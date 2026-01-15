El TC se enfrenta al Supremo y anula por 6 votos a 4 la sentencia que tumbó el nombramiento del fiscal de Sala de Menores

La decisión del Constitucional podría anticipar futuras resoluciones que limiten el control del Supremo sobre los nombramientos de altos cargos en la Fiscalía.

El TC considera que el Supremo vulneró el derecho de Esteban a acceder en igualdad de condiciones a funciones públicas y destaca que el nombramiento es una facultad discrecional de la Administración.

El fallo permite a Eduardo Esteban recuperar la categoría de fiscal de Sala, aunque no podrá ser coordinador de menores porque el cargo ya lo ocupa Teresa Gisbert.

El Tribunal Constitucional ha anulado, por 6 votos a 4, las sentencias del Supremo que revocaron el nombramiento de Eduardo Esteban como fiscal de Sala coordinador de menores.

Una mayoría de magistrados del Tribunal Constitucional propuestos por el PSOE e IU ha anulado esta mañana las sentencias en las que la Sala Tercera del Tribunal Supremo revocó, por falta de justificación en los méritos, el nombramiento de Eduardo Esteban como fiscal de Sala coordinador de menores.

Gracias a este fallo, adoptado por seis votos frente a cuatro (estos últimos, de los magistrados propuestos por el PP para el TC), Esteban recupera la categoría de fiscal de Sala, aunque no podrá ser coordinador de menores al haber sido nombrada para este cargo en marzo de 2024 Teresa Gisbert.

Fuentes del TC consideran esta decisión el "preludio" de futuras resoluciones en las que la actual mayoría del Tribunal Constitucional "dará la vuelta" al control que la Sala Tercera ejerce sobre los nombramientos de altos cargos de la Fiscalía sobre la base de la motivación de esas designaciones y los principios de mérito y capacidad.

El TC tiene que pronunciarse sobre el recurso de la exfiscal general y exministra de Justicia Dolores Delgado contra la sentencia de la Sala Tercera que tumbó su nombramiento como fiscal de Sala de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo apreciando desviación de poder en la propuesta de su sucesor, Álvaro García Ortiz.

En esa dinámica de "reversión" que anticipan las fuentes del TC consultadas entraría también la condena impuesta por la Sala Penal del Supremo a García Ortiz por un delito de revelación de datos tributarios reservados del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Esa condena, que ha costado a García Ortiz el cargo de fiscal general, será recurrida con toda seguridad al TC tras la previsible desestimación por la Sala Penal del TS de los incidentes de nulidad de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado.

El TC, con ponencia del magistrado Ramón Sáez, ha anulado las sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 18 y 20 de julio de 2023 en las que estimó los recursos de la Asociación de Fiscales y del fiscal de Sala José Miguel de la Rosa contra la designación de Eduardo Esteban para como fiscal de Sala de menores.

Fue un nombramiento del máximo interés para Dolores Delgado y su entonces jefe de la Secretaría Técnica, Álvaro García Ortiz, con quienes Esteban comparte afiliación en la Unión Progresista de Fiscales. Con él se reforzaba la mayoría de miembros de la UPF en la Junta de Fiscales de Sala, el órgano que reúne a los fiscales de la primera categoría.

El interés llegó al punto de que, tras una primera revocación del nombramiento de Esteban por la falta de justificación de sus méritos para el cargo de coordinador de menores (

"Estrictamente discrecional"

El Constitucional ha concluido que la Sala Tercera vulneró el derecho de Esteban a acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas con los requisitos establecidos en las leyes, garantizado en el artículo 23.2 de la Constitución.

Las sentencias parten de que el régimen de provisión de la plaza de fiscal de Sala "no difiere del generalmente previsto en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para cualquier otra reservada a un fiscal de la primera categoría".

"La ausencia de toda programación positiva por parte del legislador de los criterios que deben regir la propuesta y el consiguiente nombramiento (más allá de la exigencia de veinte años de antigüedad y la pertenencia al menos a la segunda categoría de la carrera del candidato) indica, además, que estamos ante una actividad administrativa estrictamente discrecional", añade.

Destaca que la reserva de ley es un contenido nuclear del artículo 23.2 de la Constitución. Y sostiene que, en comparación con los supuestos de acceso a la función pública, el precepto "proyecta un menor nivel de exigencia al legislador que regula el desarrollo y la promoción profesional de los funcionarios, de suerte que no exige la programación positiva, por parte de aquel, de los concretos criterios que han de regir la provisión de plazas y ascensos dentro de los distintos cuerpos de funcionarios públicos".

Afirma que en esos casos "el legislador deja deliberadamente abierto o incompleto el supuesto de hecho normativo de una concreta actuación administrativa para que sea la Administración la que determine cuáles son los criterios más idóneos para preservar y promover, a través de ella y de acuerdo con las circunstancias concurrentes, la realización del interés general".

También resalta que "resulta siempre exigible que los órganos judiciales ejerzan el control [de la actuación administrativa] con sujeción estricta a los parámetros constitucional y legalmente previstos, sin sustituir a la autoridad pública competente en el juicio de discrecionalidad que la ley reserva exclusivamente a esta".

