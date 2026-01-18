Plus Ultra transportaba dinero en efectivo y migrantes ilegales en su ruta Madrid - Malabo autorizada por el Gobierno

Audios y documentos revelan pagos en efectivo, fraccionamiento de ingresos y sobornos a funcionarios, manteniendo la operativa pese a la ilegalidad y la falta de permisos.

Plus Ultra transportaba dinero en efectivo y migrantes ilegales en su ruta Madrid - Malabo que fue autorizada por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2021.

Según la ingente documentación a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL en exclusiva, la trama blanqueó dinero enviando fajos de billetes en los vuelos a través de "pasajeros a los que utilizaban como correo" o "maletas autorizadas".

Desde 2021, la Policía Nacional ha detectado la llegada a Madrid de ciudadanos ecuatoguineanos, incluidos menores de edad, sin visado y con documentos falsos. Estas personas viajaban desde Malabo en los vuelos de Plus Ultra.

Las grabaciones y los archivos en poder de este periódico sostienen que Plus Ultra tenía pleno conocimiento de los documentos falsos presentados por la trama en Malabo para comprar los billetes y que migrantes irregulares entraran en España a través del Aeropuerto de Barajas.

Plus Ultra operaba la ruta Madrid - Malabo asociada a una falsa aerolínea de Guinea Ecuatorial llamada Punta Europa Aviación, la cual está presidida por Alejandro Envoro Ovono.

Punta Europa Aviación es, realmente, una agencia de viajes que nunca contó con Certificado de Operador Aéreo (AOC).

Punta Europa Aviación reconocía no ser una aerolínea y no tener el AOC

Sin embargo, los gobiernos de España y Guinea Ecuatorial hicieron la vista gorda ante esta flagrante ilegalidad.

Alejandro Envoro Ovono, presidente de Punta Europa Aviación, es considerado como un hombre muy próximo al dictador Obiang.

En la actualidad, Envoro Ovono es senador y presidente de la Comisión de Seguimiento del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE), la formación política fundada por Obiang y que tiene el 100% de la representación en la Cámara de los Diputados y en el Senado.

A pesar de la falta de permisos, la ruta Madrid - Malabo fue aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez de forma exprés en 72 horas en agosto de 2021.

La solicitud se presentó el viernes 13 de agosto de 2021 y fue aprobada el lunes 16 por la Dirección General de Aviación Civil.

Este organismo depende del Ministerio de Transportes, que en aquel momento ya estaba bajo el mando de Raquel Sánchez tras el cese de José Luis Ábalos el 10 de julio de 2021.

Sin embargo, Ábalos se encontraba en Guinea Ecuatorial junto a su exasesor Koldo García y al doctor Ignacio Palomo, también vinculado al dictador Obiang.

Palomo gestionaba el Centro Universitario de Ginecología y Fertilidad Oyala en plena selva de Guinea Ecuatorial y de cuyo proyecto es accionista una empresa vinculada a la familia de Obiang.

Además, Palomo fue pareja de Guillermina Mekuy, exministra de Cultura y Turismo en el gobierno de Obiang y también socia de la clínica de fertilidad de Oyala.

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) investiga la trama de Plus Ultra y Punta Europa Aviación en la pieza que se mantiene secreta por el Juzgado de Instrucción nº15 de Madrid.

El pasado 11 de diciembre fueron detenidos Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, Roberto Roselli, CEO de la compañía y el empresario Julio Martínez Martínez, amigo personal del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Tal y como publicó en exclusiva EL ESPAÑOL, los imputados del caso Plus Ultra recibieron el soplo de que estaban siendo investigados dos meses antes de las detenciones.

Esto ha provocado que la Fiscalía Anticorrupción haya ordenado al equipo de la UDEF al cargo de la investigación que no informe a sus superiores para evitar así nuevas filtraciones y que se destruyan pruebas.

Fuentes cercanas a la investigación sostienen a este periódico que la fuga de información sólo pudo producirse "desde dentro del Ministerio de Interior".

La magistrada Esperanza Collazos investiga a la cúpula de Plus Ultra y al empresario amigo de Zapatero por fraude y blanqueo de capitales.

El Gobierno de Pedro Sánchez rescató con 53 millones de euros a la aerolínea con vínculos con el chavismo en 2021.

Los imputados habrían "blanqueado fondos ilícitos procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de muy alta cuantía".

Estas actuaciones delictivas estarían vinculadas a los programas de alimentos del chavismo (los denominados CLAP) y a ventas del Banco de Oro de Venezuela.

