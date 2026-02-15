La consejera vasca de Justicia del PSOE da un tercer grado a un etarra cada 11 días: entre ellos, los asesinos de Buesa

El tercer grado permite a los beneficiados dormir fuera de prisión y, en algunos casos, ha sido concedido tras revocaciones judiciales previas, siendo reiterado por la Consejería vasca.

Algunos de los etarras obtuvieron la semilibertad tras presentar cartas de arrepentimiento que las asociaciones de víctimas califican de "fraudulentas" y poco sinceras.

Entre los beneficiados se encuentran los autores del asesinato de Fernando Buesa y José Luis López de Lacalle, así como condenados por atentados frustrados y ataques a periodistas.

El Gobierno vasco ha concedido 114 terceros grados a presos etarras desde que asumió las competencias penitenciarias en 2021, 34 de ellos bajo la gestión de la consejera socialista María Jesús San José.

Desde que asumió las competencias en materia penitenciaria, el Gobierno vasco ha concedido 114 terceros grados a presos etarras, según los datos del Observatorio Penitenciario de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

El último, esta semana. Ha sido aplicado a Asier Arzalluz, uno de los asesinos del columnista José Luis López de Lacalle.

Esta cifra de 114 corresponde, según los datos de la AVT, a los 94 terceros grados otorgados por la Consejería de Justicia vasca, junto a los 20 que han sido reiterados —concedidos de nuevo al mismo preso— una vez que los revocó la Audiencia Nacional.

El Gobierno central transfirió al autonómico las competencias penitenciarias en octubre de 2021. En esa fecha, la Consejería estaba en manos del Partido Nacionalista Vasco (PNV). Actualmente, desde el 15 de junio de 2024, quien la encabeza es la socialista María Jesús San José.

Y desde que esta dirigente se convirtió en consejera, el Gobierno vasco ha firmado 34 terceros grados. El primero, en septiembre de dicho año. Pero, además, el mismo mes de junio de 2024 en el que San José tomó posesión del cargo, se produjo la ejecución de otros cinco ya acordados anteriormente.

Es decir, ha concedido, en promedio, un tercer grado a un etarra cada 11 días, aproximadamente (si se excluyen del conteo los sábados y los domingos, días en los que no se firman estas resoluciones).

La siguiente tabla, con datos de la AVT —confirmados, a su vez, por la hemeroteca y por publicaciones de Etxerat, el colectivo de presos de ETA— muestra el listado de terroristas beneficiados con un tercer grado desde junio de 2024.

N.º FECHA NOMBRE PRESOS 76 Junio 2024 Juan Carlos Subijana 77 Junio 2024 José María Arregui Erostarbe 78 Junio 2024 Manuel Miner Villanueva 79 Junio 2024 Garikoitz García Arrieta 80 Junio 2024 José María Novoa Arroniz 81 Septiembre 2024 Harriet Iragi 82 Septiembre 2024 Luis Mariñelarena 83 Octubre 2024 Juan Manuel Inciarte Gallardo 84 Octubre 2024 José Antonio Borde Gaztelumendi 85 Octubre 2024 Aitor Olaizola 86 Noviembre 2024 Andoni Otegui 87 Noviembre 2024 Alicia Sáez de la Cuesta 88 Diciembre 2024 Diego Ugarte López de Arcaute 89 Diciembre 2024 Josune Oña Ispizua 90 Diciembre 2024 Asier Mardones Esteban 91 Enero 2025 Sergio Polo Escobes 92 Febrero 2025 Ivan Apaolaza Sancho 93 Febrero 2025 Javier Zabalo Beitia 94 Febrero 2025 Jon Zubiaurre Aguirre 95 Marzo 2025 Raúl Ángel Fuentes Villota 96 Marzo 2025 José Ignacio de Reta Frutos 97 Abril 2025 Juan Jesús Narváez Goñi 98 Abril 2025 Iñigo Vallejo Franco 99 Mayo 2025 Zigor Bravo Saez de Urabain 100 Junio 2025 Eneko Gogeaskoetxea 101 Junio 2025 Aitor Aguirrebarrena 102 Junio 2025 Angel Aramburu 103 Julio 2025 Francisco Javier Gallaga Ruiz 104 Septiembre 2025 Ana Belén Eguües Gurruchaga 105 Septiembre 2025 Mikel Otegi Unanue 106 Octubre 2025 Juan Carlos Iglesias Chouzas 107 Noviembre 2025 Juan Jesús Narváez Goñi 108 Noviembre 2025 Itciar Alberdi 109 Noviembre 2025 Gurutz Aguirresarobe 110 Noviembre 2025 Jurdan Martitegui 111 Enero 2026 Jon González 112 Enero 2026 Arkaitz Aguirregabiria 113 Enero 2026 Asier García Justo 114 Febrero 2026 Asier Arzalluz Goñi

