Sumar pagó a Elisa Mouliáa una parte "significativa" de su proceso judicial por agresión sexual contra Errejón

Sumar pagó a Elisa Mouliaá una parte "significativa" de los costes del procedimiento judicial derivado de su denuncia contra Íñigo Errejón.

El 25 de octubre de 2024, la actriz acusó al ya expolítico, antiguo portavoz de la formación en el Congreso, de haberle agredido sexualmente en verano de 2021.

Este martes, a través de su perfil de Twitter, Mouliaá ha agradecido a Sumar este apoyo económico, hasta ahora desconocido.

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con una portavoz del partido, que ha confirmado que la formación de Yolanda Díaz "se puso a disposición de las víctimas".

"Así hemos hecho. Nos contactaron para pedirnos apoyo económico para el abogado y lo dimos", admiten desde la formación izquierdista. "Como ella misma admite, le apoyamos con una parte de los costes".

No obstante, Sumar, a preguntas de EL ESPAÑOL, se ha negado a detallar con cuánto dinero brindó ese "apoyo económico" a la denunciante de Errejón.

"No es lo relevante. Lo importante es que lo solicitaron y lo hicimos, como no podía ser de otro modo", insiste una portavoz del partido.

Una fuente distinta, conocedora de estos hechos, detalla que Elisa Mouliaá abrió un crowdfunding (una campaña de micromecenazgo) para financiar los costes de su letrado, de su procurador y de un perito psiquiátrico. "Y una gran parte [del crowdfunding] lo financió Sumar; fueron los que más colaboraron", señala esta fuente.

Finalmente, Mouliaá eligió como abogado al penalista Alfredo Arrién, quien le ha defendido en este procedimiento.

Juicio a Errejón

Salvo que la Audiencia Provincial de Madrid lo impida, Errejón será juzgado por un supuesto delito de agresión sexual contra Elisa Moluliaá.

No obstante, la Fiscalía Provincial de Madrid no le acusa y ya solicitó que la causa contra el expolítico sea archivada.

El 24 de octubre de 2024, el entonces portavoz de Sumar abandonó la política y, con ello, todos sus cargos en el partido, por el que también era diputado en el Congreso. Lo hizo tras haber sido señalado, en redes sociales, por parte de varios testimonios anónimos, por sus supuestos comportamiento inadecuados con mujeres.

Unas horas más tarde, Mouliaá presentó su denuncia contra Errejón ante la Policía Nacional, que se hizo pública el día posterior, el 25 de octubre de aquel año.

Tras una investigación de un año, el juez Adolfo Carretero propuso que el expolítico se sentara en el banquillo de los acusados.

Dicha decisión ha sido recurrida por la abogada del exdirigente ante la Audiencia Provincial madrileña, tribunal que tendrá la última palabra sobre si se celebra un juicio o se archiva la causa.