Ábalos pide asistir 'online' desde la cárcel a la audiencia previa a su juicio y evitar el daño "físico y anímico" del traslado en furgón

Ambos serán juzgados por el caso Mascarillas, y la Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión para Ábalos por varios delitos relacionados con la trama.

Ábalos se suma así a la petición de su exasesor, Koldo García, quien alegó motivos de salud para evitar el desplazamiento al tribunal.

El abogado de Ábalos argumenta que los traslados en furgón policial suponen un deterioro físico y psicológico, y que la audiencia tiene un carácter técnico que no requiere presencia física.

José Luis Ábalos ha solicitado al Supremo asistir por videoconferencia desde prisión a la audiencia previa de su juicio, para evitar el daño físico y anímico del traslado en furgón.

El exministro José Luis Ábalos ha solicitado al Tribunal Supremo poder asistir por videoconferencia, desde la cárcel en la que está interno, a la audiencia preliminar del próximo día 12, en la que se dirimirán cuestiones técnicas de cara al primer juicio que espera.

Así lo ha reclamado el abogado del expolítico en un escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. El documento advierte del daño "físico y anímico" que podría provocarle el traslado en furgón policial al extitular del Ministerio de Transportes.

El trayecto: desde la cárcel de Soto del Real (Madrid) hasta la sede del Supremo, en el centro de la capital. Unos 45 minutos por carretera, según Google Maps.

"Los presos son trasladados en furgones blindados diseñados para la seguridad y no para la comodidad; a menudo, compartiendo espacios reducidos y en condiciones de higiene más que mejorables", lamenta el letrado de Ábalos.

"El Defensor del Pueblo ha recomendado en ocasiones la revisión de los protocolos para evitar desplazamientos innecesarios y mejorar las condiciones", añade.

"La dureza de los traslados desde los centros penitenciarios en España es un aspecto señalado, tanto por internos como por organismos de defensa de derechos humanos, debido a las condiciones físicas y psicológicas que implican", resume el escrito.

"En definitiva, los traslados suponen un deterioro anímico y físico para el sometido a prisión. (...) El sufrimiento que suponen no puede sino justificarse con la necesidad imperiosa de dicho traslado a sede judicial, que entendemos, respetuosamente, no se da en el caso que nos ocupa", finaliza el documento.

Por ello, el abogado de Ábalos solicita que su cliente pueda asistir online, por videoconferencia, a la audiencia preliminar, un acto procesal previo al juicio y preparatorio de éste.

De hecho, el letrado subraya que este trámite tiene un carácter más bien técnico y no requiere de la presencia física del exministro en el Supremo.

Se suma a Koldo

De esta forma, Ábalos se suma a su antiguo asesor, el también investigado Koldo García, quien ya formuló la misma petición.

En su caso, García alegó que sufre diabetes y que el traslado en furgón provocaría el descontrol de su estricta dieta.

La abogada de Koldo, Leticia de la Hoz, señaló en un escrito enviado al Supremo que su cliente requiere "control glucémico riguroso y una pauta de ingesta alimentaria en los horarios establecidos por su médico".

Y el bocadillo que, según prevé la letrada, le sería entregado a su cliente como almuerzo no cumple dichos cánones.

Además, De la Hoz aseguró que el exasesor de Ábalos, cuando fue trasladado a la cárcel, sufrió "lesiones físicas, tales como erosiones en ambas muñecas", debido al "uso inadecuado" de los grilletes durante el viaje en furgón policial camino a Soto del Real.

Tanto el exministro como su antiguo asesor serán juzgados por el llamado caso Mascarillas, una rama del caso Ábalos que versa sobre las supuestas irregularidades en la adquisición de mascarillas por parte de Transportes al inicio de la pandemia de la Covid-19.

La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de prisión, en total, para el exdirigente, quien fue hasta 2021 secretario de Organización del PSOE.