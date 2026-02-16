El fiscal paraliza el tercer grado concedido por el Gobierno vasco a uno de los etarras que asesinó a López de Lacalle

La consejera vasca de Justicia ha concedido otros terceros grados a etarras, entre ellos condenados por el asesinato de Fernando Buesa.

Aunque Arzalluz ha pedido perdón y abonado parcialmente la indemnización, la Fiscalía considera que su evolución es reciente y no consolidada.

La semilibertad de Arzalluz queda paralizada hasta que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional decida al respecto.

La Fiscalía ha recurrido la concesión del tercer grado al etarra Asier Arzalluz Goñi, condenado por el asesinato de José Luis López de Lacalle en 2000.

La Fiscalía ha presentado un recurso contra la decisión del Gobierno vasco de conceder el tercer grado al etarra Asier Arzalluz Goñi, condenado a finales de 2024 por el asesinato del columnista José Luis López de Lacalle, ocurrido en el año 2000.

De esta forma, con este movimiento del fiscal Carlos García Berro, la concesión de la semilibertad a este preso queda paralizada, a la espera de que se pronuncie el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, que tendrá la última palabra.

Como publicó EL ESPAÑOL, hace tan sólo 15 meses, cuando fue condenado por el asesinato de López de Lacalle, Arzalluz no se arrepentía de sus crímenes. Así lo recoge la sentencia que le impuso 30 años de cárcel por este crimen.

Ahora bien, en ese lapso de poco más de un año, el etarra ha redactado una carta sobre sus delitos, lo que ha allanado el camino para que la Consejería de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco le conceda la semilibertad.

También ha abonado de forma parcial la indemnización que le fue impuesta por la Justicia.

Sin embargo, la Fiscalía considera que su semilibertad es prematura. Aunque valora "favorablemente" la petición de perdón a sus víctimas y "su posicionamiento hacia la reparación del daño", su evolución es reciente, no es sostenida en el tiempo.

Como indica el fiscal, en base a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, "se requieren periodos prolongados de tiempo para constatar resultados reales". "Un proceso consolidado, no un cambio reciente", precisa García Berro.

Por ello, ha presentado un recurso contra la decisión de la consejera socialista vasca María Jesús San José.

Como ha desvelado este periódico, esta dirigente otorga un tercer grado a un etarra cada once días, excluyendo del conteo a los sábados y los domingos.

Entre los beneficiados por sus decisiones se encuentran dos de los condenados por el asesinato del socialista Fernando Buesa.

Asesinato de López de Lacalle

En noviembre de 2024, en el juicio por el asesinato de López de Lacalle, Asier Arzalluz, apodado Santi, reconoció haber participado en este crimen.

También lo admitió el otro etarra con el que compartía banquillo: Aitor Aguirrebarrena, conocido como Peio.

Previamente, ya había sido condenado, como autor material del asesinato, José Ignacio Guridi Lasa.

Arzalluz también fue condenado por otros crímenes y no terminará de cumplir sus penas íntegramente hasta el 28 de octubre de 2030.