El sindicato de maquinistas que convoca la huelga pide ser acusación en la causa judicial sobre el accidente de Adamuz

Otras organizaciones como Hazte Oír y Liberum también han solicitado personarse en la causa; Liberum acusa a tres directivos de Adif y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria de homicidio por imprudencia grave y otros delitos.

El SEMAF, el sindicato de maquinistas que ha convocado la huelga general en todo el sector, ha solicitado personarse como acusación popular en la causa judicial en la que se investiga el accidente de tren en Adamuz (Córdoba).

Así lo ha hecho saber SEMAF este viernes en un comunicado. "Nuestro objetivo es exigir responsabilidades penales y colaborar activamente en la investigación para determinar con rigor las causas de los accidentes", señala el difundido.

"Daremos todo para conocer la verdad, exigir justicia y afianzar la seguridad ferroviaria", finaliza el documento.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Montoro (ahora llamado Tribunal de Instancia plaza 2 de Montoro) ya investiga las causas del accidente. De hecho, la Guardia Civil ya ha enviado a la juez su primer informe sobre el siniestro ferroviario, ocurrido el pasado domingo.

Por el momento, se contabilizan 45 muertos y decenas de heridos, tras el coche de un tren de la empresa privada italiana Iryo con un Alvia de la pública Renfe.

Por otro lado, Hazte Oír solicitó recientemente personarse en dicha causa judicial. La asociación presentó una querella —por el momento, no dirigida contra nadie— en la que señala que el descarrilamiento "no fue fruto de un caso fortuito, sino que concurren indicios de posible negligencia".

Asimismo, este jueves, la organización Liberum también presentó una querella y solicitó personarse como acusación popular en dicho procedimiento.

Liberum sí acusa de "homicidio por imprudencia grave", lesiones y de un delito contra los derechos de los trabajadores a tres personas.

¿Quiénes? El actual director de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, el director corporativo de Seguridad en la Circulación de Adif, la empresa gestora de las infraestructuras de tren, y el subdirector de Circulación AV (Alta Velocidad) de la misma compañía pública.

Por el momento, el informe preliminar de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) afirma que había una "fractura del carril" en el punto donde se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, con el que poco después impactó el Alvia.