Carmen Pano mantiene que llevó 90.000€ a Ferraz y declara: "Aldama me dijo que tenía un sobre que, bueno…"

La Guardia Civil investiga presuntas dádivas por un millón de euros para garantizar licencias, parte de las cuales habrían beneficiado al exministro José Luis Ábalos.

La hija de Carmen Pano, Leonor González Pano, declaró que Aldama facilitó una reunión en el Ministerio de Industria para gestionar una licencia de hidrocarburos para la empresa Villafuel.

Pano asegura que realizó la entrega a petición del empresario Víctor de Aldama, quien le mencionó poseer un sobre relacionado con la financiación ilegal del PSOE.

Carmen Pano declaró ante el juez que entregó 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE en Ferraz, en dos entregas de 45.000 euros cada una.

La empresaria Carmen Pano ha declarado este viernes en la Audiencia Nacional, como investigada en el llamado caso Hidrocarburos.

Ante el juez Santiago Pedraz, ha mantenido, como ya ha reiterado en varias ocasiones, que llevó 90.000 euros a la sede nacional del PSOE, ubicada en la madrileña calle Ferraz.

Lo hizo, según ha declarado, en dos entregas, de 45.000 euros cada una. El dinero estaba en efectivo, en billetes dentro de una bolsa, según su relato.

Asimismo, Pano ha admitido que el empresario Víctor de Aldama, también investigado en este caso judicial, le comentó que poseía "un sobre". "Me dijo que tenía un sobre que... bueno...", ha indicado, sin aportar más detalle.

Este jueves, Aldama declaró ante el juez Pedraz y, preguntado por el fiscal Luis Pastor, subrayó que mantiene en su poder un sobre con información "relativa a la financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista" a través del negocio de los hidrocarburos.

En esta ocasión, ha sido la asociación Hazte Oír, que ejerce la acusación popular, la que ha preguntado a Pano por dicho sobre. Aldama desveló ante el juez que se lo entregó, en febrero de 2020, Delcy Rodríguez, la actual presidenta de Venezuela.

En el llamado caso Hidrocarburos, Pedraz investiga un supuesto fraude a Hacienda por valor de más de 180 millones de euros a través de compañías dedicadas al sector del petróleo.

Este jueves, Aldama se desvinculó de este asunto, aunque admitió que otro de los investigados, Claudio Rivas, fue socio suyo en otros negocios.

De ahí que sorprendiese que, durante su declaración, el empresario mentase el mencionado sobre —no es el objeto de esta causa judicial— y que lo hiciera a preguntas del fiscal.

Otro juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, investiga bajo secreto las supuestas irregularidades en la contabilidad del Partido Socialista. Ahora bien, conviene recordar que el fiscal de ambos procedimientos es el mismo: Luis Pastor.

En su declaración, Pano ha insistido en que llevó los 90.000 euros a Ferraz a petición de Aldama. Este último, horas atrás, subrayó que él jamás ordenó tal cosa. "Es ridículo. Pano se lo está inventando", manifestó.

Ella, por contra, ha relatado ante el juez este viernes: "Un día, Aldama me dijo: 'No puedo salir del despacho. ¿Te importa llevar esto a Ferraz?' La primera dije que no. La segunda, que sí. Y le dije: 'Es la última vez que te hago este tipo de favores'".

"El dinero —ha subrayado Pano— era de Claudio Rivas. Me hizo una transferencia y me dijo: 'Lleva esto a Aldama'. Pero él no puede llevárselo al destinatario final [el PSOE]". Pano ha detallado, incluso, los almacenas y la cadena de ropa a las que pertenecían las bolsas en las que, según dice, llevó los 90.000 euros a Ferraz.

La hija de Pano

Este viernes, también ha sido interrogada Leonor González Pano, hija de Carmen Pano. Y ha relatado que Aldama, de quien fue pareja, hizo gestiones para que se produjese una reunión en el Ministerio de Industria, a la que acudieron, además de ella y su madre, Rivas y Koldo García, asesor del Ministerio de Transportes.

Todo ello, según ha indicado, para tratar de gestionar la concesión de una licencia de hidrocarburos para la empresa Villafuel, en la que la hermana de Claudio Rivas, María Luisa Rivas, figura como administradora.

Ahora bien, la Guardia Civil sitúa a este último como el verdadero dueño de dicha compañía. A esa reunión, celebrada en 2021, también acudió Juan Ignacio Bidart, quien era jefe de gabinete de la entonces ministra de Industria, Reyes Maroto.

"Yo le paso a Aldama los datos que me da Claudio", ha relatado Leonor González Pano.

Reunión en Industria

Por su parte, Carmen Pano ha indicado que Koldo García, asesor del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, sí estuvo presente en la reunión en Industria.

Bidart, interrogado como testigo en el Tribunal Supremo, manifestó que creía recordar Koldo sólo acudió unos pocos minutos. "Creo que estuvo al principio; nos presentó y se fue", indicó el pasado mayo, en otro procedimiento judicial, el exjefe de gabinete de Ribera.

Preguntada por su abogado, Javier Gómez Bermúdez, Carmen Pano ha indicado que, en aquella reunión, "al fondo de la sala habia un señor, que era Koldo García". "Nunca he hablado con él. Yo le identifico luego, porque es muy identificable", ha precisado.

Por otro lado, este viernes, el fiscal ha preguntado a Leonor Gónzález Pano por las supuestas dádivas que la supuesta red criminal de Claudio Rivas habría dedicado a comprar voluntades para garantizar que Villafuel obtuviese una licencia con la que poder operar.

La Guardia Civil, en un reciente informe, las cifra en un millón de euros, en total. Una parte, destinada a comprar un chalé que Ábalos disfrutó en el verano de 2021, cuando, precisamente, fue cesado. El resto, en presuntos pagos en especie.

Sobre este asunto, Leonor ha relatado: "Víctor me llamó cuando cesan al señor Ábalos y me dice que va a

camino de casa del ministro, que nos tranquilicemos. A mí se me cayó el mundo. Y Claudio [Rivas] dijo: 'A esta gente se le ha dado más de un millón de euros'".