El juez Pedraz procesa a un hijo de Obiang y a dos altos cargos de Guinea por secuestro y torturas a dos españoles

Los hechos investigados afectan a altos cargos del régimen ecuatoguineano, implicados en delitos graves contra ciudadanos españoles.

También serán juzgados Nicolás Obama, ministro de la Seguridad Nacional de Guinea Ecuatorial, e Isaac Nguema Ondo, director general adjunto de la Seguridad Presidencial.

El juez Santiago Pedraz ha procesado a Carmelo Ovono Obiang, hijo del dictador Teodoro Obiang, por el secuestro y torturas a dos españoles.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha procesado a Carmelo Ovono Obiang, hijo del dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, por el secuestro y las torturas a dos ciudadanos españoles.

Asimismo, el magistrado también considera que deben ser juzgados dos altos cargos del régimen ecuatoguineano.

Se trata de Nicolás Obama (ministro de la Seguridad Nacional) y de Isaac Nguema Ondo (director general adjunto de la Seguridad Presidencial).

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.