmula empleada hasta entonces para la generalidad de las adjudicaciones aparece tachada y sustituida por la nueva.

Fragmento del informe de la IGAE. EL ESPAÑOL

"Como consecuencia de la aplicación" de la novedosa fórmula de cálculo, "las diferencias entre la oferta [de la UTE adjudicataria] y las demás se han multiplicado por 1,92678227", subraya la Intervención.

"Es decir, se ha casi duplicado la diferencia entre las puntuaciones de este criterio (incremento de un 92,6%)", recalca el informe. De esta forma, la distancia de la UTE de Levantina con el segundo licitador se agrandó notablemente.

Tanto es así que la IGAE incluye en su informe "una simulación" elaborada "evaluando las ofertas sin alterar la puntuación previa y modificándola con la fórmula que venía utilizando la Dirección General de Carreteras" hasta dicho contrato.

"Perdería el contrato la UTE que, finalmente, fue adjudicataria. Es más, ni siquiera sería la segunda mejor oferta", concluyen los interventores.

"Va a cantar"

A lo largo de la investigación se ha puesto de manifiesto el interés de Koldo García, asesor de Ábalos, por ayudar a Levantina, por interceder por la misma a fin de que la compañía recibiera licitaciones públicas.

En un informe fechado en junio de 2025, la UCO incluyó la transcripción de una conversación mantenida el 18 de noviembre de 2020 entre el asesor de Ábalos e Isabel Pardo de Vera, entonces presidenta de Adif, la empresa gestora de las infraestructuras ferroviarias.

En esa charla, grabada subrepticiamente por Koldo García, éste le insistió a Pardo de Vera para que adjudicara alguna obra a Levantina, tratando en un primer momento que fuese de mantenimiento.

Ante la negativa de la presidenta de Adif, Koldo pidió para Levantina alguna obra de emergencia. "Le hemos dado una de 700.000, hace nada eh? Es que otra vez va a cantar, déjamelo mirarlo", contestó Pardo de Vera.