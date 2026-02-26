Tejero muere el día que el dosier del 23-F revela que un "Ejército de maricones", según su mujer, lo dejó "tirado como una colilla"

Milans del Bosch y Armada, junto a Tejero, fueron condenados a 30 años de prisión por rebelión militar, aunque Tejero solo cumplió 15 años, los últimos en tercer grado.

Los documentos desclasificados desmienten la implicación del Rey Juan Carlos I con los golpistas y muestran cómo ordenó frenar el golpe y mantener el orden constitucional.

Las grabaciones intervenidas por el Ministerio del Interior revelan la decepción y las declaraciones de la esposa de Tejero, quien acusó al Ejército de abandonar a su marido durante el golpe.

Antonio Tejero, figura clave del intento de golpe de Estado del 23-F, falleció a los 93 años, el mismo día en que se desclasificaron documentos oficiales sobre el golpe.

El exteniente coronel Antonio Tejero, icono de la ocupación militar del Congreso pistola en mano y al grito de "¡quieto todo el mundo!", falleció a los 93 años ayer. Justo el día en que se conocían los documentos sobre el 23-F desclasificados por el Gobierno. Dos días después del 45 aniversario del golpe de estado que intentó acabar con la Democracia española.

Aunque el pasado octubre se debatió entre la vida y la muerte, llegando a recibir la extremaunción, Tejero ha fallecido horas después de que las airadas palabras de su esposa ese 23F hayan aparecido en todos los medios de comunicación de España.

"¿Has visto qué asco? Me lo han dejado tirado como una colilla. Me lo han dejado solo, me lo han engañado", se quejó Carmen Díez Pereira a una amiga esa noche. Se refería al comportamiento del Ejército que, según ella, estaba conjurado con la acción de su marido.

El Ministerio del Interior intervino el 23F el teléfono del domicilio de Tejero. El resultado de ese 'pinchazo' son 312 folios que forman parte de los archivos desclasificados.

Una de las últimas conversaciones que se transcriben es una llamada de Carmen Díez Pereira a Juan García Carrés, el único civil juzgado por la trama golpista, condenado a dos años de prisión.

"Está todo perdido, ¿verdad? Qué partida de maricones", le dijo la mujer de Tejero.

García Carrés apenas si pudo hablar con ella porque precisamente en ese momento agentes de las Fuerzas de Seguridad estaban en su domicilio para detenerle. "Me llevan a la Comisaría", le dijo.

Carmen Díez falleció en noviembre de 2022. Tejero, condenado a 30 años de cárcel por el intento de golpe de estado, cumplió 15 años de privación de libertad, aunque los tres últimos estuvo en tercer grado.

El exteniente coronel de la Guardia Civil coincidía con su esposa: "Me traicionaron todos: el Rey, Armada, Milans del Bosch… ", dijo en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL en octubre de 2023.

"Yo al rey Juan Carlos lo jodí vivo. Él tenía preparado con Armada un Gobierno a su gusto. Pero hacía falta un militar que diera el golpe. Ese fui yo. Es decir: lo mío era necesario para poner el Gobierno de Armada y el Rey. Sin embargo, cuando vi lo que iba a ser aquello lo anulé, lo paré", manifestó en la entrevista.

Se refería a la llamada 'solución Armada', un Gobierno de concentración presidido por el propio general y con miembros de UCD, PSOE, AP, PCE y figuras independientes, aunque su composición personal es discutida.

Veto a Armada en Zarzuela

Sobre ese asunto no hay ninguna referencia en los papeles desclasificados ayer. Pero los documentos desmienten a Tejero en lo esencial: no hay rastro de connivencia del entonces jefe del Estado, Juan Carlos I, con los golpistas.

Según un documento titulado Sucinto relato de los sucesos de los días 23 y 24 de febrero de 1981 a raíz del asalto al Congreso de los Diputados según fueron conocidos en el Palacio de la Zarzuela, Juan Carlos I vetó muy tempranamente -en torno a las 19 horas del 23F- la presencia de Armada en Zarzuela.

A las 20,20 horas, el secretario general de la Casa del Rey, Sabino Fernández Campo, comunicó con Tejero y le ordenó "depón tu actitud inmediatamente".

El golpista contestó que no recibía órdenes sino del teniente general Jaime Milans del Bosch, capitán general de la Tercera Región Militar, con sede en Valencia.

A las 22,25 horas, el Rey transmitió un télex a la Junta de Jefes de Estado Mayor (JUJEM) y a todos los capitanes generales con el siguiente texto: "Ante situación creada por sucesos desarrollados Palacio Congreso y para evitar posible confusión, confirmo he ordenado autoridades civiles y Junta de Jefes de Estado Mayor tomen medidas necesarias para mantener orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Cualquier medida de carácter militar que en su caso hubiera de tomarse deberá contar con la aprobación de la JUJEM".

