La Fiscalía otorga a las denunciantes de Julio Iglesias el estatus de testigos protegidas y las cita a declarar

La Fiscalía investiga los hechos y decidirá si archiva el caso o presenta una querella contra Julio Iglesias ante los Juzgados Centrales de Instrucción.

La ONG Women's Link Legal asiste legalmente a las denunciantes, identificadas con los nombres ficticios Rebeca y Laura.

Las denunciantes, que trabajaron en las mansiones caribeñas del cantante, han recibido el estatus de testigos protegidas.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha citado a declarar a dos mujeres que denunciaron a Julio Iglesias por delitos como agresión sexual, acoso, lesiones, trata y contra los derechos de los trabajadores.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ya ha citado a declarar a las dos mujeres que han denunciado a Julio Iglesias por los supuestos delitos de agresión sexual, acoso sexual, lesiones, trata de seres humanos y contra los derechos de los trabajadores.

Así lo ha dado a conocer en una rueda de prensa Jovana Ríos Cisneros, directora ejecutiva de Women's Link Legal, la oenegé feminista que asiste legalmente a ambas, que son extrabajadoras de las mansiones caribeñas del cantante español.

Asimismo, Ríos Cisneros ha anunciado que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha otorgado a las dos denunciantes el estatus de testigos protegidas.

Las dos extrabajadoras de Iglesias presentaron, el pasado 5 de enero, una denuncia contra el famoso intérprete, al que acusan de, entre otros hechos, actitudes de control personal y profesional y de agredirlas sexualmente.

Ahora, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, tras abrir una investigación reservada, recabará el testimonio de ambas mujeres, a las que Women's Link se refiere con los nombres ficticios de Rebeca y Laura.

Por el momento, no se conoce si la teniente fiscal Marta Durántez las interrogará presencialmente en España o, por videoconferencia desde el extranjero, ya que ambas son latinoamericanas.

Tras culminar su investigación —denominada, técnicamente, como diligencias preprocesales—, la Fiscalía tendrá dos opciones: o archivarla o, por el contrario, presentar una querella contra Julio Iglesias ante los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional.

Según la ley, este organismo es el competente para investigar los supuestos delitos cometidos por ciudadanos españoles en territorio extranjero.

