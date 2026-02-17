Sánchez recurre e insiste en que la lona de Hazte Oír que le llamaba "corrupto" es delictiva: "Insulta y deshumaniza"

La imagen de la lona, de más de 250 metros cuadrados, mostraba a Sánchez junto a referencias a casos judiciales que afectan al PSOE y su entorno.

La juez María Dolores Baeza falló que la lona era una crítica política amparada por la libertad de expresión, apoyándose en jurisprudencia europea.

El recurso argumenta que la campaña de Hazte Oír excedió los límites de la libertad de expresión, constituyendo un ataque a la dignidad del presidente y de la institución que representa.

Pedro Sánchez y el PSOE han recurrido la decisión de la juez María Dolores Baeza de considerar legítima la colocación, por parte de Hazte Oír, de una lona frente al Congreso de los Diputados que llamaba "corrupto" al presidente del Gobierno.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso al recurso presentado por el abogado del dirigente y del partido, que expone que dicha campaña excedió los límites de la libertad de expresión y de la crítica política.

"[A Pedro Sánchez] se le está sometiendo [por parte de Hazte Oír] a una campaña de desprestigio y de deshumanización impunemente que excede, en mucho, la libertad de crítica y de expresión", expresa el abogado Alberto Cachinero en el escrito.

"No nos encontramos ante una crítica política; nos encontramos ante imputaciones delictivas graves contra el presidente del Gobierno. Es decir, contra una institución del Estado, usando el insulto y la falsedad impunemente y deteriorando seriamente el Estado de derecho", añade.

La pasada semana, la juez María Dolores Baeza concluyó que la lona no era delictiva. Entre otros extremos, apoyó su decisión en una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), del año 2021, que subrayaba que la libertad de expresión también ampara las ideas que "ofenden, hieren o molestan".

No obstante, la defensa de Sánchez y del PSOE critica esta postura. Ha presentado su recurso, en primer lugar, ante el propio Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, instando a la jueza a recular.

Si no tiene éxito, su petición se elevará a la instancia jerárquicamente superior, la Audiencia Provincial madrileña.

El abogado del presidente del Gobierno reprocha que la magistrada avalase la retirada de la lona, como medida cautelar, y ahora concluya que no es delictiva. "Sorprende el archivo [de la investigación judicial]", subraya.

El letrado también lamenta que la imagen de la lona, una vez fue colocada frente a la Cámara Baja el pasado mayo, fue "reproducida por todos los medios posibles impunemente, atentando gravemente contra la dignidad del presidente del Gobierno".

El recurso critica que ningún representante legal de Hazte Oír haya sido citado a declarar como investigado. "Por el contrario, sorpresiva e injustificadamente se acuerda el archivo del proceso precipitadamente", añade.

Finalmente, el abogado del PSOE y de Sánchez insiste en que el contenido de la lona excedía la crítica política y sí se empleó para "vejar, humillar, amenazar e incitar a la violencia".

"No estamos hablando exclusivamente de crítica política con relación al honor de un político como persona individual, sino del carácter institucional que esa persona representa por el ejercicio del cargo, al que se otorga un plus de protección por la norma penal", indica el recurso.

"En todo caso, los hechos objeto del procedimiento exceden la libertad de expresión política y de la crítica frente a un adversario político, suponiendo una grave transgresión de la convivencia", concluye.

La imagen de la lona

La imagen de la lona, de más de 250 metros cuadrados, mostraba el rostro de Pedro Sánchez, con una rosa marchita en la solapa de su chaqueta y varias carpetas con los nombres de varios casos judiciales que atenazan al PSOE y al Gobierno.

Entre ellos, la causa judicial por la que será juzgado su hermano, David Sánchez; el caso Begoña (la investigación penal contra Begoña Gómez), el caso Koldo/Ábalos o el proceso contra el entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Esta causa judicial comenzó en el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, que estaba de guardia y que fue el que recibió un oficio policial con la denuncia presentada el 19 de mayo de 2025 por la diputada Begoña Nasarre "en calidad de portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista" y por presuntos delitos de injurias y calumnias con publicidad contra el presidente del Gobierno.

Los bomberos acabaron de descolgar la pancarta a las 00:52 horas del 20 de mayo.

Posteriormente, la juez Baeza, que asumió el caso, ofreció a Sánchez personarse en la causa en calidad de perjudicado. Y así lo hizo el también líder del PSOE, a través de un escrito firmado no por la Abogacía del Estado, sino por el letrado del Partido Socialista, Alberto Cachinero.

La instructora concluyó que la colocación de la lona tenía un "propósito de crítica claramente política". Así lo apuntalaban "sus grandes dimensiones" y su ubicación frente al Congreso de los Diputados.

"Se pretendía exponer de forma pública una crítica hacia el presidente del Gobierno, utilizando la palabra 'corrupto' y una imagen suya", resumió la magistrada.

Durante el transcurso de esta instrucción, Sánchez también comunicó al Juzgado que Hazte Oír desplegó una campaña similar en Nueva York, durante una visita del presidente del Gobierno español a la Gran Manzana.

La misma imagen que mostraba la lona también fue difundida en las redes sociales de la asociación, en cartelería física y en pegatinas, además de en una web, denominada elcapo.org y a la que dirigía un código QR ubicado, el fotomontaje, junto al rostro de Sánchez.

La organización presidida por Ignacio Arsuaga también publicó una página entera en el periódico gratuito de mayor tirada de Nueva York (unos 100.000 ejemplares diarios) sobre "la corrupción en España". El artículo estaba ilustrado, precisamente, con una imagen de la lona frente al Congreso.