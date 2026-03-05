Un audio, dos versiones: el exDAO y la mujer que le denunció por violación se acusan de sesgar la grabación

El audio, que dura 40 minutos, ha sido entregado a ambas partes tras decisión judicial, pero sólo se conocen fragmentos transcritos y no se ha hecho público en su totalidad.

El abogado de la mujer sostiene que el audio demuestra el rechazo verbal y continuado de su clienta ante la proposición sexual, así como la existencia de violencia.

La defensa de González afirma que la grabación evidencia una relación distinta a la relatada por la denunciante y que no sustenta la acusación de control y dominio.

El exDAO de la Policía Nacional, José Ángel González, y la mujer que lo denunció por violación se acusan mutuamente de manipular el audio de la supuesta agresión.

Por boca de sus respectivos abogados, el exDAO de la Policía Nacional, José Ángel González, y la mujer que denunció que éste la violó se acusan mutuamente de descontextualizar un audio en el que quedó grabada la supuesta agresión sexual.

Este martes, el abogado de González puso en cuestión que —aunque así lo sostenga la querella que dio pie al procedimiento judicial— la grabación atestigüe una dinámica de control y dominio del ya exdirector adjunto operativo sobre su subordinada.

"No sustenta el relato de la querella, sino todo lo contrario. Introduce elementos que evidencian una relación muy distinta a la que se pretende trasladar (...) a la sociedad", expresó el letrado José Manuel Velasco, del despacho Fuster-Fabra.

En respuesta, el abogado defensor de la mujer, Jorge Piedrafita, ha señalado lo mismo: que la defensa del exDAO sesga fragmentos del audio para apuntalar sus intereses.

Una vez fue admitida a trámite la querella, el pasado 12 de febrero, Piedrafita indicó que la grabación demuestra cómo su clienta rechaza de "forma verbal, expresa, rotunda y continuada" la proposición sexual que le formula González.

En una entrevista concedida a EL ESPAÑOL, el letrado de la mujer aseguró, en alusión a la grabación: "[González] le baja el pantalón y, pese a que ella le dice que no y le pide que pare, él, de forma salvaje, rasga hasta la ropa, le baja súbitamente el pantalón".

"La violencia se oye", expresó el abogado a este diario acerca del controvertido audio.

"Te quiero muchísimo"

Ahora bien, en su escrito presentado este martes, la defensa del exDAO subrayaba que a lo largo de esos 40 minutos que dura el clip, la mujer llega a expresar a su superior: "Te quiero muchísimo y no puedo compartirte".

El abogado del otrora número dos de la Policía subraya que González, en varias ocasiones, instó a la mujer a abandonar el domicilio en el que habrían tenido lugar los hechos denunciados. También atribuyó la querella a un "ataque de celos" de ella.

Como publicó EL ESPAÑOL, la supuesta agresión sexual se habría producido en la cocina de la vivienda oficial, propiedad del Ministerio del Interior, en la que González residía hasta su dimisión.

Su renuncia se produjo a las pocas horas de que se publicase en la prensa la admisión a trámite de la querella contra él.

Aún no es pública

La grabación no se ha hecho pública de forma íntegra. Tan sólo se conocen los mencionados fragmentos transcritos tanto en la querella como en el escrito presentado por el abogado de González.

Por eso, por el momento, lejos de aclarar el suceso, el clip se ha convertido en un campo de batalla entre las dos partes, que se acusan mutuamente de manipular, recortar o sacar de contexto el material sonoro a fin de apuntalar su propia versión.

En su escrito presentado el martes, el abogado del exDAO señalaba, precisamente, que la grabación constituye la "prueba angular" de la estrategia acusatoria.

De ahí su intención de poner en cuestión que el audio refleje inequívocamente una agresión sexual y una dinámica de dominio y control, como sí sostiene la querella.

El abogado de la denunciante, Jorge Piedrafita, solicitó al juez que investiga a González que dicho audio no fuera entregado a la parte contraria, sino que ésta tan sólo pudiera escucharlo en la sede judicial.

El instructor de esta causa, David Maman, rechazó dicha petición y sí entregó una copia de la grabación a la defensa del exDAO.