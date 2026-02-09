La Fiscalía insta la absolución de Errejón si va a juicio: "Besó a Elisa Mouliaá sin que ésta mostrara oposición"

Según la Fiscalía, cuando Mouliaá manifestó su deseo de no continuar, Errejón cesó inmediatamente el encuentro, por lo que no ve indicios de delito.

Elisa Mouliaá renunció formalmente a ejercer la acusación particular, aunque el juez le ha pedido subsanar un defecto procesal en la renuncia.

El Ministerio Público considera que no existió delito, ya que el beso y los actos posteriores fueron consentidos y no hubo oposición expresa de la actriz.

La Fiscalía solicita la absolución de Íñigo Errejón en el caso de presunto abuso sexual denunciado por Elisa Mouliaá.

La Fiscalía ha presentado un escrito de conclusiones en el que propugna la absolución del exdiputado y exportavoz de Sumar Íñigo Errejón del delito de abuso sexual por el que ha sido investigado en el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid.

El caso se encuentra pendiente de que la presunta víctima, Elisa Mouliaá, confirme o no, junto a su abogado y su procurador, que renuncia al ejercicio de la acción penal contra Errejón.

La actriz presentó el pasado miércoles en el Juzgado un escrito firmado por ella renunciando a seguir ejerciendo la acusación particular. El juez instructor, Adolfo Carretero, la ha citado para que "subsane" el supuesto defecto procesal de haber presentado ese documento sin abogado ni procurador. Hace solo dos meses, Mouliaá pidió tres años de cárcel para Errejón.

La actriz no tiene el apoyo del Ministerio Público, que no ve delito alguno en los hechos denunciados y por los que Carretero ha acordado llevar a juicio a Errejón, una decisión que el expolítico tiene recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid.

La fiscal que ha intervenido en la instrucción pidió el pasado diciembre el archivo de las diligencias al entender que la relación sexual fue mutuamente consentida y que "el hecho de acercarse [Errejón] sin mesura ni delicadeza a una persona mayor de edad, consciente y con pleno uso de sus facultades, sin vínculo de superioridad, con actos propios de quererse conocer y en su caso empezar una relación, aun cuando finalmente no se cumplieran las expectativas, excede notoriamente" de lo que es un delito de abuso sexual.

Ahora la Fiscalía solicita la absolución del exdiputado de Sumar en un escrito de conclusiones al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL y fechado el pasado 28 de enero.

Los hechos provisionalmente acreditados, según la fiscal, son que Errejón, en ese momento diputado en el Congreso, intercambió en los meses anteriores a octubre de 2021 mensajes con Mouliaá a través de redes sociales.

Esos mensajes "fueron evolucionando hasta volverse más íntimos, culminando con el deseo mutuo

de conocerse personalmente".

El 8 de octubre de 2021, Mouliaá asistió a la presentación de un libro de Errejón y después se fueron juntos a tomar una consumición.

"A continuación", añade la fiscal, "y con la idea de seguir conociéndose, se dirigieron a una fiesta organizada por los amigos de Elisa Mouliaá en el piso sito en la calle (...) de Madrid".

"Antes de entrar en el inmueble, cuando se encontraban en el ascensor, el investigado en el curso del flirteo en el que se encontraban, besó a Elisa, sin que ésta manifestara oposición al mismo", afirma la fiscal.

"Ya en el domicilio, bebieron, bailaron y charlaron con los asistentes siendo que en un momento de la noche y para mantener mayor intimidad, se introdujeron en uno de los dormitorios de la casa, donde Íñigo Errejón, de forma impetuosa, comenzó a besarla, quitarle el sujetador y tocarle los pechos, acto que alargó durante unos minutos hasta que Elisa Mouliaá le pidió que salieran de la habitación, accediendo éste a la petición".

El escrito de conclusiones de la fiscal indica que, tras abandonar la fiesta, "ambos decidieron ir al domicilio del investigado y una vez allí, de nuevo, comenzó a tocarle por distintas partes del cuerpo, instante en el que Elisa Mouliaá, a la que no estaba agradando el encuentro sexual por la premura y vehemencia, le manifestó que no quería continuar, cesando el encuentro en ese instante y marchándose ésta a [su] domicilio".

"Los hechos relatados no son constitutivos de delito", afirma la Fiscalía, que agrega que "al no haber delito no cabe hablar de autor" y "procede la libre absolución del acusado".