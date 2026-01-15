Julio Iglesias encarga al prestigioso penalista Choclán su defensa frente a la denuncia de dos exempleadas

Las exempleadas acusan a Iglesias de delitos de trata, abusos y agresiones sexuales, y lesiones ocurridos en 2021 en sus residencias.

Julio Iglesias ha contratado al penalista José Antonio Choclán para su defensa ante la denuncia de dos exempleadas.

El cantante Julio Iglesias ha encomendado al prestigioso penalista y exmagistrado José Antonio Choclán que le defienda frente a la denuncia interpuesta en la Fiscalía de la Audiencia Nacional por dos exempleadas que aseguran haber sido víctimas de delitos de trata de seres humanos, abusos y agresiones sexiales y lesiones.

Choclán, que ejerció como magistrado durante siete años en la misma Audiencia en la que se investiga la denuncia contra Julio Iglesias, fue contactado ayer por el artista y ha aceptado hacerse cargo de su defensa en lo que, por el momento, son unas diligencias preprocesales (es decir, aún no judicializadas) de las que se encarga la teniente fiscal, Marta Durántez.

La fiscal, que fue la que consiguió la condena del expresidente de la Federación española de Fútbol por el beso no consentido a la jugadora Jenny Hermoso, ha acordado tomar declaración a la dos mujeres, una de nacionalidad dominicana y otra venezolana, que el pasado 5 de enero, asesoradas por la ONG Women's Link Worldwide, denunciaro al artista.

La denuncia, adelantada por eldiario.es y Univisión, se refiere a presuntos tocamientos indeseados, agresiones sexuales, vejaciones, actitudes de control y condiciones esclavistas de trabajo que se habrían desarrollado de enero a octubre de 2021 en las residencias de Iglesias en la República Dominicana y Bahamas.

Fuentes jurídicas han señalado que Choclán pedirá a la fiscal que garantice el derecho de defensa del célebre intérprete, de 82 años de edad, y le permita el acceso a la denuncia y al resto de las actuaciones.

"No puede ser que la denuncia esté siendo publicada por trozos en los medios de comunicación y que el denunciado no tenga acceso a ella", afirman las fuentes consultadas.

Choclán también podría efectuar alegaciones con los argumentos fácticos y jurídicos que podrían contrarrestar la denuncia.

El letrado, que ingresó en la carrera judicial por oposición en 1990 y pidió la excedencia en 2004 para dedicarse a la Abogacía, es uno de los penalistas más reconocidos de España y ha intervenido en numerosos procesos de trascendencia mediática.

Fue el defensor que logró la absolución de la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes por la supuesta falsedad de su master o del aristócrata Luis Medina del delito de estafa al Ayuntamiento de Madrid por los contratos de mascarillas durante la pandemia de la Covid-19.

Ha representado a la empresaria Corinna Larsen, antigua amante del rey emérito Juan Carlos I, o al jugador Cristiano Ronaldo. Actualmente defiende al empresario Víctor de Aldama en el procedimiento que tramita el Tribunal Supremo contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.