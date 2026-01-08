El juez acepta la renuncia del segundo abogado de Ábalos, pero le obliga a estar en la vista del recurso contra su prisión

La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión para Ábalos por presunta corrupción en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia.

Ábalos dispone de cinco días para designar a un nuevo abogado; si no lo hace, se le asignará uno de oficio.

A pesar de la renuncia, Bautista deberá asistir a la vista de apelación del 15 de enero, donde se debatirá el recurso contra la prisión preventiva de Ábalos.

El juez del Tribunal Supremo acepta la renuncia del abogado Carlos Bautista a la defensa de José Luis Ábalos por impago de honorarios.

El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor del procedimiento abierto a José Luis Ábalos por presuntos delitos de corrupción, ha aceptado la renuncia a defenderle presentada ayer por el abogado Carlos Bautista debido a que el exministro y exsecretario de Organización del PSOE no ha pagado los honorarios pactados.

Puente no ha acogido la petición de que se suspendieran los plazos procesales, lo que no considera necesario porque, antes de renunciar, Bautista presentó el escrito de defensa de su excliente.

Ábalos tiene ahora un plazo de cinco días para designar a un nuevo letrado, que será el tercero desde que el Tribunal Supremo inició el procedimiento, en noviembre de 2024.

El exministro, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión por, entre otros presuntos hechos, haberse lucrado con la adjudicación irregular de contratos de mascarillas durante la pandemia de la Covid-19, prescindió el pasado 13 de octubre de su primer defensor, José Aníbal Álvarez.

Bautista ha estado, por tanto, menos de tres meses ejerciendo la defensa de Ábalos, que en este tiempo ha sido puesto en prisión preventiva por "riesgo extremo de fuga", según apreció el instructor el pasado 27 de noviembre.

En principio, el exministro permanecerá en la cárcel de Soto de Real (Madrid) hasta la celebración del juicio, cuyo comienzo está previsto para finales de febrero o principios de marzo.

En su resolución de hoy, Puente indica que, si Ábalos no designa a un nuevo abogado de su elección, se la asignará uno de oficio.

En todo caso, incluso si nombra a un nuevo defensor, el instructor ha acordado que sea Bautista el que asista a la vista de apelación fijada para el próximo 15 de enero, en la que se debatirá su recurso contra la prisión preventiva del exministro de Transportes y exdirigente socialista.

El magistrado recuerda que esa vista fue solicitada por el propio Bautista, por lo que, salvo que desista de su celebración y lo acepte la Sala de Apelaciones, será él "quien deberá comparecer en defensa de José Luis Ábalos Meco, al considerar la presencia del letrado en dicha vista un 'trámite procesal urgente'".

Puente explica que la renuncia de la defensa letrada no debe producirse "definitivamente" hasta la celebración de la vista "como acto que, en realidad, constituye natural consecuencia del recurso de apelación interpuesto".

Indica que "fácilmente se comprende que, disponiendo Ábalos Meco de un plazo de cinco días para designar nuevo abogado y debiendo serle nombrado, si no lo hiciera, los correspondientes profesionales de oficio para su representación y defensa, no es posible que dicha sustitución se produzca a tiempo de que el nuevo letrado designado pudiera comparecer, debidamente instruido de la causa, a la celebración de la mencionada vista".

"Suspender su celebración para señalamiento en una fecha posterior", añade, "causaría un grave perjuicio a José Luis Ábalos, siendo su libertad personal lo que se ventilará en ella".

Además, el nuevo letrado tendría que asistir a la vista "partiendo ya de un recurso no interpuesto por él mismo", lo que "condicionaría, en detrimento de los derechos y legítimos intereses de Ábalos Meco, su intervención en aquélla".