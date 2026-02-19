"Para salvaguardar el honor de la Policía": así es la carta de renuncia del exDAO González, investigado por agresión sexual

El Ministerio del Interior señala que la renuncia se produjo después de que se le pidiera abandonar el puesto; la orden de cese no incluyó agradecimientos por los servicios prestados.

Un juez especializado en violencia sobre la mujer investigará los hechos y González está citado a declarar como investigado el 17 de marzo.

González justificó su dimisión para salvaguardar el honor de la Policía y poder ejercer su derecho a la defensa, según la carta enviada a su superior.

José Ángel González, exdirector adjunto de la Policía Nacional, renunció a su cargo tras la admisión a trámite de una querella por agresión sexual presentada por una inspectora.

El exdirector adjunto de la Policía José Ángel González renunció el pasado martes al relevante cargo que ha ocupado desde 2018 para "poder ejercer mi legítimo derecho a la defensa" y para "salvaguardar el honor y la imagen de la Policía Nacional", según el escrito que envió al director general de la Policía, Francisco Pardo, su superior inmediato.

El abrupto final de la carrera de González, a quien el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no conocía cuando le nombró DAO pero a quien prolongó en el servicio activo cuando le llegó la edad de jubilación en 2024 -incluso haciendo un cambio normativo 'ad hoc'-, se produjo en la tarde del martes.

Fue cuando trascendió la admisión a trámite de la querella interpuesta por una inspectora, con la que había mantenido una antigua relación cortada por ella, que le atribuye haberla agredido sexualmente y haberla coaccionado para evitar que le denunciara.

Será un juez especialista en violencia sobre la mujer el que investigará los hechos relatados en la querella. González está citado a declarar como investigado el 17 de marzo, la misma fecha en la que, previamente, la inspectora deberá ratificar su querella.

En un papel sin membrete, González vincula directamente su renuncia a la presentación de la querella de la inspectora, que en ese momento ya había sido admitida a trámite.

Manifiesta como finalidad "poder ejercer mi legítimo derecho de defensa frente a estas acusaciones", sin aprovechar esa trascendente ocasión de la renuncia para invocar su inocencia o calificar de incierta la imputación.

También expresa que renuncia "para salvaguardar el honor y la imagen de la Policía Nacional, institución a la que he dedicado toda mi vida profesional".

Cese

Fuentes del Ministerio del Interior aseguran que González presentó la renuncia después de que se le exigiera que abandonara el cargo y se le advirtiera de que, en otro caso, sería cesado.

De hecho, el Boletín Oficial del Estado ha publicado este jueves la orden del ministro, Fernando Grande-Marlaska, sin mencionar la renuncia previa.

El cese se produce a propuesta del director general de la Policía y previo informe de la Secretaría de Estado de Seguridad y lleva fecha de ayer.

BOE de hoy

La orden de cese no agradece a José Ángel González los servicios prestados, como se ha hecho en otras ocasiones.

Por ejemplo, en diciembre de 2023 el BOE publicó el cese de Pablo Salas como DAO de la Guardia Civil con la misma fórmula empleada para González. Pero añadiendo al final "agradeciendo los servicios prestados".