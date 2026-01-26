El juez rechaza investigar al PP y a Cospedal en el 'caso Villarejo' y afea al PSOE que mienta al acusarle de "esconder" audios

Cospedal ya estuvo investigada en la pieza Kitchen del caso Villarejo, pero la causa fue archivada por falta de pruebas y esa decisión fue avalada por la Audiencia Nacional.

El juez recuerda que el PSOE tuvo acceso a los audios y los usó para impugnar el archivo del caso para Cospedal, y que dichas grabaciones no son penalmente relevantes.

El magistrado critica al PSOE por acusarle de ocultar audios y considera que estas afirmaciones buscan deslegitimar su labor y la del Ministerio Fiscal.

El juez Antonio Piña rechaza investigar a María Dolores de Cospedal, a su exmarido, Ignacio López del Hierro, y al Partido Popular (PP) en el caso Villarejo.

De esta forma, en sintonía con la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado desoye la petición del PSOE, que solicitó que citase a declarar a la exministra y exsecretaria general del PP, así como a su expareja y al "representante legal" del Partido Popular.

En una resolución fechada este lunes, que avanza EL ESPAÑOL, Piña expresa que no existen indicios nuevos que justifiquen que Cospedal vuelva a ser investigada en el caso Villarejo.

Asimismo, reprocha duramente que el PSOE, en el mismo escrito en el que solicitaba dichas diligencias, realizase manifestaciones "excesivas", dirigidas contra el juez Piña, que "alcanzan el carácter injurioso".

En concreto, el Partido Socialista acusaba al magistrado de haber ocultado varios audios que recogen conversaciones de Cospedal con el excomisario José Manuel Villarejo.

"El escrito presentado por la representación del PSOE resulta contrario a la verdad en su fundamentación, desconocedor de la buena fe procesal, y lo que es bastante peor, erróneo en los términos en los que se presenta", critica el juez Piña.

"La transcendencia pública de estas acusaciones, con publicación en diferentes medios de comunicación, afecta al honor de este instructor y mengua la confianza de la ciudadanía en la Justicia", reprocha el instructor, que fue tildado en medios de la órbita izquierdista como "el juez que escondió información".

Tal y como expresa Piña, las acusaciones en su contra por parte del PSOE "sólo ponen de manifiesto la intencionalidad de deslegitimar a este instructor y al Ministerio Fiscal en la tramitación de este procedimiento, acusándole de hechos de enorme gravedad que no se corresponden con las actuaciones".

Asimismo, afea que, "de un modo perverso", el Partido Socialista haya tratado de "trasladar a la opinión pública (...) un intento de protección de la señora Cospedal que no se desprende de lo actuado".

El PSOE tuvo esos audios

A renglón seguido, Piña afea al Partido Socialista que los audios que asegura que le han sido ocultados fueron empleados por el propio Partido Socialista para impugnar la decisión judicial de archivar el caso Villarejo para Cospedal.

La exministra ya estuvo investigada durante un par de meses en dicha causa, desde el 1 de junio de 2021 hasta el 29 de julio de ese mismo año.

En esas fechas, el instructor de dicho procedimiento era otro juez, Manuel García-Castellón, ya jubilado. Fue él quien citó a declarar a Cospedal como investigada y quien, al poco, acabó archivando la causa para ella, una decisión que fue avalada posteriormente por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

A ojos de García-Castellón, no había indicios de delito contra la exdirigente. Y así lo creyó también el tribunal jerárquicamente superior.

Ahora, el juez Piña, el encargo del caso, considera que, tras el "examen conjunto de las tres conversaciones entre los señores Villarejo y Cospedal", no existen "elementos incriminatorios que se consideren suficientes para reiniciar una investigación que se encuentra sobreseída con relación" a la exministra.

La petición del PSOE

Cospedal estuvo investigada en la pieza 7 del caso Villarejo, la conocida como Kitchen. En ella se indaga en la supuesta operación parapolicial destinada a robar, en 2013, documentación sensible a Luis Bárcenas, quien era tesorero del PP.

La instrucción de la Kitchen ya finalizó y el juicio por estos hechos se celebrará el próximo mayo. Entre otros, se sentarán en el banquillo de los acusados el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el excomisario Villarejo.

Ahora bien, el pasado diciembre, el PSOE, acusación popular en el caso Villarejo, pidió a Piña que citase a declarar a Cospedal en la pieza 31 de la causa, aún abierta. Se trata de una suerte de cajón de sastre —así se la conoce informalmente en la Audiencia Nacional— en la que se almacenan decenas de audios.

Esos clips fueron elaborados durante años por Villarejo, que acostumbraba a registrar con su grabadora todas las conversaciones que mantenía con políticos, empresarios, jueces, fiscales, otros policías...

Por ello, existen tres audios con conversaciones entre Cospedal y el excomisario, fechados en 2013. En ellas, se menciona a Luis Bárcenas y a su "libretita", la contabilidad paralela del PP que el tesorero gestionaba.

El PSOE, en su escrito del pasado diciembre, acusaba tanto a Piña como a García-Castellón de haber ocultado durante años esos tres audios, que habían sido transcritos, en un informe de 2023, por la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía.

Sin embargo, Piña explica en su resolución que no fue así y carga contra el Partido Socialista por dichas acusaciones.

Indica el magistrado que el PSOE siempre tuvo acceso a los mismos. De hecho, los mencionó en el recurso con el que impugnó, sin éxito, la decisión de García-Castellón de archivar la pieza Kitchen para Cospedal.

Además, la UAI ya concluyó que dichas conversaciones entre Cospedal y Villarejo, pese a mencionar a Bárcenas, no eran penalmente relevantes. Por ejemplo, no acreditan que la entonces secretaria general del PP hiciese algún encargo al todavía comisario.

Una parte de dichas grabaciones, además, fue publicada en la prensa. Y la Audiencia Nacional requirió a varios medios de comunicación que entregaran las grabaciones completas.

Esos audios, por otro lado, fueron enviados a un Juzgado de Instrucción de Madrid —el número 45 de la capital— porque allí se investiga si otro policía, ajeno a Villarejo, ofrecía los audios grabados por éste a cambio de dinero.

Por otro lado, si Piña hubiese citado a declarar a Cospedal en el caso Villarejo, ello podría haber afectado al juicio de la Kitchen, previsto para dentro de cuatro meses.

¿Por qué? Porque la exministra volvería a estar investigada por unos hechos relativos al supuesto espionaje a Bárcenas. Es decir, en torno a lo que gira la pieza 7, cuya investigación ya está finalizada y que será enjuiciada en breve.