Propuesta de Delgado

A continuación analiza los criterios expuestos en la propuesta que hizo Dolores Delgado para el nombramiento de Eduardo Esteban como fiscal de Sala de Menores.

En ella -y en contra de la tesis de la nueva fiscal general, Teresa Peramato, según la cual la especialización debe ser la "seña de identidad" de los fiscales-, se indicaba que el dato de la especialización "va perdiendo relevancia, hasta el punto de desaparecer completamente la referencia a la especialización en el régimen de provisión del cargo del fiscal de sala coordinador".

En cambio, Delgado hacía hincapié en la experiencia de Esteban en tareas organizativas e institucionales, en su anterior destino en la Fiscalía ante el TC y en que su perfil era más idóneo para avanzar en la línea de una justicia descriminalizadora en el ámbito de la jurisdicción de menores, en sintonía con la línea de política criminal de la propia fiscal general.

Fueron 22 folios con los que Dolores Delgado trató de blindar el segundo nombramiento de Esteban para ese cargo, ya anulado en una anterior ocasión, en abril de 2022, por falta de motivación.

Las ponencias de Sáez achacan "una motivación mucho más escueta" a la propia sentencia del Supremo. Resumen que el TS reprochaba a la fiscal general que la motivación del nombramiento no pivotase, como factor decisivo, sobre la mayor especialización en menores, pese a que la plaza tiene “un perfil bien determinado” que no admitía adjudicarla a un candidato que presentaba un nivel de especialización muy inferior al del otro aspirante, José Miguel de la Rosa.

En realidad, Esteban carece de toda especialización en la materia que iba a coordinar. Por eso la sentencia del Tribunal Supremo reprochaba a Delgado que "infravalora, cuando no obvia" los méritos específicamente relativos al perfil de la plaza a cubrir.

"Poner todo el énfasis en otras consideraciones, como hace la propuesta de la fiscal general, no es atendible, porque elude el núcleo de la cuestión", argumentó la Sala Tercera. "Que haya empleado veintidós páginas no altera esta conclusión. La enorme diferencia de méritos entre ambos candidatos por lo que atañe al Derecho de Menores fue ya puesta de manifiesto [en las sentencias que anularon el primer nombramiento de Eduardo Esteban] . Y ante esto lo único que hace la nueva propuesta es en esencia decir que el conocimiento y la práctica en Derecho de Menores no son realmente relevantes para el ejercicio de la plaza de fiscal de Sala de menores".

Valorar otros criterios

El ponente del TC rebate al TS señalando que al Constitucional "no le corresponde evaluar la corrección de los argumentos exteriorizados por la fiscal general" sino que basta con constatar "que el modo de ejercer las facultades discrecionales conferidas por el legislador no resulta manifiestamente arbitrario, pues, para determinar los criterios objetivos que han de ser evaluados se ha tomado como referencia fundamental la regulación de las funciones que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y su normativa de desarrollo asocian a la plaza que ha de ser cubierta".

"El órgano judicial ha rechazado la pertinencia de los referidos criterios sin explicitar más parámetro jurídico de control que el 'perfil bien determinado de la plaza'". Pero "no explicita cuál es la fuente normativa que le sirve de sustento, más allá del mero dato del nomen [denominación] de la plaza convocada".

A este respecto, señala que el TS "no dedica ningún razonamiento jurídico a dilucidar cuál es la base normativa que impide la valoración conjunta de otros criterios distintos al de especialización y asume, sin base legal explícita que sustente tal conclusión, que las facultades discrecionales de la fiscal general del Estado deben orientarse exclusivamente a dilucidar quién de los candidatos en liza es el que tiene una mayor especialización en el área de menores".

"El órgano judicial priva, con ello, sin un soporte normativo claramente determinado, a la fiscal general del Estado de las facultades de concretización o integración de la norma legal que el legislador le ha atribuido, pues el EOMF define deliberadamente un supuesto de hecho incompleto a efectos de que sean la fiscal general del Estado (con su propuesta) y el Gobierno de la Nación (aceptando o rechazando ésta) los que lo completen con los criterios de mérito y capacidad pertinentes de acuerdo con las necesidades orgánicas y funcionales del momento", indican las ponencias.

Para el ponente, el TS ha "desnaturalizado" el sistema de nombramiento que ha previsto el legislador "y lo convierte en un concurso de méritos en el que debe evaluarse simplemente quién, entre los diversos candidatos, tiene una mayor especialización en menores".

Añade que la decisión del Supremo "no solo desvirtúa el régimen legal de nombramiento, con consiguiente quiebra de la reserva de ley, sino que implica, además, un trato desigualitario, pues conduce a preterir al recurrente de amparo en el acceso al nombramiento pretendido por razón de su menor especialización en menores frente a otros candidatos".

"La configuración, al margen de la ley, de la mayor especialización en menores como mérito determinante del nombramiento supone hacer de peor condición a un candidato sobre otro sin que la ley así lo exija", afirma.