Dos de los beneficiados de la etapa San José son los etarras que mataron al dirigente socialista vasco Fernando Buesa. En septiembre de 2024, recibía el tercer grado Luis Mariñelarena, condenado por este asesinato, perpetrado en el año 2000.

Por ese mismo crimen también fue sentenciado Diego Ugarte López de Arcaute, quien obtuvo la semilibertad al poco de llegar María Jesús San José a la Consejería de Justicia y Derechos Humanos. En su caso, le fue concedida en diciembre de 2024.

En abril de 2025, el Ejecutivo autonómico progresó de grado a Íñigo Vallejo Franco, condenado por tratar de cometer una serie de atentados con motivo de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, que se celebró los días 21 y 22 de junio de 2002 en Sevilla.

El atentado quedó frustrado por la detención de su compañero de comando y la huida de Vallejo al país galo.

Ataques a periodistas

Los periodistas también han sido objetivo de algunos de los últimos beneficiados con un tercer grado penitenciario, que les permite dormir fuera de prisión.

Este pasado mes de enero, lo recibió Asier García Justo, condenado por la colocación de la bomba con la que ETA intentó matar a los informadores Aurora Intxausti y Juan Palomo en 2000 en Donostia.

Las víctimas estaban casadas y tenían un hijo de sólo 18 meses cuando sucedió el ataque. A raíz del atentado, Intxausti y Palomo tuvieron que abandonar el País Vasco y necesitaron protección policial cuando lo visitaban.

Esta misma semana, la Consejería que dirige San José ha aplicado el tercer grado a Asier Arzalluz, uno de los asesinos del columnista de El Mundo José Luis López de Lacalle.

Como publicó EL ESPAÑOL, fue condenado por este crimen a finales de noviembre de 2024. La sentencia que le impone 30 años de cárcel subraya lo "abyecto" del atentado, que no sólo pretendía segar una vida, sino cercenar la libertad de opinión en el Euskadi de principios de siglo.

En las páginas de El Mundo, López de Lacalle opinaba en contra de la actividad violenta de ETA, por lo que fue seleccionado como objetivo por la banda terrorista.

La sentencia también relata que Arzalluz, cuando fue juzgado, hace poco más de un año, no se arrepentía de este crimen.

Ahora bien, desde aquel fallo hasta la actualidad, sí ha redactado una carta sobre su historial delictivo, que menciona a López de Lacalle, lo que ha allanado el camino hacia su tercer grado.

No obstante, las asociaciones de víctimas tachan estas cartas de "fraudulentas" y las tildan de "paripé". A su juicio, no constituyen un arrepentimiento sincero ni una verdadera petición de perdón.

Muchas de ellas, además, incluyen referencias genéricas a "la violencia" o el "conflicto vasco", tal y como ha reprochado más de una vez la Justicia.

Arzalluz, el beneficiado por el último tercer grado, también trató de asesinar a la periodista Marisa Guerrero en enero de 2002, mediante el envío de un paquete-bomba a su domicilio.

Los tres asesinos de Buesa

Antes de que el PSOE ocupase la Consejería de Justicia del País Vasco, el PNV, cuando la encabezaba, también acordó la semilibertad del tercer etarra condenado por el asesinato de Buesa. Se trata de Asier Carrera Aranzana, al que le fue concedida, por primera vez, en octubre de 2022.

Ahora bien, en febrero del año posterior, la Audiencia Nacional la revocó, al considerarla "prematura". En octubre de 2023, la Consejería insistió en concederle la semilibertad. Esta vez, sin oposición judicial.

Desde finales de 2025, Carrera Aranzana ya está en libertad condicional.