Plus Ultra pagó a inversores desconocidos una deuda de 9M dando un avión de 2001 que siguió usando bajo alquiler

Ni la identidad de los acreedores ni los detalles del acuerdo fueron explicados en las memorias anuales, lo que ha suscitado investigaciones por la falta de transparencia y posible uso de fondos de origen opaco.

La operación generó una ganancia contable de más de 6 millones de euros para Plus Ultra, mejorando su patrimonio en un momento crítico.

Tras la dación en pago del avión, la aerolínea siguió operándolo durante más de cinco años bajo un contrato de arrendamiento con los acreedores.

Plus Ultra saldó una deuda privada de casi 9 millones de euros entregando un Airbus A340-300 de 2001, cuyo valor contable era de solo 2,6 millones.

Plus Ultra Líneas Aéreas emitió deuda privada en 2018 por valor de 10 millones de dólares (8,9 millones de euros) sin revelar en sus memorias las empresas o personas que concurrieron a dicha oferta.

La operación se saldó meses después, a finales de 2019, entregando un único avión de la compañía. Era un Airbus A340-300 con 18 años de antigüedad, en aquel momento.

Su valor contable rondaba los 2,6 millones. La operación generó una ganancia en sus cuentas de más de 6 millones para la aerolínea en un momento clave de su supervivencia financiera.

La maniobra pasó casi desapercibida para los accionistas. Fue mencionada en las memorias anuales, pero sin explicar la letra pequeña del acuerdo o quién estaba detrás de la deuda suscrita.

El acuerdo permitió a la compañía seguir volando ese mismo avión durante más de cinco años mediante un contrato de arrendamiento operativo del que no se informó en las cuentas sobre con quién se suscribía.

Ese avión fue el EC-MQM. Su historia conecta directamente con la etapa previa al rescate público de 53 millones de euros concedido por el Gobierno en 2021 y hoy investigado por la Justicia.

Julio Martínez, el español que ya hundió Air Madrid y mantiene Plus Ultra a flote con dinero de Maduro, Obiang y el castrismo

Aumentando la flota

Plus Ultra incorporó el Airbus A340-300 EC-MQM en junio de 2017. Lo hizo bajo un régimen de lease operativo.

No era una aeronave nueva. Tenía ya más de una década de servicio dentro de Air France y un consumo elevado frente a los modelos bimotores que empezaban a imponerse en la industria.

Ese mismo ejercicio, la aerolínea compró otros dos aviones. Eran los EC-MFA y EC-MFB. Ambas aeronaves quedaron hipotecadas como garantía de un préstamo participativo concedido por Panacorp Casa de Valores, una firma panameña.

El contrato se firmó el 22 de diciembre de 2017. El importe ascendía a 7,5 millones de dólares, equivalentes a algo más de 6,3 millones de euros.

Ese dinero, junto a la posterior emisión de deuda, permitió a Plus Ultra evitar la disolución legal por desequilibrio patrimonial.

Panacorp no era un actor menor. En su estructura aparecía Darío González como director y socio. La firma y sus vínculos con empresarios venezolanos forman hoy parte del foco de las investigaciones judiciales abiertas en España.

La emisión de deuda

En 2018, Plus Ultra dio un paso más. Inició una colocación de deuda privada por importe de 10 millones de dólares, unos 8,9 millones de euros. El vencimiento se fijó a cinco años.

Según la memoria contable de ese ejercicio, la empresa logró colocar el 70% de la emisión antes de cerrar el año. El resto se completó a principios de 2019. La operación proporcionó oxígeno financiero a corto plazo.

La documentación oficial elaborada por la compañía no detalló la identidad de los suscriptores.

El punto clave llegó a finales de 2019. Plus Ultra decidió traspasar el Airbus A340-300 EC-MQM como dación en pago.

La aeronave se utilizó para amortizar y saldar íntegramente la deuda de 10 millones de dólares emitida un año antes.

La cifra llama la atención. El valor contable del avión en ese momento era de 2,66 millones de euros. La deuda compensada superaba los 8,9 millones. La diferencia se tradujo en una ganancia contable de 6,34 millones para la aerolínea.