La falsa línea aérea

Plus Ultra se asoció para su línea Madrid - Malabo con Punta Europa Aviación, pero esta empresa nunca fue una aerolínea.

No lo fue desde su constitución ni durante los años en los que operó vuelos entre Madrid y Malabo.

Punta Europa Aviación operó primero bajo una alianza con Privilege Style, luego con Wamos Air y finalmente con Plus Ultra Líneas Aéreas.

La compañía no llegó a obtener en ningún momento el Certificado de Operador Aéreo (AOC), el permiso obligatorio para cualquier aerolínea que quiera realizar vuelos comerciales regulares.

Así lo acreditan documentos oficiales de la Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial y así lo reconocen a EL ESPAÑOL fuentes conocedoras de este entramado empresarial.

Documento de la Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial sobre Punta Aérea Aviación EL ESPAÑOL

La esposa de la mano derecha de Obiang, María Cristina Mikue Obiang, es una de las personas claves de la trama.

María Cristina Mikue Obiang está casada con Alejandro Envoro Ovono, senador y presidente de Punta Europa Aviación, y vive entre Malabo y Madrid con varios hijos del matrimonio.

Ejerce de directora general de la falsa aerolínea y reconoce la operación delictiva con Plus Ultra en varias grabaciones a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

En uno de esos audios de las reuniones internas de Punta Europa Aviación, María Cristina Mikue admite de forma explícita que Punta Europa "no es compañía" y que opera como agencia.

En otro, reconoce: "No tenemos el AOC". Éste era el principal obstáculo para poder volar de forma legal.

Pese a ello, Punta Europa Aviación vendía billetes, anunciaba rutas, se presentaba públicamente como aerolínea e incluso recibía premios por su emprendimiento y apuesta innovadora.

Todo esto mientras alquilaba aviones a terceros y utilizaba a operadores para ejecutar los vuelos, aunque Guinea Ecuatorial nunca aprobó oficialmente la ruta Malabo - Madrid.

La diferencia legal es clave. Una agencia de viajes puede comercializar vuelos chárter puntuales, pero no puede explotar una ruta regular.

Así era el trato de favor de Plus Ultra a Punta Europa Aviación

Y una sucesión de vuelos repetidos en el tiempo, con frecuencias estables y horarios fijos, deja de ser un chárter para convertirse en una línea regular.

Ese límite era conocido por los responsables de Punta Europa y Plus Ultra.

En los audios se habla de "buscar el resquicio" para seguir volando sin que la autoridad lo considerara una operación regular. También se menciona el temor a que, antes o después, la situación acabara siendo detectada.

En paralelo, Plus Ultra Líneas Aéreas sí obtuvo el permiso para operar la ruta Madrid-Malabo. Lo logró mediante una concesión exprés del Gobierno español, otorgada en agosto de 2021, apenas tres días después de que el concurso público saliera a licitación y con José Luis Ábalos de visita en el país africano.

Plus Ultra pasó a ser la aerolínea formalmente autorizada para esta ruta. Punta Europa Aviación quedó en segundo plano, aunque siguió controlando buena parte del negocio.

Esta compañía vendía los billetes, gestionaba los equipajes junto con la empresa Summerwind y mantenía el control de la operativa en Malabo y en Madrid.

La relación entre ambas compañías fue constante durante más de cuatro años. Los vuelos se operaban con aviones y tripulantes de Plus Ultra, pero Punta Europa presumía del trabajo.

Plus Ultra llegó a incluir la ruta Madrid-Malabo como propia en sus memorias y sus campañas comerciales, sin mencionar a su socio local.

La documentación y los audios revelan que las autoridades de Guinea Ecuatorial permitieron esa operativa pese a que Punta Europa no cumplía los requisitos exigidos.

La dictadura de Obiang permitió que operaran Punta Europa y Plus Ultra incluso cuando la primera de ellas acumuló deudas durante años por tasas aeroportuarias impagadas.

La página web de Plus Ultra anunciando su ruta Madrid - Malabo

Según los audios, esa permisividad se producía por la cercanía de Alejandro Envoro Ovono, presidente de Punta Europa Aviación, con el dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang.

En varias grabaciones se alude a su relación directa con el jefe de Estado y a la "inmunidad" de la que gozaba, base para poder llevar a cabo todas las operaciones que necesitaran.

En una conversación, la esposa de la mano derecha de Obiang y directora general de Punta Europa explica que consiguió una autorización temporal tras presionar al ministro de Aviación Civil.

