La doctora Pinto declara que López Madrid la hostigó: "Él tenía poder y contactos. Me dijo que contrató a Villarejo"

El procedimiento judicial investiga la supuesta contratación de Villarejo por parte de López Madrid en 2013, cuando el excomisario aún estaba en activo.

Pinto afirma que Villarejo le fue presentado a López Madrid por el exconsejero madrileño Francisco Granados en un hotel de Madrid.

La doctora relata que López Madrid la controlaba mediante mensajes y llamadas insistentes, aprovechando sus contactos y poder en el entorno hospitalario.

La dermatóloga Elisa Pinto ha declarado que el empresario Javier López Madrid la hostigó durante meses y que le confesó haber contratado al excomisario Villarejo.

La dermatóloga Elisa Pinto ha relatado que el empresario Javier López Madrid la hostigó durante meses y que para ello, según le dijo éste, llegó a contratar al excomisario José Manuel Villarejo.

Así se ha pronunciado la doctora este miércoles en la Audiencia Nacional, durante su declaración en el juicio contra el expolicía y contra López Madrid. Ambos están acusados de un delito de cohecho.

La defensa de Pinto solicita una pena de seis años de cárcel para López Madrid, exconsejero de OHL, al que, como ha relatado en el juicio, conoció en abril de 2012 "por temas profesionales".

Según ha narrado, al poco, se inició una "comunicación improcedente" por parte del empresario, quien, según su testimonio, le remitía constantes mensajes de WhatsApp y le llamaba por teléfono insistentemente para controlarla.

"Mensajes que yo no quería recibir", ha subrayado la doctora, que ha pronunciado toda su declaración, de más de una hora, entre lágrimas.

"Él tenía el poder y los contactos con los centros hospitalarios donde yo trabajaba. Él era amigo de mis pacientes. [López Madrid] llegó a aparecer en mi despacho, en mi consulta", ha detallado Pinto, quien ha sostenido que se vio obligada a seguir manteniendo contacto con el empresario.

De acuerdo con su versión, Javier López Madrid le admitió haber contratado a Villarejo, quien le habría sido presentado por el exconsejero madrileño Francisco Granados en un famoso hotel de la capital.

Elisa Pinto acusa, incluso, al excomisario de haberla apuñalado en plena calle, unos hechos que, no obstante, no se enjuician en este procedimiento, sino que serán vistos, previsiblemente, por un Juzgado de lo Penal de Madrid.

Este procedimiento, instruido por la Audiencia Nacional, versa únicamente sobre la supuesta contratación, por parte de López Madrid, del excomisario en 2013, quien era, en esa fecha, policía en activo, adscrito a la Dirección Adjunta Operativa (DAO).

El exconsejero de OHL, durante su declaración en la primera sesión del juicio, el pasado lunes, negó haber pagado a Villarejo ni haber hostigado o acosado a Pinto.

