El Supremo envía la pieza sobre el amaño de obra pública del 'caso Ábalos-Cerdán' al juez que investiga las cuentas del PSOE

La pieza separada fue abierta en septiembre y se traslada a la Audiencia Nacional tras la renuncia de Ábalos a su acta de diputado, perdiendo así el aforamiento.

La investigación se centrará en adjudicaciones presuntamente ilícitas y el cobro de comisiones ilegales, bajo la instrucción del juez Ismael Moreno.

La causa afecta al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García, el ex número tres del PSOE Santos Cerdán, varios empresarios y ex altos cargos de Acciona.

El Tribunal Supremo ha derivado a la Audiencia Nacional la investigación sobre supuestos amaños de obras públicas relacionados con el caso Ábalos-Cerdán.

El Tribunal Supremo ha derivado a la Audiencia Nacional la investigación de la rama del caso Ábalos-Cerdán que versa sobre supuestos amaños de obras públicas en favor de ciertas constructoras.

Así consta en una resolución dictada este lunes por el magistrado Leopoldo Puente, después de que el exministro José Luis Ábalos, uno de los investigados en este procedimiento, renunciase a su acta de diputado.

De esta forma, perdió el aforamiento y el Supremo dejó de ser el único órgano judicial competente para investigarle.

Ahora, continuará la investigación de esta pieza el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, del que es titular el juez Ismael Moreno.

Se trata del mismo magistrado que ya investiga, bajo secreto, las supuestas irregularidades en la contabilidad del PSOE. De hecho, fue él quien inició la instrucción de este procedimiento, cuando aún no salpicaba al exministro Ábalos.

Una vez lo hizo, debido a su aforamiento, que por entonces mantenía, el caso se derivó al Supremo, del que ahora regresa a la Audiencia.

En esta ramificación del caso Ábalos, además del exministro, constan como investigados: su antiguo asesor Koldo García; el empresario Víctor de Aldama, el ex número tres del PSOE Santos Cerdán y los constructores Antxon Alonso y José Ruz.

Santos Cerdán, ex 'número tres' del PSOE, en el Senado, en una imagen de archivo. Efe

También, cuatro ex altos cargos de la constructora Acciona: Fernando Agustín Merino, Justo Vicente Pelegrini, Manuel José García Alconchel y Tomás Olarte.

La pieza separada

La pieza separada que ahora se remite al Juzgado Central de Instrucción número 2 fue abierta el pasado mes de septiembre para investigar todo lo relativo a adjudicaciones presuntamente ilícitas de obras públicas, en cuyos amaños habrían intervenido, entre otros, Ábalos y Santos Cerdán, quienes recibieron, presuntamente, comisiones ilegales.

Otra rama de este mismo procedimiento, el conocido como caso Mascarillas, también comenzó su instrucción en la Audiencia Nacional y fue derivada al Supremo.

No obstante, la fecha de dicho juicio ya está fijada, lo que aboca a que, salvo sorpresa, se celebre el próximo mes de abril en el alto tribunal.

De hecho, el juez Puente, en su resolución, recuerda que, en 2014, el Supremo estableció que el auto de apertura de juicio oral es el que manca la competencia para el enjuiciamiento en las causas contra aforados.

En este caso concreto, dicha resolución, dictada cuando Ábalos aún era diputado, obliga a que sea el Supremo el que le juzgue por el caso Mascarillas, aunque haya perdido, posteriormente, su condición de aforado.

De la misma forma pero en el sentido inverso, dicho acuerdo obliga a que, ahora, tras haber renunciado el exministro a su acta de diputado, la investigación aún abierta contra él por los supuestos amaños de obra pública, deba ser derivada a la Audiencia Nacional.