La Junta de Jefes de Estado Mayor hizo público que "se han tomado las medidas necesarias para reprimir todo atentado a la Constitución y restablecer el orden".

A las 22:35 horas, Milans del Bosch habla con Fernández Campo para insistirle en la 'solución Armada'.

El secretario general de la Casa del Rey habla a continuación con Alfonso Armada y le dice que "de ninguna manera S.M. [Su Majestad] autoriza a dirigirse a los diputados en su nombre".

"Le arranca su palabra de honor de que no lo hará", afirma el documento.

A las 01.12 horas del 24 de febrero, se emite por TVE el mensaje en el que el Rey se pone enfrente del golpe de Estado: "La Corona, símbolo de la permanencia y unidad de la Patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum", afirmó.

"El golpe es contra el Rey"

Ocho minutos más tarde, el jefe del Estado vuelve a hablar con Milans del Bosch y le transmite las siguientes órdenes:

"Te hago saber con toda claridad lo siguiente:

1- Afirmo mi rotunda decisión de mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Después de este mensaje ya no puedo volverme atrás.

2- Cualquier golpe de Estado no podrá escudarse en el Rey, es contra el Rey.

3- Hoy más que nunca, estoy dispuesto a·cumplir el juramento a la Bandera. Por ello, muy conscientemente y pensando únicamente en España, te ordeno que retires todas las Unidades que

hayas movido.

4- Te ordeno que digas a Tejero que deponga inmediatamente su actitud.

5- Juro que ni abdicaré la Corona, ni abandonaré España. Quien se subleve, está dispuesto a provocar, y será responsable de ello, una nueva guerra civil

6- No dudo del amor a España de Mis Generales [en mayúscula en el documento]. Por España

primero, y por la Corona, después, te ordeno que cumplas cuanto te he dicho".

Aún hubo otra llamada del Rey a Milans del Bosch a las 04.00 horas ("esto tiene que acabar de una vez") antes de que el capitán general de Valencia hiciera público un bando anulando el anterior, por el que Milans del Bosch había asumido todos los poderes en el territorio de la Tercera Región Militar.

A partir de ese momento, ya las 5 de la madrugada, llegaron a Zarzuela noticias de que Tejero "accede a rendirse bajo ciertas condiciones".

Milans del Bosch y Armada fueron condenados a la misma pena que Tejero, 30 años de cárcel, por un delito de rebelión militar.

El mensaje, "un jarro de agua"

Entre los documentos desclasificados figura una nota del CESID dirigida a quien entonces era su secretario general, Javier Calderón, sobre lo ocurrido la tarde-noche del 23F en Valencia.

"Sin conocimiento del jefe del sector ni de ningún otro directivo [del servicio de inteligencia], el teniente coronel Pacheco, jefe de la segunda sección de estado mayor, y el comandante Mendiguchía, de la misma sección y antiguo director del SECED [servicio de inteligencia de la España franquista] y CESID, se presentaron en el local del sector, comunicando al directivo sr. Valero que, con conocimiento del jefe del sector, el comandante Mendiguchía se quedaba de enlace en el sector", señala la nota.

"Estos extremos eran totalmente falsos y, según se supo después, estaba de antemano preparada esta jugada".

Con el paso de las horas "se iba comprobando con llamadas de otras Capitanías que ninguna otra había secundado las acciones de la de Valencia y con el esperado discurso del Rey se tuvo la sensación de que no era el tipo de discurso que algunos jefes de estado mayor esperaban oír".

La nota del agente del CESID informante da cuenta de que llamó "dos veces" el comandante Lobo, de la Casa Real, insistiendo que se acusase recibo del télex enviado "a las 23.15 horas" [según Zarzuela, fue a las 22,25 horas]. Los mandos militares de Valencia tardaron dos horas en darse por enterados de las órdenes del Rey a las Capitanías.

"Durante el tiempo que el comandante Mendiguchía estuvo en el sector hizo los siguientes comentarios: Los generales de la región tenían conocimiento del incidente desde el domingo por la mañana, el teniente coronel Pacheco lo sabía desde la mañana del día 23".

"Según comentarios del mencionado comandante, el incidente estaba propiciado por S.M. el Rey y el general Armada. El capitán general de la 3 región militar esperaba una llamada de Madrid (del Rey, según confesó) para iniciar su actuación", relataba la nota.

"A lo largo de la noche y después de los comunicados de la JUJEM (...) y ver que los demás capitanes generales no reaccionaban, comentó que habían dejado solo al teniente coronel Tejero y que Su Majestad tendría razones para hacerlo", añadía.

"Se esperó con gran ansiedad el mensaje del Rey, que resultó un jarro de agua fría ante las palabras de éste, ya que no coincidían con nada de lo dicho anteriormente [por el comandante[", finaliza.