El exministro Ábalos y Koldo García se pelean por declarar en último lugar en el juicio ante el Tribunal Supremo

El Supremo ha ofrecido a las empresas públicas Ineco y Tragsatec personarse en la causa por posibles perjuicios derivados de contrataciones irregulares.

La Fiscalía y las acusaciones les imputan siete delitos, incluyendo organización criminal, cohecho y malversación de fondos, por supuestas irregularidades y sobornos.

Ambos exresponsables del Ministerio de Transportes, actualmente en prisión preventiva, buscan conocer antes la declaración del otro para mejorar su defensa.

José Luis Ábalos y Koldo García disputan ante el Tribunal Supremo quién debe declarar en último lugar en el juicio por presunta corrupción.

La Sala Penal del Tribunal Supremo tendrá que resolver la controversia que se ha entablado entre el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su antiguo asistente, Koldo García, sobre quién tiene que ser el que declare el último en el juicio contra ellos por presuntos delitos de corrupción.

Ábalos y García, que durante este proceso han ido de la mano en su defensa y se encuentran en la cárcel de Soto del Real (Madrid) en prisión preventiva, prefieren ahora conocer el contenido de la declaración del otro antes de que cada uno de ellos tenga que explicarse ante el tribunal por las graves acusaciones que pesan sobre ellos.

Se les imputa haber realizado múltiples actuaciones irregulares aprovechando sus cargos en el Ministerio de Transportes a cambio de sobornos pagados por el empresario Víctor de Aldama.

La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares que encabeza el PP les atribuyen siete presuntos delitos: organización criminal, cohecho, falsedad documental, prevaricación, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y malversación de fondos.

El pasado lunes, la defensa de Koldo García presentó un escrito pidiendo declarar después de que lo hayan hecho tanto Aldama como su antiguo jefe. No alegaba razones específicas sino que esa medida "es la única que garantiza el pleno conocimiento de los elementos de cargo antes de ejercer el derecho a la defensa mediante su declaración".

La defensa de Ábalos reaccionó de inmediato pidiendo, a su vez, ser el último en declarar.

El letrado Marino Turiel argumenta que el orden de las declaraciones de los acusados "ya ha sido objeto de determinación previa por esta Sala" y, a su juicio, ese orden "no debería alterarse salvo que concurrieran razones excepcionales que aquí no se aprecian".

El Tribunal había acordado el mismo lunes -con anterioridad al escrito de Koldo García- que los tres acusados declaren el 28 de abril, primero Aldama, después García y, finalmente, Ábalos.

"Debe ser José Luis Ábalos Meco quien preste declaración en último lugar", reclama Turiel a la vista del escrito de la defensa de Koldo García.

"La efectividad del derecho de defensa exige que mi representado pueda prestar declaración una vez haya tenido conocimiento pleno del contenido de las manifestaciones de los demás acusados y de la prueba personal practicada", dice.

Turiel añade otro argumento: "Respecto de Ábalos se interesa por las acusaciones la pena privativa de libertad más elevada de entre todos los acusados".

Esta circunstancia "aconseja extremar las garantías inherentes al derecho de defensa y favorecer la interpretación procesal que permita a esta parte prestar declaración con pleno conocimiento del material incriminatorio efectivamente desplegado en el acto del juicio oral, incluyendo las manifestaciones de los demás acusados", añade.

Ofrecimiento a Ineco y Tragsatec

Por su parte, la Sala ha acogido la petición realizada por el fiscal en la audiencia preliminar celebrada el pasado 12 de febrero y se ha dirigido a Ineco y Tragsatec, las dos sociedades dependientes del Ministerio de Transportes que en su día contrataron a Jesica Rodríguez y Claudia Montes, amante y amiga de Ábalos, respectivamente.

Esas contrataciones, que las acusaciones consideran irregulares, constituyen el objeto del cargo de malversación de fondos públicos.

La Sala ha ofrecido acciones a Ineco y Tragsatec para que puedan personarse en el procedimiento "en la medida en que pudieran considerarse perjudicadas por el delito de malversación aquí enjuiciado".

Koldo: "Esto acaba de empezar"

El exasesor de Ábalos ha comparecido esta mañana por videoconferencia -tal como pretendía- ante la comisión del Parlamento de Navarra que investiga la licitación y adjudicación de obras públicas del Gobierno de la comunidad.

García había pedido no ser trasladado a Pamplona, por lo que se ha establecido una comunicación desde la prisión de Soto del Real (Madrid). Más delgado, García no presentaba huella aparente de la lesión que ha alegado haberse producido con una pesa en el gimnasio de la cárcel como motivo para no comparecer presencialmente en el Parlamento navarro.

Se ha acogido a su derecho a no declarar. En una intervención inicial, ha afirmado que lo que pretenden los parlamentarios es "tener su minuto de gloria en este circo mediático".

García se ha quejado del daño que el proceso está haciendo a las personas de su entorno. "Pensé que se iban a dedicar a mi persona, con lo cual tendría que asumir todos mis actos. Que no se preocupen, que los voy a asumir, si es que hay alguno que asumir. Lo único que se ha hecho es destrozar vidas que no tienen nada que ver", ha manifestado.

"Nadie va a poder borrar todo lo que se ha dicho sobre mi persona, sobre todo algunos medios, todas las mentiras y barbaridades que han dicho sobre mí", ha añadido.

También ha señalado que va a "demostrar ante la Justicia la verdad. Y con el tiempo iremos viendo muchas más cosas".

Koldo García ha señalado que "esto acaba de empezar. Llevamos dos años y pico con mi persona en todos los lados. Hay que tener más paciencia, más tranquilidad. Queda muchísimo", ha dicho.