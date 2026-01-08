Aldama admite la acusación del fiscal contra él y reitera el cobro de "comisiones ilícitas" por parte de Ábalos

La defensa de Aldama solicita una rebaja en la condena por su colaboración con la Justicia y confesión temprana de los hechos delictivos.

El empresario facilitaba contratos públicos a empresas a cambio de pagos mensuales de 10.000 euros para Ábalos y su asesor, con pagos extraordinarios vinculados a operaciones como el rescate de Air Europa.

Aldama reconoce su papel en una organización criminal, cohecho pasivo continuado y aprovechamiento de información privilegiada, implicando a Ábalos y Koldo García.

Víctor de Aldama admite los delitos que le atribuye la Fiscalía Anticorrupción y confirma el cobro de comisiones ilegales por parte de José Luis Ábalos.

El empresario Víctor de Aldama asume los hechos delictivos que le atribuye la Fiscalía Anticorrupción y reitera que el exministro José Luis Ábalos cobró "comisiones ilegales" a cambio del amaño de contratos públicos.

Aldama se reconoce culpable como autor de un delito de organización criminal, de un delito continuado de cohecho pasivo y de un último, de aprovechamiento de información privilegiada.

Así lo plasma el abogado José Antonio Choclán en el escrito de defensa presentado en nombre del empresario, de cara al primer juicio en el que éste, el propio Ábalos y el principal asesor del exministro, Koldo García, se sentarán en el banquillo de los acusados.

Los tres han sido (y siguen siendo) investigados por el Tribunal Supremo, cuya Sala Segunda, próximamente, juzgará una de las ramas del llamado caso Ábalos, la relativa a, entre otros asuntos, las supuestas irregularidades en la compra, por parte del Ministerio de Transportes, de mascarillas al inicio de la pandemia de la Covid-19.

En línea con la acusación de Anticorrupción, en su escrito de defensa, el abogado de Aldama admite que su cliente, tras conocer en 2018 a Koldo García, comenzó a realizar "diversas gestiones" para el Ministerio de Transportes y para la Secretaría de Organización del PSOE, que encabezaba Ábalos.

Posteriormente, los acusados vieron la "oportunidad de obtener un común beneficio económico" gracias a estas labores.

"Con tal ánimo de enriquecimiento, los tres convinieron que, aprovechando el cargo que ostentaba José Luis Ábalos en el Gobierno de España y también en el Partido Socialista, éste podría favorecer —naturalmente, a cambio del correspondiente beneficio económico del que todos participarían— la

contratación con la Administración Pública (...) por empresas cuyos intereses captaría y promovería Víctor de Aldama", señaló la Fiscalía y parafrasea ahora el escrito de Choclán.

El abogado del empresario admite que su cliente, "en beneficio propio y de terceros" y gracias a su influencia sobre los otros dos acusados, "garantizada mediante el pago continuado de elevadas cantidades de dinero", logró la adjudicación de determinados contratos públicos.

En el documento firmado por Choclán, Aldama asume ser el "encargado de localizar empresas interesadas en cualquier gestión con la Administración" para beneficiarlas, "a cambio de la correspondiente prestación económica", que también recibían Ábalos y Koldo.

De hecho, el escrito de defensa, en sintonía con Anticorrupción, reitera que el empresario proporcionaba mensualmente 10.000 euros al entonces ministro y a su asesor.

Sin embargo, como relata el documento, existieron pagos extraordinarios. Uno de ellos, de acuerdo con la defensa de Aldama, se debió a la publicación, el 8 de agosto de 2020, por parte del Ministerio de Transportes, de una nota de prensa que informaba de los avances en el rescate de Air Europa.

Esta aerolínea, perteneciente al holding Globalia y de la que Aldama estaba a sueldo como asesor, había solicitado un préstamo público para hacer frente a las consecuencias económicas de la Covid-19.

Finalmente, recibió una ayuda de 475 millones de euros, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de

Empresas Estratégicas.

La Fiscalía sostiene —y el escrito de Choclán lo comparte— que "en dicho rescate fue relevante la previa intervención de Ábalos quien, al margen de la procedencia de la operación, atendió los intereses de Víctor de Aldama por razón de la connivencia entre ellos".

La nota de prensa, en palabras de Anticorrupción, tuvo "un alto valor estratégico" para Air Europa, pues tranquilizó a sus acreedores, al mostrarles que estaba encarrilado el rescate que garantizaría el futuro de la aerolínea.

Por otro lado, la defensa de Aldama admite que el empresario intermedió para que se produjera una reunión, en el Ministerio de Industria, entre uno de sus socios en otros negocios, Claudio Rivas, y Juan Ignacio Díaz Bidart, el entonces jefe de la ministra Reyes Maroto.

Todo ello, a fin de tratar de que una de las empresas de Rivas, Villafuel, obtuviera una licencia como operador de productos petrolíferos al por mayor.

Sin embargo, Aldama señala que la tramitación de dicho expediente se produjo sin su participación, que se ciñó a concertar el encuentro.

Asimismo, el empresario, para quien Anticorrupción solicita siete años de cárcel, pide que se le aplica la atenuante "muy cualificada" de confesión.

Es decir, el abogado de Aldama insta a que la hipotética condena a su cliente se rebaje aún más de lo ya previsto por la Fiscalía y se aplique la pena inferior, en un grado, contemplada para sus delitos.

"Aldama inició un comportamiento de colaboración proactiva con la Justicia, en una fecha temprana, lo que ha permitido impulsar y ampliar la investigación", justifica Choclán.

"Su colaboración se ha traducido en escritos, evidencias documentales y varias declaraciones judiciales confesando los hechos criminales en los que había participado el mismo, contribuyendo al esclarecimiento de los hechos y la determinación de la participación de los demás acusados", añade.

Por ello, el abogado defensor solicita que las penas solicitadas para Aldama por parte del Ministerio Fiscal se rebajen en un grado adicional.