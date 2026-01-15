La Fiscalía se opone a que el juez investigue a Zapatero por la querella que le vincula al narcotráfico en Venezuela

Hazte Oír solicitaba que figuras como José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama declarasen en el caso, vinculado también a la aerolínea Plus Ultra y posibles desvíos de fondos.

La querella, presentada por Hazte Oír, se basa en supuestas colaboraciones de Zapatero con el régimen chavista y en su incremento patrimonial desde 2014.

El informe del fiscal Javier Redondo concluye que no existen indicios de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal ni blanqueo de capitales por parte de Zapatero.

La Fiscalía Antidroga se opone a investigar penalmente a José Luis Rodríguez Zapatero por una querella que lo vincula con delitos de narcotráfico en Venezuela.

La Fiscalía Antidroga se opone a abrir un procedimiento penal contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por la querella que le vincula a supuestos delitos de "narco-terrorismo" en Venezuela.

Así lo ha plasmado Antidroga en un informe fechado este jueves, en el que traslada su postura al juez Antonio Piña.

Este magistrado fue quien recibió una querella contra Zapatero, interpuesta por la asociación Hazte Oír, y quien preguntó a la Fiscalía por su opinión.

Ahora, la decisión de abrir o no un procedimiento penal es de Piña, aunque la negativa de la Fiscalía aboca la querella, con bastante probabilidad, al fracaso.

Según señala el informe de Antidroga, firmado por el fiscal Javier Redondo y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, no existen indicios de que el expresidente del Gobierno cometiese delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y/o blanqueo de capitales.

Hazte Oír, en su querella, acusó a Zapatero de esos tres ilícitos, debido a su "colaboración" con el régimen chavista y con Nicolás Maduro.

La asociación relataba que el rol de Zapatero en Venezuela no se limitó a un papel político o diplomático. Más bien al contrario, habría "contribuido de forma decisiva a apuntalar la operativa internacional" del chavismo.

El fiscal Redondo reconoce que la investigación de estos delitos sería competencia de la Audiencia Nacional.

No obstante, subraya que "en la querella ni se describen mínimamente ni se imputan auténticos hechos de apariencia delictiva, sino se recogen conjeturas, suposiciones y/o deducciones infundadas, carentes del más mínimo sentido descriptivo ni apoyo fáctico alguno".

Sobre Zapatero, la querella señalaba que "fue reconocido explícitamente por el propio régimen venezolano como mediador de confianza, actuando como canal privilegiado de interlocución en negociaciones internas y externas del régimen, incluyendo procesos políticos, electorales y diplomáticos", narra la querella.

"Su finalidad evidente era preservar la continuidad del poder de Nicolás Maduro y neutralizar el aislamiento internacional derivado de las imputaciones de criminalidad organizada", prosigue.

Ahora bien, el fiscal Redondo señala que la querella alude a Zapatero basándose, únicamente, en los cargos de los que la Justicia de Estados Unidos acusa a Maduro y los que provocaron su detención el pasado 3 de enero.

"Ese fue el único 'hecho indiciario'", señala el fiscal. "La querella pretende deducir del mero conocimiento, si es que lo tuvo, por parte del querellado de la existencia de aquella primera acusación formal [de EEUU] contra Nicolás Maduro (...) la autoría de los delitos de narcoterrorismo, tráfico de drogas y blanqueo", concluye.

"Del hecho cierto de la existencia de una acusación formal contra Maduro no se puede deducir, en modo alguno, la implicación del aquí querellado en actividades de tráfico de drogas, que se describen de forma general", añade.

De hecho, el informe de Antidroga recuerda que el nuevo indictment (pliego de cargos) presentado por la Justicia de EEUU contra Maduro, que sustituye a uno anterior, ya no describe como una "organización narcoterrorista" al Cártel de los Soles, al que Hazte Oír sí aludía en la querella. Ahora, Estados Unidos lo considera un "sistema de clientelismo".

Así las cosas, a juicio de la Fiscalía Antidroga, la querella contra Zapatero debe ser archivada, tal y como Redondo solicita al juez Piña.

Enriquecimiento patrimonial

Asimismo, Hazte Oír vinculó el "incremento patrimonial" de Zapatero a la "intensidad de su relación con Nicolás Maduro".

"No puede obviarse que la relación del querellado con el régimen venezolano coincide temporalmente con un incremento sustancial y sostenido de su posición patrimonial y de su entorno económico inmediato desde, al menos, 2014", indica la querella de Hazte Oír.

"Ese año fue el momento en el que [Zapatero] intensifica de forma notoria sus contactos directos y reiterados con Nicolás Maduro y con la cúpula del chavismo, y que se prolonga de manera continuada hasta el año 2025", relató la asociación.

Testifical de Aldama y Ábalos

Hazte Oír también solicitaba en su querella que, de abrirse una investigación, declaren en ella el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el principal asesor de éste, Koldo García. A su vez, pide que testifique el empresario Víctor de Aldama.

Como recuerda la organización, García afirmó en una entrevista que Zapatero "se ha hecho millonario a costa de Venezuela" y aludió a supuestos negocios relacionados con el petróleo, el oro y otros recursos naturales.

"Igualmente, insistió en que Zapatero acumuló una gran fortuna mediante negocios en Venezuela y presiones para rescatar Plus Ultra", expresa la querella.

Esta aerolínea recibió 53 millones de euros, por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia de la Covid-19.

Actualmente, un Juzgado de Instrucción de Madrid investiga si dicho dinero fue desviado a través de una red internacional dedicada a blanquear fondos procedentes del expolio de Venezuela.

Por su parte, Aldama y Ábalos tenían relación con la ya ex número dos de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez.

Actualmente, tras la captura del dirigente por parte del Gobierno de Donald Trump, Rodríguez ejerce de presidenta encargada de Venezuela.