Archivada la investigación sobre el vertido de 'pellets' que Yolanda Díaz comparó con el 'Prestige': fue culpa de una ola

La juez subraya que no se ha producido una infracción medioambiental ni se ha puesto en riesgo la salud o el equilibrio natural; la decisión aún puede ser recurrida.

Los análisis realizados concluyen que los pellets no presentan toxicidad ni han causado daños significativos al ecosistema ni a la biodiversidad de las zonas afectadas.

La caída de los contenedores con pellets del buque Tocomao se debió a un golpe de ola, según los informes de la Guardia Civil y el Seprona, que no hallaron irregularidades.

El juzgado de Noia ha archivado la investigación sobre el vertido de pellets ocurrido en Galicia en diciembre de 2023 al no encontrar indicios de delito.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Noia (A Coruña) ha archivado la causa judicial en la que se investigaba el vertido de pellets que ocurrió en Galicia en diciembre de 2023.

A principios de 2024, la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, comparó este hecho con la catástrofe del Prestige, el naufragio del buque con este nombre que anegó las costas de la región de chapapote y supuso un desastre medioambiental.

Así se pronunció Díaz hace casi dos años, coincidiendo con la campaña electoral de los comicios gallegos. De hecho, la ministra acompañó a su candidata, Marta Lois, a una playa a supervisar las labores de recogida, por parte de voluntarios, de estos pellets. La dirigente aprovechó para cargar contra el PP gallego, que preside la Xunta desde 2009.

No obstante, este martes, la juez titular del Juzgado ha acordado el archivo definitivo de la causa, debido a que no existen indicios de delito. La caída por la borda del buque Tocomao de seis contenedores fue consecuencia "de un golpe al buque por el oleaje".

De hecho, la juez subraya que la empresa cargadora cumplió los protocolos de seguridad debidamente, a diferencia de lo ocurrido con el caso del Prestige, en el que fue condenada tanto la aseguradora como la propietaria del barco por un delito contra el medio ambiente, debido al derrame de 63.000 toneladas de fuel.

Por contra, en el caso del vertido de pellets de 2023, la juez instructora concluye que "no se puede inferir la existencia de ilícito penal alguno".

Además, tras finalizar su investigación, la magistrada señala que "el análisis de los pellets recogidos en las costas afectadas no revela toxicidad".

"No se prevé un impacto significativo a medio o largo plazo ocasionado por vertido de pellets en relación con el impacto del resto de microplásticos presentes en el entorno marítimo", concluye la juez.

La Guardia Civil elaboró un informe sobre este suceso. Y concluyó que, "dadas las condiciones meteorológicas" en esas fechas, "junto con los indicios relativos a la navegabilidad del buque, la caída por la borda de los seis contenedores fue consecuencia de un golpe al buque por el oleaje a su lado de babor".

En su dictamen, el Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Benemérita también descartó "irregularidad alguna".

No hay toxicidad

A su vez, el Centro de Coordinación de Vigilancia Marítima de Costas y Fronteras elaboró otro informe. En su caso, en base a la información aportada por el armador y la empresa fletadora y a los datos proporcionados por el Instituto Tecnológico para Control do Medio Mariño de Galicia, por la Unidad Técnica de la Fiscalía de Medio Ambiente y por la Unidad Técnica del Seprona.

Este dictamen tampoco alerta de riesgo alguno. Los pellets que cayeron al mar no constituyen una "sustancia peligrosa".

Finalmente, la juez, en la resolución con la que archiva esta causa, concluye que "los escasos restos de pellets encontrados en las zonas protegidas no han producido daño en el ecosistema dunar de las lagunas de Corrubedo y lagunas de Carregal y Vixan".

"Tampoco se han producido daños que puedan haber perjudicado a la biodervisidad ni al ecosistema del Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia", añade.

Por todo ello, la magistrada determina que "no se ha producido una infracción de las leyes y otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente" ni se ha puesto en riesgo la salud de las personas o el equilibrio de los ecosistemas naturales.

Esta decisión judicial, no obstante, no es firme. Aún puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de A Coruña, tribunal jerárquicamente superior al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Noia.