En otra, relata cómo acudió personalmente a su domicilio para exigir que mantuviera el permiso. "Tú has firmado y tengo la copia", se le escucha decir.

El propio proceso del AOC aparece descrito como un trámite que se intenta forzar. En los audios se habla de pagar para acelerar manuales, de utilizar técnicos que luego debían aprobarlos y de asumir que no se cumplían los requisitos mínimos, como disponer de un avión propio matriculado.

Mientras tanto, Plus Ultra (Julio Martínez Sola) y Summerwind GSA (Federico Lledo) resultaron piezas clave. Su relación previa permitió unirse a su nuevo socio ecuatoguineano formando una alianza que permitía operar de la forma que mejor les viniera a todos.

Summerwind gestionaba la comercialización, el sistema de ventas y parte de la logística. Plus Ultra aportaba el certificado, el avión y la cobertura legal. Por su parte, Punta Europa lograba la protección para operar sin permisos en Malabo.

Pese a que sus socios eran claves para ella, María Cristina Mikue afirma en algunos audios su intención de ir apartando poco a poco a Summerwind para quedarse con el control total del negocio.

También reconoce que sin Plus Ultra la operación no podría sostenerse, algo que la obliga a mantener a Summerwind debido a la unión personal entre los directivos de ambas compañías.

Asegura que Federico Lledó había sido quien le había presentado a Julio Martínez Sola y Plus Ultra.

La confianza entre ambos era tan grande que en una grabación, la esposa de la mano derecha de Obiang reconoce que Plus Ultra le cobra por vuelo 145.000 euros como "precio de amigo" al venir de "parte de Fede".

Este coste era muy inferior a los 180.000 que Wamos Air le cobraba al inicio por alquilar su Airbus A340.

La documentación y las grabaciones dibujan así un esquema en el que Plus Ultra se apoyó en una empresa sin AOC para operar una ruta internacional durante años con el respaldo y la tolerancia de las autoridades ecuatoguineanas claramente dominadas por la corrupción.

Blanqueo de dinero

Los audios y documentos en poder de EL ESPAÑOL muestran que los vuelos entre Malabo y Madrid se utilizaron también para trasladar grandes cantidades de dinero en efectivo.

El sistema se apoyaba en dos vías principales. Una eran las llamadas "maletas autorizadas". La otra, el uso de personas de confianza que viajaban con sobres de dinero entregados directamente en el avión.

Las "maletas autorizadas" se gestionaban al margen del circuito oficial de carga. No pasaban por la terminal de mercancías del aeropuerto. Se facturaban como equipaje personal y se asignaban a pasajeros reales, que desconocían el contenido de los bultos y que se les hubiera facturado nada extra.

En los audios, María Cristina Mikue reconoce su miedo con ese sistema: "Nos va a traer malas consecuencias". También explica que esas maletas generaban beneficios elevados en cada vuelo y que el dinero no se declaraba ni en origen ni en destino.

Así presumía una directiva de Punta Europa Aviación de cómo traían dinero a España

La segunda vía era el traslado directo de efectivo. En una conversación grabada, la esposa del amigo íntimo de Obiang relata cómo subía al avión con sobres de dinero procedentes de Guinea Ecuatorial para que los llevaran gente que estaba a bordo. "Entré con un sobre de 50.000 euros", afirma en uno de los audios.

En esa misma conversación explica que parte de ese dinero se ingresaba después en cuentas en España y que otra parte se gestionaba en efectivo.

También reconoce que el volumen de efectivo le obligó a fraccionar los ingresos para evitar alertas bancarias. Avisos de los que en alguna ocasión fue víctima, viendo cómo el banco le bloqueó cantidades importantes de dinero ingresado al no poder justificar su origen.

En un audio reconoce que el banco bloqueó su cuenta en España tras un ingreso elevado y le pidió justificar el origen del dinero. "El error ha sido mío", admitió.

La estrategia para justificar ese dinero aparece descrita con detalle. En varios audios, María Cristina Mikue habla de "jugar con las ventas de Guinea" y de mezclar el efectivo con ingresos de la compañía para hacerlo pasar por facturación ordinaria.

"Ese efectivo que traemos de Guinea ingresarlo con las ventas", se escucha decir en una de las grabaciones. En otra añade que una parte se ingresaba en una cuenta y otra se dejaba fuera, para no llamar la atención.

Los audios también recogen conversaciones sobre pagos en efectivo a intermediarios. En una de ellas, la directora general de Punta Europa explica que parte de los pagos a empresas vinculadas a la operativa se realizaban "en B" y otra parte mediante transferencias.

