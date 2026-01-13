Un inspector declara que la Policía "buscó y no halló" pagos de López Madrid a Villarejo para hostigar a la doctora Pinto

La Fiscalía no acusa a López Madrid, pero la acusación popular ejercida por Pinto permite que el juicio siga adelante en la Audiencia Nacional.

La abogada de Pinto sostiene que López Madrid contrató a Villarejo para acosar a la doctora, quien asegura haber sido agredida por el excomisario.

En las agendas de Villarejo apareció una nota sobre un posible pago, pero no se encontraron informes ni transferencias relacionadas con Pinto.

El inspector jefe de Asuntos Internos declaró que no se hallaron pruebas de pagos de López Madrid a Villarejo para hostigar a la doctora Pinto.

El inspector jefe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional, Gonzalo Fraga, ha declarado que "buscó y no localizó" pagos efectuados por el empresario Javier López Madrid en favor del excomisario José Manuel Villarejo para hostigar a la doctora Elisa Pinto.

Así se ha pronunciado este martes el agente en la Audiencia Nacional, durante la segunda sesión del juicio contra López Madrid y Villarejo, acusados de un delito de cohecho.

"Se buscó y no se localizó (...) tras el análisis de las cuentas [bancarias]", ha reconocido Fraga en su declaración como testigo, obligado, por tanto, a decir la verdad.

En las agendas de Villarejo sí se halló un apunte que mencionaba una cifra: "Traspaso 10 a cuenta", lo que fue interpretado como un posible pago de López Madrid hacia Villarejo. Ahora bien, no fue hallado ningún informe sobre Pinto ni ninguna transferencia al respecto.

Sí fueron encontradas "notas informativas" elaboradas por el excomisario, a modo de "documentos de trabajo". Villarejo también habría recabado los números de teléfono de varios vecinos de Pinto, gracias a la guía telefónica.

"Eso no lo hemos encontrado muchas veces", ha reconocido Fraga.

"El esquema habitual de trabajo de Cenyt [la empresa de investigación de Villarejo] era elaborar informes, que se entregaban a los clientes, y NI, que es el acróstico de notas de trabajo, documentos de trabajo de carácter interno", ha precisado frente al tribunal.

Pero esta vez, según ha admitido el inspector jefe de la UAI, "no se localizó ningún informe" sobre Pinto redactado por Villarejo. Tampoco contratos, hojas de pagos, presupuestos...

Este lunes, durante su declaración como acusado, López Madrid señaló que, por recomendación de un amigo suyo, del financiero Donato González, quien testificará este miércoles, contactó con Villarejo.

No obstante, el empresario subrayó que jamás le hizo ningún encargo para hostigar a Pinto, a quien, además, acusa de acosarle a él.

Según dijo, durante 2013, él, su mujer y sus hijos recibían constantes llamadas "en las que se decían barbaridades". López Madrid ubicó, tras ellas, a la prestigiosa dermatóloga. Sostiene, a su vez, que era la mujer la que le enviaba e-mails subidos de tono.

Este martes, en la Audiencia Nacional, preguntado por el abogado de Villarejo, el inspector de Asuntos Internos ha reconocido que, "con carácter general, la provisión de fondos" en los encargos que el excomisario recibía "solía ser más alta" que los 10.000 euros a los que podría aludir la mencionada nota manuscrita.

El testigo también ha reconocido que, tras analizar varios archivos de audio, grabados por Villarejo, tampoco se escucha en ellos a López Madrid ofrecer dinero por ningún encargo. Ni existe rastro documental de ninguna transferencia al respecto.

Pinto y López Madrid

Por contra, la abogada de Pinto defiende que López Madrid contrató en 2013 los servicios de Villarejo, quien estaba entonces adscrito a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, a fin de que éste montara una operación de acoso y descrédito de la doctora, una reputada dermatóloga con clientela entre la jet set.

Según su versión, Pinto llegó a sufrir una agresión en la calle. Y señaló a Villarejo como la persona que le habría atacado con un objeto punzante, mientras le decía: "López Madrid quiere que cierres la boca".

Desde hace años, la dermatóloga y el empresario están enfrentados en los tribunales. No sólo en esta causa, instruida por la Audiencia Nacional, sino en un segundo juicio, que se celebrará ante el Juzgado de lo Penal número 10 de Madrid. Será entonces cuando se enjuicie el supuesto ataque de Villarejo a la doctora.

La causa de la Audiencia Nacional es una de las piezas del llamado caso Villarejo. Se da la circunstancia de que la Fiscalía Anticorrupción no dirige acusación alguna contra López Madrid. Tan sólo la defensa de Elisa Pinto, que pasó de ejercer la acusación particular a la popular y solicita seis años de cárcel para el financiero.

La celebración de este juicio en la Audiencia Nacional ha tenido un complicado camino previo. Tras la instrucción de esta pieza del caso Villarejo, la Sala de lo Penal la archivó. Posteriormente, fue reabierta por la Sala de Apelación.

De hecho, cuando la Sala de lo Penal sobreseyó este procedimiento, indicó que su decisión era la obligatoria, una vez la Fiscalía había optado por no acusar a López Madrid, al igual que hizo el partido Podemos.

No obstante, la reconversión de Elisa Pinto en acusación popular, solicitada por su defensa, permitió que el juicio se celebrase, ya que esta figura sí permite formular acusación por un supuesto delito de cohecho.

El tribunal, al archivar la causa, señaló que tal decisión, "además de no causar indefensión [a Pinto], desde otro punto de vista, despeja[ba] el camino para la defensa íntegra de sus postulados ante el Juzgado de lo Penal número 10 de Madrid", proceso en el que el fiscal sí acusa al empresario.

La Sala de lo Penal, "sin ánimo de prejuzgar", subrayó la "dificultad de alcanzar una hipótesis condenatoria" en la causa instruida en la Audiencia Nacional, a la vista de que el fiscal había optado por no acusar a López Madrid.