Villarejo niega que Javier López Madrid le contratase para hostigar a Elisa Pinto: "Él me usó de psiquiatra. A ella jamás la vi"

Rafael Redondo, socio de Villarejo, también declara que no existieron pagos ni contratos con López Madrid y que solo acompañó al empresario como testigo al hospital donde trabajaba Pinto.

El excomisario rechaza haber tenido contacto con la doctora Pinto y califica el conflicto como un problema sentimental entre ella y López Madrid.

Villarejo afirma que López Madrid solo acudía a su oficina para buscar apoyo personal y que nunca firmaron contratos ni hubo pagos entre ellos.

José Manuel Villarejo niega haber sido contratado por Javier López Madrid para hostigar a la dermatóloga Elisa Pinto.

El excomisario José Manuel Villarejo ha negado que el empresario Javier López Madrid le contratase para hostigar a la dermatóloga Elisa Pinto.

"Jamás", ha subrayado, una y otra vez, Villarejo, durante su declaración como acusado en la Audiencia Nacional.

"Él me usó de psiquiatra y se ahorró los honorarios", ha señalado sobre López Madrid. "A ella jamás la había visto", ha indicado sobre la doctora. "Es una gran actriz", ha añadido.

En este procedimiento, Pinto solicita seis años de cárcel tanto para el excomisario como para el empresario, exconsejero de OHL, por un supuesto delito de cohecho.

Este jueves, interrogado por su propio abogado en la Audiencia Nacional, Villarejo se ha quejado de estar siendo juzgado por "algo que jamás ha existido" y ha negado haber hostigado a Pinto a petición de López Madrid.

"Que me haya metido a mí en esta historia... Alguien le habrá aconsejado que lo haga. A mí me parece increíble...", ha lamentado.

Villarejo ha enmarcado el conflicto entre el empresario y la doctora en "un problema sentimental" de "dos personas que habían roto". "Y una no había aceptado la ruptura...", ha valorado.

El excomisario ha admitido que López Madrid acudió varias veces a las oficinas de Cenyt, la empresa de Villarejo dedicada a investigaciones.

Ahora bien, ha negado que ambos firmasen ningún contrato de servicios ni se formulase encargo alguno. López Madrid, según Villarejo, le visitaba para usarle de "psiquiatra" y "dar la lata".

"Estaba en el hall de mi oficina esperando a que yo le recibiera. Y yo no tenía más remedio que atenderle. Era un tipo muy pesado", ha indicado Villarejo.

El acusado también ha negado haber apuñalado, en 2015, a Pinto, como ella sí sostiene. Ahora bien, este hecho no se enjuicia en este procedimiento, sino en otro, que también enfrenta a la doctora con el empresario.

Villarejo también ha recordado, una y otra vez, que la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional ya concluyó que "no hay rastro de pagos" de López Madrid hacia Cenyt. "No le ha quedado más remedio a Asuntos Internos, y eso que tendrían ganas de meterme otra pulla...", ha manifestado.

Este jueves, también ha declarado, como acusado, Rafael Redondo, socio de Villarejo en la citada empresa de investigación.

En 2015, Redondo acompañó a López Madrid a una visita a la consulta del hospital donde trabajaba Elisa Pinto.

Durante su interrogatorio, en línea con Villarejo, ha señalado que López Madrid "nunca" pagó dinero a Cenyt ni firmó ningún contrato.

Tal y como ha explicado el excomisario, Redondo acompañó, "a modo de testigo", al exconsejero de OHL al hospital donde trabajaba Pinto.

"Él [López Madrid] seguía dando la lata y viniendo a mi oficina [de Cenyt]. Y yo le dije: 'Mi consejo es que no vayas solo [al hospital]'. Justo entró en la oficina Redondo a consultarle algo y le dije: '¿No te importa? Vas de testigo de que no va a pasar nada. Acompaña a este hombre'", ha relatado Villarejo.

El expolicía también ha negado que López Madrid le entregase 10.000 euros, pese a que, en sus agendas, figura el siguiente texto: "Transferir 10 a cuenta".

Según ha reconocido, lo anotó porque le "llamó la atención" que el empresario, según le habría dicho este, se planteaba ceder a un supuesto chantaje económico orquestado por la doctora.

Villarejo ha negado que esa cantidad aluda a una provisión de fondos por un encargo para hostigar a Pinto. "Sólo de alquiler [por las oficinas de Cenyt, en la madrileña Torre Picasso], pagaba 30.000 euros al mes", ha resaltado.

"Me hubiera resultado ofensivo que me ofrecieran 10.000 de provisión de fondos. Eso me costaba la luz", ha señalado.

Además, a preguntas de su abogado, ha indicado que las provisiones de fondos de Cenyt se efectuaban mediante una factura y una transferencia bancaria, lo cual no se ha hallado en este caso.