En ese contexto menciona de forma expresa a Federico Lledó, consejero delegado de Summerwind. Según relata, le habría aconsejado cómo mover el dinero y cómo evitar problemas con Hacienda.

"Fede y Elena (la hija del directivo) me dijeron: 'Mari, la aviación mueve mucho dinero y donde hay movimiento de dinero, Hacienda tiene los ojos ahí", explica.

Las grabaciones no describen una operación puntual. Hablan de un sistema mantenido en el tiempo, con fraccionamiento de ingresos, uso de efectivo y mezcla de fondos procedentes de Guinea Ecuatorial con la contabilidad de la empresa.

Además reconoce cómo han usado los fondos: "Con Sabadell he comprado tres casas. La última, me dieron una hipoteca de 600.000, que ahora quedan no sé si 200.000".

No es la única entidad con la que reconoce trabajar, aunque no con todas estaba tan satisfecha: "A Ibercaja le di mercado, más de 20 viviendas a esos ingratos. Todas las casas que tienen todos los guineanos: el primer ministro de Guinea, Ruslan tiene dos...", afirmó.

Todo ello se producía mientras Punta Europa operaba sin AOC y Plus Ultra seguía realizando la ruta con normalidad.

Tráfico de personas

La documentación policial y las grabación en poder de EL ESPAÑOL reflejan también la llegada a España de pasajeros con documentación falsa en vuelos operados por Plus Ultra desde Malabo.

Ya en 2021, la Policía Nacional detectó la entrada en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas de ciudadanos que carecían de visado o utilizaban identidades falsas. Viajaban con billetes emitidos desde agencias vinculadas a la operativa de Punta Europa.

En algunos casos, los documentos eran inexistentes. En otros, se trataba de pasaportes usurpados o falsificados.

Diligencia de la Policía Nacional sobre viajeros sin papeles en vuelos de Plus Ultra desde Malabo EL ESPAÑOL

La Policía abrió investigaciones y remitió requerimientos a las aerolíneas implicadas y a los intermediarios que comercializaban los vuelos.

Los audios revelan que las aerolíneas eran parte de esta trama. En varias conversaciones, directivos de Punta Europa hablan de la venta de billetes a personas indocumentadas y de cómo gestionar las consecuencias cuando eran interceptadas.

En uno de los audios, la mujer de la mano derecha de Obiang, María Cristina Mikue, reconoce que había que "tener precauciones" con ese tipo de pasajeros.

En otro, se culpa directamente a Irene Ndong, socia de Punta Europa, de seguir vendiendo billetes pese a las advertencias internas.

Irene era una pieza clave en Malabo. Sobrina de Juan Manuel Ipo Muadacucu, inspector jefe de Operaciones Aéreas del Ministerio de Aviación Civil, y su hermana María Ángeles Ndong Alogo, está casada con Pergentino Mikue Obiang Nchama (hermano de María Cristina Mikue y pieza clave en la operativa en Madrid de las "maletas autorizadas").

Las grabaciones muestran discusiones sobre cómo actuar cuando la Policía detenía a estos viajeros. En una conversación, se plantea contratar abogados para hacerse cargo de ellos en comisaría y tratar el asunto como una incidencia administrativa.

Así gestionaba Punta Europa Aviación la presencia de migrantes indocumentados en los aviones de Plus Ultra

Uno de los casos más graves conocidos por este periódico fue el de una menor de catorce años embarcada sola en un vuelo entre Malabo y Madrid. Viajó sin acompañante adulto y sin el servicio obligatorio de menores no acompañados.

Ese episodio aparece citado en informes internos, estas situaciones son comentadas en los audios como un problema que podía "explotar". Pese a ello, no consta que se adoptaran medidas estructurales para evitar que se repitiera.

Sobornos

Las conversaciones también recogen referencias a favores a funcionarios y a la necesidad de "quedar bien" con determinadas autoridades. En un audio se habla de ayudar a personal de la Embajada de España porque "siempre necesitan algo".

La documentación muestra que la venta de billetes a personas sin derecho a entrada en España no fue un hecho aislado. Se trató de una práctica conocida, debatida internamente y asumida como un riesgo más dentro de la operativa.

Los vuelos continuaron hasta hace dos meses. La ruta se mantuvo activa hasta noviembre de 2025, coincidiendo su interrupción con la detención de los directivos de Plus Ultra.

Hasta entonces se continuó incluyendo personas con documentación falsa o sin visado en los vuelos de Malabo - Madrid operados por Plus Ultra y Punta Europa Aviación.