El fiscal afea al PSOE su "fraude de ley" al pedir la imputación de Cospedal y le reprocha que acuse al juez de esconder audios

El PSOE pidió reabrir la investigación a raíz de audios entre Cospedal y Villarejo, pero la Fiscalía y el juez consideran que dichos materiales ya fueron analizados y no justifican nuevas diligencias.

Anticorrupción sostiene que no existen nuevos indicios contra Cospedal y recuerda que los audios aportados no demuestran que la exministra diera órdenes a Villarejo ni encargos contra Bárcenas.

El fiscal reprocha al PSOE haber presentado peticiones ya desestimadas anteriormente y acusa al partido de faltar al respeto institucional al sugerir que el juez y la Fiscalía ocultaron audios.

La Fiscalía Anticorrupción acusa al PSOE de intentar un "fraude procesal" al solicitar la imputación de María Dolores de Cospedal en el caso Villarejo.

La Fiscalía Anticorrupción acusa al PSOE de haber formulado varias de sus solicitudes, en el caso Villarejo, "por cauces propios del fraude procesal".

Entre ellas, la petición de que vuelva a ser investigada María Dolores de Cospedal, exministra y exsecretaria general del PP.

Así se pronuncia el fiscal César de Rivas en un informe, fechado el pasado 12 de enero, en el que se opuso a dicha solicitud.

EL ESPAÑOL ya avanzó que Anticorrupción consideraba que no existían nuevos indicios contra la exministra, por lo que no creía necesario que el juez Antonio Piña la citase a declarar. El magistrado, de hecho, lo ha rechazado este lunes.

Ahora, este periódico ha accedido al contenido íntegro del informe de la Fiscalía, en el que De Rivas reprocha al PSOE su intento de "fraude procesal".

El pasado mes de diciembre, el Partido Socialista solicitó al juez Piña que interrogase a Cospedal como investigada. También, a su exmarido, Ignacio López del Hierro, y a un "representante legal" del PP.

La exministra ya estuvo investigada en esta causa durante varios meses 2021. Y el juez que por entonces la instruía, Manuel García-Castellón, acabó archivándola para la exministra.

Piña quien sustituyó al antiguo instructor, recibió la petición del PSOE el pasado diciembre y pidió opinión a la Fiscalía. Y Anticorrupción, en el documento en el que informó en contra, criticó que el Partido Socialista pidiera esta diligencia, cuando ya lo había hecho anteriormente por los mismos motivos y había sido rechazada.

El Ministerio Fiscal recuerda que en el caso Villarejo se investigan los supuestos delitos de cohecho, organización criminal o blanqueo que habría cometido el excomisario José Manuel Villarejo, por lo que la causa "no puede ampliarse de manera arbitraria o fraudulenta para incluir otros hechos con los que no guarda conexión".

Fragmento del informe de la Fiscalía Anticorrupción.

De ahí que la Fiscalía se opusiera a las peticiones del Partido Socialista. "No procede, en el presente estado procesal, realizar una nueva valoración de los indicios ya examinados con anterioridad, sino examinar si el nuevo elemento justifica que se deje sin efecto el sobreseimiento provisional ya firme", concluye Anticorrupción.

¿Por qué solicitó el PSOE, de nuevo, la citación de Cospedal? Debido a unos audios que recogen conversaciones mantenidas en 2013 entre el excomisario José Manuel Villarejo, investigado en la causa a la que da nombre, y la exministra.

Ambos conversan, entre otros asuntos, sobre Luis Bárcenas, quien era, por entonces, tesorero del PP.

De hecho, el PSOE, en el mismo escrito en el que solicitaba la citación de la exdirigente, acusaba al juez Piña, y a la propia Fiscalía, de haber "escondido" estos audios.

En su informe, Anticorrupción indica que esto no es cierto. Y tacha de "irrespetuosas" dichas acusaciones, que atacan "el necesario respeto institucional" y la "buena fe procesal".

"No sólo no fueron ocultados, sino que, por parte de la representación procesal del PSOE, se ha tenido cabal conocimiento de que los mismos se encontraban incorporados a la causa", indica la Fiscalía.

Además, el Ministerio Público recuerda que de esos audios no se extrae "que Cospedal hubiera dado ninguna orden" a Villarejo. Tampoco existen, anotadas en las agendas del excomisario, alusiones a ningún encargo, formulado por la exministra, contra Bárcenas.

Cospedal y el 'caso Villarejo'

Cospedal estuvo investigada en la pieza 7 del caso Villarejo, la conocida como Kitchen. En ella se indaga en la supuesta operación parapolicial destinada a robar, en 2013, documentación sensible al entonces tesorero del PP.

La instrucción de la Kitchen ya finalizó y el juicio por estos hechos se celebrará el próximo mayo. Entre otros, se sentarán en el banquillo de los acusados el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y el excomisario Villarejo.

Ahora bien, el PSOE pidió a Piña que citase a declarar a Cospedal en la pieza 34 de la causa, aún abierta. Se trata de una suerte de cajón de sastre —así se la conoce informalmente en la Audiencia Nacional— en la que se almacenan decenas de audios.

Esos clips fueron elaborados durante años por Villarejo, que acostumbraba a registrar con su grabadora todas las conversaciones que mantenía con políticos, empresarios, jueces, fiscales, otros policías...

Por ello, existen tres audios con conversaciones entre Cospedal y el excomisario, fechados en 2013. En ellas, se menciona a Luis Bárcenas y a su "libretita", la contabilidad paralela del PP que el tesorero gestionaba.

No obstante, la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional ya analizó estas tres grabaciones y consideró que no eran penalmente relevantes para la causa.

"Lo que viene a interesar el PSOE, por medio de la declaración judicial en calidad de investigados de Cospedal y López del Hierro, sirviéndose de un fraude de ley procesal (...), es la reapertura de la pieza 7", reprocha Anticorrupción.

El juicio de la Kitchen, previsto para el próximo mayo, marcará la actualidad política en 2026 y, muy probablemente, será empleado por las formaciones de izquierdas para atacar al PP.

El PSOE ya criticó duramente la decisión del anterior instructor del caso Villarejo, García-Castellón, de librar del banquillo a Cospedal en esta pieza. Tampoco la compartía Anticorrupción.

Por su parte, el Partido Socialista la recurrió, esgrimiendo, precisamente, los mismos audios que ahora asegura que le fueron ocultados, como le han recordado tanto Piña como Anticorrupción.

El tribunal jerárquicamente superior al instructor, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, avaló en abril de 2022 la decisión de que Cospedal no fuese a juicio por la Kitchen.