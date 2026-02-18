El CGPJ se plantea reducir la estancia de los nuevos jueces en la Escuela Judicial ante la convocatoria masiva de plazas

La macroconvocatoria es posible gracias a la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que permite crear plazas a menor coste.

El CGPJ estudia reducir el tiempo de formación en la Escuela Judicial para incorporar antes a los nuevos jueces, sin rebajar los estándares formativos.

Se sumarán 125 plazas por el cuarto turno, alcanzando un total de 500 nuevas plazas para paliar el déficit estructural de jueces en España.

El CGPJ propone convocar 375 plazas de juez por oposición libre, la mayor oferta de la historia para la Judicatura.

El Consejo General del Poder Judicial ha acordado hoy en un pleno extraordinario proponer a la Comisión de Selección que ofrezca 375 plazas de juez en la próxima convocatoria de oposición libre para acceder a la carrera, la correspondiente a este año.

Será la convocatoria más amplia de la historia de las oposiciones a Judicatura. Solo se le aproxima la que dio lugar a la 53 promoción, integrada por 298 nuevos jueces y realizada durante el Gobierno de Aznar (PP). La media de plazas del turno libre es de 111.

Este año se convocarán, además, 125 plazas por el llamado cuarto turno, por el que, mediante un concurso, son nombrados directamente magistrados juristas de reconocida competencia con más de 10 años de experiencia profesional.

Se trata, así, de una convocatoria masiva de 500 plazas solo para la Judicatura, aquejada por un déficit estructural de plazas y muy alejada de la ratio de jueces profesionales por cada 100.000 habitantes de los países miembros del Consejo de Europa: 11,92 frente a 17,43, según el último informe de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ).

En este momento la planta judicial tiene 5.903 plazas que deben ser cubiertas por 5.643 jueces.

Existen, por tanto, 260 plazas vacantes, que el CGPJ considera un desajuste "estructural".

De otro lado, los jueces de la última promoción (la 74, con 121 del turno libre, además de 51 del cuarto turno) y los de las promociones venideras (115 de la promoción 75, 118 de la 76 y 120 de la 77) apenas compensarán las jubilaciones y disminución de plantilla previstas.

El Plan Estratégico 2026-2035 de recursos humanos en la carrera judicial, aprobado por la Comisión Permanente del CGPJ el pasado diciembre, prevé 133 bajas en 2026, 135 en 2027, 157 en 2028 y 153 en 2029.

Para el CGPJ, el elevado número de vacantes existentes y previsibles deberían ser cubiertas "con un esfuerzo constante y sostenido".

Pero, "en todo caso", añade, la necesidad perentoria de incorporar nuevos jueces exige elevar el número de plazas muy por encima de las que se han ofertado en las últimas convocatorias.

Acuerdo CGPJ-Ministerio

La macroconvocatoria que se avecina ha sido acordada por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló.

Es la Comisión de Selección del CGPJ la que tiene la competencia de convocar la oposición libre, pero debe atenerse a las previsiones del Ministerio en cuanto al número concreto de plazas.

La presidenta del CGPJ fue la que este miércoles llevó la propuesta al pleno, que la aprobó por unanimidad.

Los vocales añadieron al acuerdo una encomienda a la Comisión de Escuela Judicial para que estudie la posibilidad de proponer una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) u otra fórmula que permita acortar la duración del curso teórico práctico que los aspirantes a jueces deben superar, tras aprobar la oposición, para poder recibir sus despachos.

En la actualidad, quienes superan la oposición libre deben cursar en la Escuela Judicial una fase teórica de formación interdisciplinar.

Después pasan a un período de prácticas tuteladas en Juzgados y a continuación tienen que desempeñar de forma obligatoria labores de sustitución y refuerzo en órganos judiciales.

La vigente LOPJ establece que "en ningún caso la duración del curso teórico de formación será inferior a nueve meses".

Las prácticas tuteladas "tendrán una duración mínima de cuatro meses" e "idéntica duración mínima tendrá la destinada a realizar funciones de sustitución o apoyo".

Con estos plazos, que en la práctica actual son más largos, los alumnos de la Escuela Judicial necesitan en torno a dos años antes de recibir los despachos e incorporarse a sus destinos.

En este momento, sin embargo, existe una "urgente necesidad" -señala el CGPJ- de incorporar a los jueces que resulten de la próxima convocatoria masiva.

Por ello, se ha pedido a la Comisión de Escuela Judicial, que preside la vocal Gema Espinosa, que estudie la posibilidad de reducir el tiempo del curso teórico-práctico "sin merma de los estándares formativos", precisa el acuerdo.

Para el Ministerio de Justicia, la convocatoria masiva prevista para fin de año "contribuye a resolver dos problemas históricos de la Justicia española: una menor ratio de jueces por habitante que la media de la UE y el escaso número de jueces del cuarto turno".

De acuerdo con la LOPJ, el porcentaje de acceso por el turno de juristas debería ser del 25%. "Pero en realidad apenas suponen el 9% porque sistemáticamente los diferentes CGPJ no han cumplido el porcentaje establecido legalmente", señala.

El Ministerio "ha exigido" que, "por primera vez en la historia, el CGPJ cumpla con el porcentaje del 25% establecido por la LOPJ", añade.

El Ministerio también ha subrayado que el acuerdo de la macroconvocatoria de 500 plazas "ha sido posible gracias a la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia".

Ahora, por cada plaza de juez no es necesario crear un Juzgado unipersonal, con un coste de 500.000 euros, sino que basta con crear una plaza en un tribunal de instancia, con un coste medio de 100.000 euros.

"Con los vetustos juzgados unipersonales que la Ley de Eficiencia ha sustituido hubiera sido imposible hacer esta nueva convocatoria", afirma el Ministerio.