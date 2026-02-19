El vídeo del chófer de Carmen Pano ante el juez: "Ella se bajó, se dirigió a Ferraz, yo sabía que llevaba dinero y vino sin bolsas"

Este testimonio ha sido remitido a un juez que investiga supuestas irregularidades en la contabilidad del PSOE dentro del caso Hidrocarburos.

El chófer afirmó que intuyó el contenido del dinero, aunque Pano no se lo confirmó, y reconoció haber visto 'tacos de 5.000' euros.

Según el testimonio, Pano llevaba 45.000 euros en dos bolsas y regresó al coche sin ellas tras acercarse a la sede de Ferraz.

El chófer de Carmen Pano declaró ante el juez que acompañó a la empresaria a la sede nacional del PSOE en diciembre de 2020.

El pasado 11 de febrero, Álvaro Gallego, el chófer de la empresaria Carmen Pano, declaró como testigo en la Audiencia Nacional, ante el juez Santiago Pedraz.

Obligado a decir la verdad, Gallego relató que, en una ocasión, en diciembre de 2020, acompañó a Pano a las inmediaciones de la sede nacional del PSOE, ubicada en la madrileña calle de Ferraz.

El testigo indicó que solía hacer trayectos con la empresaria y que, en esa ocasión, según intuyó, ella llevaba 45.000 euros encima, en dos bolsas. "Una de plástico, dentro de una de papel", precisa.

Preguntado por el fiscal Luis Pastor, Gallego admitió que la mujer no le dijo que transportaba una cantidad como ésa. "No se me decía nada, ni cantidades ni nada. Si era dinero o no, no [me lo decían]. Yo me di cuenta", narró.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso al vídeo de su relato ante el juez Pedraz. Gallego indicó que la mujer bajó de su vehículo y, al poco, Pano regresó al coche "sin las bolsas".

Entretanto, de acuerdo con su relato, el chófer esperó en doble fila en una calle cercana a la sede. "Me dice que pare y ella se dirige a Ferraz", relató.

"Yo me quedé en doble fila en el Paseo Pintor Rosales, ella se bajó y se dirigió a la puerta de la sede de Ferraz. 'Espérame ahí'. Ella cruzó la calle, que yo la vi... Yo sabía que llevaba dinero. Yo sé que se dirigió hacia ahí. Y luego vino sin las bolsas y se subió en el coche".

"Yo me imaginaba que era dinero, pero ella no me lo dijo", reconoció Gallego. No obstante, durante su interrogatorio, sí admitió haber visto "tacos de 5.000" euros, constituidos con billetes de 50. "Medían un centímetro"

Pedraz ya ha remitido este testimonio a otro juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. Este magistrado, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, investiga las supuestas irregularidades en la contabilidad del PSOE.

En el llamado caso Hidrocaburos, Pedraz investiga un supuesto fraude a Hacienda, cifrado en más de 200 millones de euros y que habría sido cometido por empresas del sector petrolífero.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.