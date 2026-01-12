López Madrid niega en el juicio que contratase a Villarejo para hostigar a la doctora Pinto y la acusa de acosarle a él

La abogada de Pinto sostiene que López Madrid contrató a Villarejo en 2013 para orquestar una operación de acoso y descrédito contra la dermatóloga, quien asegura haber sido agredida físicamente.

López Madrid declara que contactó con Villarejo a través de un amigo banquero debido a las numerosas llamadas y correos que él y su familia recibieron supuestamente de Pinto.

Así se ha pronunciado este lunes en la Audiencia Nacional, en el juicio en su contra. "Nunca he contratado los servicios del señor Villarejo", ha subrayado durante su declaración.

López Madrid, al que se le atribuye un supuesto delito de cohecho, ha admitido que, a través de un amigo banquero, Donato González, contactó con el excomisario en agosto de 2013.

Le trasladó, según su versión, que estaba sufriendo "zozobra" porque tanto él como su mujer, amigos e hijos recibían multitud de llamadas telefónicas, detrás de las cuales López Madrid ubica a Pinto, quien también le habría mandado e-mails subidos de tono.

"Llegué a recibir 1.500 llamadas en seis meses. Mi mujer e hijos, otras tantas. Me decían una barbaridad a mí, a mis hijos o a mi mujer", ha relatado, al borde del llanto.

Según ha detallado, Villarejo, también acusado en este juicio, le indicó: "Cuando te llame, me llamas". Y, de acuerdo con López Madrid, así lo hizo.

La abogada de la doctora Pinto ha preguntado insistentemente al acusado si no le hizo ningún encargo a Villarejo y éste tan sólo le calmaba y escuchaba. "No le encargué nada", ha defendido el empresario.

"Yo nunca entendí por qué el señor Villarejo escuchaba pasivamente las conversaciones. Llamaba al secretario de Estado y al CNI [Centro Nacional de Inteligencia], pero yo no lo sabía y sigo sin entender por qué lo hizo", ha defendido López Madrid.

"Era una situación dramática, así que con que la gente te escuche es suficiente para rebajar el grado de preocupación en el que yo estaba", ha relatado el empresario.

"Yo hice todo lo posible por evitar que esta señora tratara de destruir mi vida personal y familiar. Llegué a pensar en quitarme la vida, porque pensé que era la única manera de que mi mujer y mis hijos pudieran vivir tranquilos", ha indicado.

Por contra, la abogada de Pinto defiende que López Madrid contrató en 2013 los servicios de Villarejo, quien estaba entonces adscrito a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, a fin de que éste montara una operación de acoso y descrédito de la doctora, una reputada dermatóloga con clientela entre la jet set.

Según su versión, Pinto llegó a sufrir una agresión en la calle.Y señaló a Villarejo como la persona que le habría atacado con un objeto punzante, mientras le decía: "López Madrid quiere que cierres la boca".

