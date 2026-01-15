La UCO pide al juez del TS que autorice rastrear las cuentas de la cooperativa que contrató a la hermana de Santos Cerdán

Los ejecutivos de Acciona investigados han negado el pago de comisiones ilegales y aseguran que los trabajos realizados por Servinabar fueron reales.

Servinabar transfirió más de 367.000 euros a Erkolan entre 2020 y 2025, coincidiendo con la contratación de Belén Cerdán, hermana del exdirigente socialista Santos Cerdán.

La investigación se centra en la relación económica entre Servinabar y Acciona, sospechando que pagos de Acciona a Servinabar podrían encubrir comisiones ilegales.

La UCO solicita al juez del Supremo autorización para investigar cuentas bancarias de la cooperativa Erkolan y de tres ejecutivos vinculados a Acciona.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha pedido al magistrado instructor del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que autorice una indagación pormenorizada en los productos financieros y cuentas bancarias de la cooperativa Erkolan y de tres ejecutivos vinculados a Acciona: los directivos Tomás Olarte y Manuel García Alconchel y el exconsejero delegado de Acciona Construcción Justo Vicente Pelegrini.

La solicitud de estas diligencias deriva del informe que la UCO entregó al instructor del pasado noviembre, en el que reflejó las intensas relaciones económicas entre la mercantil navarra Servinabar y Acciona.

Servinabar tiene una posición central en la investigación por presuntos delitos de corrupción que se sigue contra el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que habría actuado en connivencia con el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su asistente, Koldo García Izaguirre, para amañar adjudicación de obras públicas a Acciona a cambio de sobornos. Esa es la tesis incriminatoria de los investigadores, que los implicados -tanto los políticos como los empresarios- niegan.

Los investigadores vinculan a Santos Cerdán a Servinabar, administrada por Antxon Alonso. La multinacional Acciona constituyó UTE's con esta pequeña empresa navarra para la realización de trabajos (cuya realidad está en cuestión) en relevantes adjudicaciones presuntamente irregulares.

La UCO descubrió que el 75,33% de los ingresos de Servinabar tienen su origen en transferencias emitidas directamente desde Acciona Construcción y se sospecha que esos pagos podrían, en realidad, encubrir el pago de comisiones por las adjudicaciones recibidas.

"Atendiendo a estas relaciones económicas, y en pos de continuar con la trazabilidad de los fondos manejados por Servinabar con origen en Acciona resulta imprescindible ampliar la información bancaria a nuevos intervinientes", indica la UCO en el escrito remitido ayer al instructor del Tribunal Supremo.

En concreto, los investigadores quieren acceder a la información bancaria de la sociedad cooperativa Erkolan, a la que Servinabar transfirió un total de 367.290,43 euros entre junio de 2020 y mayo de 2025.

Ese periodo corresponde con la contratación de Belén Cerdán, hermana del exdirigente socialista, por parte de la cooperativa. Los pagos recibidos procedentes de Servinabar habrían tenido por objeto soportar el abono de las nóminas de la hermana de Santos Cerdán.

En el informe del pasado noviembre también se reflejaba que Servinabar contrató igualmente a la mujer de Santos Cerdán, Francisca Muñoz, en 2018 y pagó el ático en el que vivía mientras era secretario de Organización del PSOE.

Además, Santos Cerdán y su familia gastaron 33.574 euros con una tarjeta de crédito de la empresa Servinabar.

La UCO también considera necesario ampliar la información bancaria relacionada con el exCEO de ACCIONA Construcción Justo Vicente Pelegini; de Tomás Olarte,director de la zona norte de la constructora, y de Manuel García Alconchel, director de la zona sur y África de la compañía.

Los tres han declarado como investigados ante el instructor del Supremo y han negado haber pagado comisiones ilegales a la trama de corrupción presuntamente liderada por Santos Cerdán.

Estos ejecutivos de Acciona -que despidió a Pelegrini el pasado verano y ha suspendido de funciones a los otros dos, han asegurado que los trabajos de Servinabar fueron reales y que esta empresa no ha sido el instrumento utilizado para canalizar mordidas a cambio de la obtención de contratos del Ministerio de Transportes.