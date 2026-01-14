Google indica al juez Peinado que la asesora de Begoña Gómez no asistió a ninguna de sus 25 reuniones sobre el 'software'

El juez investiga si la contratación de Álvarez en Moncloa pudo suponer un delito de malversación al realizar trabajos en beneficio de los negocios privados de la esposa del presidente.

Otra empresa implicada, Making Science SA, sí comunicó que Álvarez participó en tres de las 22 reuniones técnicas organizadas por ellos.

La documentación enviada por Google indica que no existen actas ni agendas formales de estas reuniones, solo un listado de correos de los asistentes, donde no aparece Cristina Álvarez.

Google España ha informado al juez Juan Carlos Peinado que Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, no asistió a ninguna de las 25 reuniones sobre el desarrollo del software de la cátedra universitaria.

Google España ha comunicado al juez Juan Carlos Peinado que Cristina Álvarez, asistente en Moncloa de Begoña Gómez, no participó en ninguna de las 25 "reuniones de seguimiento" celebradas para desarrollar un software adscrito a la cátedra universitaria que co-dirigía la esposa de Pedro Sánchez.

Así se desprende de la documentación remitida por la empresa tecnológica al magistrado, que investiga tanto a Álvarez como a Gómez.

En el caso de la primera, el juez analiza si, con su contratación como personal eventual, se cometió un delito de malversación, ya que la asistente sí realizó algunas labores en favor de los negocios privados de la mujer del presidente del Gobierno.

Por ello, entre otros asuntos, requirió a varias empresas —no sólo Google, sino otras como Indra, Telefónica o Making Science SA...— que le entregasen las actas de dichas reuniones.

En respuesta, la empresa tecnológica ha informado a Peinado de que no elaboró estos documentos. Tampoco "agendas formales". Sí ha entregado al juez un listado con los correos electrónicos de los invitados a cada uno de estas videoconferencias, que se celebraron online. En ninguno de los 25 casos figura el perfil de Cristina Álvarez.

Ahora bien, la semana pasada, la empresa Making Science SA, otra de las que participó en el desarrollo del software, sí informó a Peinado de que la asistente de Gómez acudió a tres de las 22 reuniones "técnicas" que esta empresa convocó.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.