Ese apunte tuvo un efecto inmediato en las cuentas. Mejoró el patrimonio neto en un momento en el que la compañía ya mostraba signos de debilidad estructural.

La memoria financiera recogió la operación de forma escueta. No explicó por qué un activo tan depreciado servía para cancelar una deuda de ese volumen. Tampoco detalló los términos del acuerdo con el acreedor.

Alquiló el avión

El negocio no terminó con la entrega del avión. Tras la dación en pago, el EC-MQM siguió operando para Plus Ultra. Lo hizo bajo un nuevo contrato de arrendamiento operativo con los tenedores de la deuda.

La aerolínea pasó a pagar un lease por una aeronave que ya no era suya. Ese contrato se extendió desde finales de 2019 hasta marzo de 2025. Las memorias no detallan el importe de las cuotas ni las condiciones exactas.

El resultado fue paradójico. Plus Ultra canceló una deuda millonaria con un avión antiguo y, al mismo tiempo, asumió un compromiso de pagos futuros no detallados ni cuantificados por seguir utilizándolo.

Entre 2020 y 2024, el EC-MQM permaneció en la flota. Durante ese periodo, Plus Ultra redujo su número de aeronaves de ese tipo y comenzó a incorporar el Airbus A330-200, más eficiente y bimotor.

El A340-300 era un modelo caro de operar. Su consumo y mantenimiento lo habían convertido en una reliquia para la mayoría de aerolíneas. Aun así, Plus Ultra lo mantuvo en servicio.

Avión de Plus Ultra.

Desde 2023, el EC-MQM fue el único A340-300 activo en la compañía. El resto ya había sido retirado. La decisión de mantenerlo contrastaba con la estrategia de renovación llevada a cabo.

El final llegó el 31 de marzo de 2025. Plus Ultra jubiló definitivamente el Airbus A340-300 EC-MQM. Dos días antes había sido dado de baja de la flota.

La aeronave fue enviada a Twente para su desguace. Cerraba así una etapa de casi ocho años ligada a la supervivencia financiera de la aerolínea.

El avión había sido bautizado como 'Santa María Portugalete'. Su retirada puso fin al contrato de lease asociado a la operación de deuda cerrada en 2019.

Una operación confidencial

El núcleo de la polémica está en la falta de transparencia. La operación permitió a Plus Ultra registrar una ganancia contable millonaria usando un activo cuyo valor real era muy inferior a la deuda saldada.

Las memorias anuales no ofrecieron una explicación detallada. No se aclaró la valoración utilizada. Tampoco el coste total del lease posterior ni su impacto a largo plazo.

Ese silencio contrasta con la relevancia de la maniobra. Sin esa ganancia contable, la situación patrimonial de la empresa habría sido aún más delicada antes de la pandemia.

Dos años después de la dación en pago, en 2021, Plus Ultra recibió un rescate público de 53 millones de euros a través de la SEPI. El Gobierno la calificó como empresa estratégica.

Desde el inicio, la decisión generó polémica. La aerolínea tenía una cuota de mercado mínima y acumulaba pérdidas crónicas. Los tribunales investigan hoy si cumplía los requisitos legales.

La UDEF y la Fiscalía Anticorrupción han registrado la sede de la compañía. El presidente, Julio Martínez, fue detenido por presunto blanqueo de capitales y quedó en libertad con medidas cautelares.

Panamá y Venezuela

Panacorp vuelve a aparecer en el centro del foco. El préstamo participativo de 2017 permitió evitar la disolución y abrir la puerta al rescate posterior.

Los investigadores analizan si esas operaciones sirvieron para maquillar las cuentas con capitales de origen opaco. También se examina si fondos públicos se usaron para saldar deudas con la petrolera venezolana PDVSA.

La historia del EC-MQM no es un detalle menor. Es una pieza clave para entender cómo Plus Ultra sostuvo artificialmente su equilibrio financiero antes de recibir ayudas públicas.

Un avión antiguo. Una deuda millonaria. Una ganancia contable decisiva. Y una explicación mínima a los accionistas.

Cinco años después, con el avión desguazado y el rescate bajo investigación, aquella operación vuelve a cobrar relevancia. No por lo que se dijo entonces, sino por todo lo que no se explicó.