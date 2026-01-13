La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga una denuncia contra Julio Iglesias por agresión sexual y trata

La editorial Libros del Asteroide actualizará futuras ediciones de la biografía de Julio Iglesias para incluir referencias a las acusaciones.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido públicamente a Julio Iglesias y rechazado contribuir a su desprestigio.

Dos extrabajadoras del cantante, una de ellas fisioterapeuta, lo acusan de tocamientos indeseados y acoso sexual en 2021 en una residencia del Caribe.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga una denuncia contra Julio Iglesias por presuntos delitos de agresión sexual y trata de personas.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga, con carácter reservado, una denuncia contra el cantante Julio Iglesias por varios supuestos delitos de agresión sexual y por trata.

Así lo confirman fuentes fiscales a EL ESPAÑOL, que precisan que la denuncia fue interpuesta, por parte de dos mujeres, el pasado 5 de enero.

Este mismo martes, eldiario.es ha publicado el testimonio de dos extrabajadoras del artista, que le acusan de tocamientos indeseados y actitudes de acoso sexual, hechos que habrían sucedido, durante el año 2021, en una de las residencias de Iglesias, ubicada en el Caribe.

Según marca la ley, es la Audiencia Nacional —y, en este caso, la Fiscalía adscrita a este órgano— la encargada de investigar los presuntos ilícitos penales cometidos por españoles en territorio extranjero.

Ahora, el Ministerio Público, una vez finalice la investigación de esta denuncia —en lo que se conoce como diligencias preprocesales—, tendrá dos opciones: o archivarla o presentar una querella contra Iglesias ante los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional.

Posteriormente, sería un juez instructor de este órgano el encargado de decidir si la admite a trámite y, de ser así, abrir un procedimiento penal en el que investigar al célebre intérprete, de 82 años de edad.

Por el momento, ni el cantante ni su equipo de abogados ha salido al paso para negar las acusaciones de las dos extrabajadoras. Una de ellas es la antigua fisioterapeuta del artista.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sí ha reaccionado a la noticia. Lo ha hecho a través de su perfil de Twitter.

"Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias", ha escrito Ayuso.

Por otro lado, la editorial Libros del Asteroide, que publicó una biografía del cantante escrita por el periodista Ignacio Peyró, ha anunciado que, tanto la empresa como el autor, consideran "necesario" que las sucesivas ediciones de la obra sean "actualizadas" e incluyan alusiones a las supuestas agresiones sexuales.