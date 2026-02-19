El vídeo de Aldama ante el juez: "Hay un sobre. Me lo dio Delcy... Y estamos hablando de la financiación ilegal del PSOE"

La imagen del sobre, recogida por la UCO en sus investigaciones, lo identifica como remitido por Manuel Quevedo (PDVSA) y dirigido a Delcy Rodríguez.

El juez Santiago Pedraz envió el relato de Aldama al magistrado Ismael Moreno, que investiga irregularidades en la contabilidad del PSOE.

Aldama aseguró que el sobre contenía datos relativos tanto al negocio de hidrocarburos como a la financiación ilegal del PSOE y la Internacional Socialista.

Víctor de Aldama declaró ante la Audiencia Nacional sobre un supuesto sobre entregado por Delcy Rodríguez con información sobre la financiación ilegal del PSOE.

El pasado 29 de enero, Víctor de Aldama declaró como investigado en la Audiencia Nacional, en el llamado caso Hidrocarburos.

Fue entonces cuando, preguntado por el fiscal Luis Pastor, el empresario mencionó la existencia de un sobre, que le habría entregado la actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y que contiene, según dijo, información sobre "la financiación ilegal del PSOE".

EL ESPAÑOL ha tenido acceso al vídeo íntegro de aquella declaración, de algo menos de una hora.

Vídeo | Aldama vinculó ante el juez un sobre que le dio Delcy con "la financiación ilegal del PSOE y la Internacional Socialista"

Antes de alcanzar los 20 minutos de interrogatorio, el fiscal pregunta a Aldama por el contenido de dicho sobre. "Hay una fotografía de un sobre, referente a PDVSA", comenta Pastor, quien menciona la empresa estatal de petróleo venezolana.

¿Es relativo al negocio de los hidrocarburos?", consulta el fiscal, acerca del contenido del mismo.

"Bueno... Eso... Si no le importa, eso es algo que tenemos que negociar directamente con ustedes, porque estamos hablando de la financiación ilegal del partido y eso es algo de lo que no hemos hablado hasta ahora", responde Aldama.

"Yo no le digo nada de hablar ni de dejar de hablar... ¿Es relativo al negocio de los hidrocarburos?", insiste Pastor.

"Es relativo al negocio de los hidrocaburos y a la financiación ilegal del PSOE", contesta Aldama.

"¿Del Partido Socialista o de la Internacional Socialista?", reitera el fiscal. "De las dos: de la Internacional Socialista y del Partido Socialista", confirma el empresario, que admite que Delcy Rodríguez fue quien se lo facilitó.

El sobre mencionado por el fiscal. EL ESPAÑOL

A los pocos días de este interrogatorio, a petición del fiscal, el juez ante quien tuvo lugar, Santiago Pedraz, envió el relato de Aldama a otro magistrado, Ismael Moreno, quien investiga supuestas irregularidades en la contabilidad del PSOE.

En el llamado caso Hidrocaburos, Pedraz investiga un supuesto fraude a Hacienda, cifrado en más de 200 millones de euros y cometido a través de empresas vinculadas al sector del petróleo.

Es el juez Moreno quien, en una causa secreta, analiza las cuentas de la caja del PSOE. De ahí que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, ante el que declaró Aldama, enviase dicho relato a su colega del Central 2, Moreno.

No obstante, el fiscal en ambas causas sí el mismo: Luis Pastor Motta, miembro de Anticorrupción.

Este último, al mencionar "la fotografía de un sobre", se refiere a la imagen del mismo incluida en uno de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargados también de las pesquisas de los dos procedimientos mencionados.

En efecto, la UCO recogió esta imagen en uno de sus atestados, ya que fue enviada por Aldama a uno de sus contactos a través de WhatsApp.

En una pegatina, figura como destinataria del sobre Delcy Rodríguez, quien era, por entonces, la vicepresidenta de Venezuela. Hoy es la presidenta del país, tras la caída de Nicolás Maduro.

Como emisor del paquete, aparece Manuel Quevedo, ministro y presidente de PDVSA.

Algo más abajo, figura un matasellos con el siguiente texto: "Recibido por Víctor González. 4 de febrero de 2020. 5:50 p.m.". El nombre completo de Aldama es compuesto: Víctor Gonzalo, por lo que la anotación anterior, pese a la errata, sí podría aludir a él.