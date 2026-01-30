El juez del 'caso Leire' retira a Aldama y a García-Castellón la condición de "perjudicados" por la 'fontanera' del PSOE

Víctor de Aldama y García-Castellón fueron incluidos inicialmente como perjudicados por supuestas escuchas y difusión de información falsa, pero el juez ahora descarta su personación en calidad de víctimas.

La decisión del juez se alinea con la petición de la Fiscalía y la defensa de Díez, al considerar que los hechos alegados no guardan relación directa con los delitos investigados.

La investigación a Leire Díez se centra en supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias, por sus intentos de obtener información sensible contra la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción.

El juez Arturo Zamarriego ha retirado a Víctor de Aldama y al exjuez Manuel García-Castellón el estatus de víctimas en la investigación contra Leire Díez, conocida como la 'fontanera' del PSOE.

El juez Arturo Zamarriego, instructor del caso Leire, ha reculado y ha retirado al empresario Víctor de Aldama y al magistrado jubilado Manuel García-Castellón el estatus de "perjudicados" por Leire Díez, la conocida como fontanera del PSOE.

Zamarriego investiga a esta mujer por los supuestos delitos de cohecho y de tráfico de influencias, debido a sus tejemanejes para tratar de conseguir información sensible contra, principalmente, la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción.

El pasado noviembre, el instructor del caso Leire admitió a Aldama y a García-Castellón como "perjudicados" por Díez.

Ahora, en una resolución a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, en sintonía con la Fiscalía, da marcha atrás y retira a ambos este estatus, como también pidió la abogada de la fontanera del PSOE.

Zamarriego admitió la personación de Aldama debido a que —como relató un testigo en esta causa, el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba— Díez habría tenido acceso a conversaciones privadas del empresario con su abogado mientras el primero estuvo en prisión provisional.

Villalba se reunió con la llamada fontanera del PSOE y redactó unas notas tras esa reunión, en la que plasmó esas supuestas escuchas.

Por su parte, García-Castellón solicitó personarse en el caso Leire como acusación particular debido a las noticias de prensa que relataban que Leire Díez, durante sus reuniones para tratar de conseguir información, habría difundido información falsa sobre la labor profesional de este juez, cuando estaba encargado de instruir el caso Villarejo.

Ahora bien, como señala ahora Zamarriego, los hechos plasmados por Villalba podrían constituir un delito de revelación de secretos, que no guarda relación con los dos ilícitos (cohecho y tráfico de influencias) investigados.

"En cuanto a García-Castellón, en su escrito de personación no hay concreción de ningún hecho que avale su condición de perjudicado, más allá de indicar que, de diversos artículos periodísticos, se desprendería que la referida investigada [Leire Díez], presuntamente, difundió informaciones presuntamente (sic) falsas con la finalidad de menoscabar su honor", expresa el juez.

No obstante, en la resolución en la que admitió la personación de ambos, el instructor sí consideró a Aldama y a García-Castellón víctimas de una "búsqueda de información" en su contra, así como de la "difusión de la misma" por parte de Leire Díez.

Manuel García-Castellón fue juez de instrucción de la Audiencia Nacional hasta septiembre de 2024, cuando se jubiló a sus 72 años.

Entre otros, ha instruido el caso Tsunami, en el que investigó por terrorismo a Carles Puigdemont, o el caso sobre la supuesta financiación ilegal de Podemos.

Miembros del Gobierno y del PSOE atacaron en numerosas ocasiones a García-Castellón. Especialmente, en la etapa final de su carrera, cuando instruyó las dos causas antes mencionadas, que, en ambos casos, afectaban a socios parlamentarios del Partido Socialista.

En el escrito en el que solicitó personarse, la abogada del juez jubilado señaló que Leire Díez, presuntamente, "difundió informaciones falsas" con la finalidad de "menoscabar el honor" y "la buena e intachable imagen" de su cliente.

Por su parte, el empresario Víctor de Aldama está siendo investigado por el Tribunal Supremo en el llamado caso Ábalos/Cerdán, una de las causas judiciales que, actualmente, más preocupan al PSOE y al Gobierno.

En ella, también figuran como investigados José Luis Ábalos, exministro de Transportes y antiguo secretario de Organización del Partido Socialista; Koldo García, el principal asesor del anterior, y Santos Cerdán, el ex número tres del PSOE. Díez presumía de ser la "mano derecha" en la sombra de este último.

En varias intervenciones públicas, Aldama ha asegurado que cuenta con documentación, que aún no ha hecho pública, capaz de hundir al Gobierno. Y sostiene que ello motivó que Leire tratase de espiarle.

La fontanera del PSOE se reunió con periodistas, empresarios o expolíticos para tratar de conseguir información sensible. Principalmente, contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción. Por ello, también se citó con Villalba en un bar de Leganés (Madrid).

La UCO se encarga de las pesquisas del caso Begoña, en el que está investigada la esposa de Pedro Sánchez, y del caso David Sánchez, por el que irá a juicio el hermano del presidente del Gobierno.

Anticorrupción se encarga, precisamente, del llamado caso Ábalos/Cerdán. Y Aldama se ha ofrecido a colaborar con esta Fiscalía, que fue quien solicitó la entrada en prisión provisional tanto de Ábalos y Koldo como de Santos Cerdán. Tras varios meses entre rejas, este último está actualmente en libertad.