Una empresa revela al juez la participación de la asesora de Begoña Gómez en 3 reuniones "técnicas" sobre el 'software'

El juez Juan Carlos Peinado analiza si la contratación de Álvarez como cargo eventual supuso un delito de malversación al realizar gestiones para intereses privados asociados a la cátedra que dirigía Begoña Gómez.

Cristina Álvarez, asistente en la Moncloa, está siendo investigada por posibles delitos de malversación y tráfico de influencias relacionados con su gestión en favor de negocios privados de Begoña Gómez.

El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid investiga a Begoña Gómez por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción, apropiación indebida e intrusismo.

Making Science Group SA ha informado al juez sobre la participación de Cristina Álvarez, asistente de Begoña Gómez, en tres reuniones técnicas para desarrollar un software vinculado a una cátedra de la UCM.

La empresa Making Science Group SA ha revelado al juez Juan Carlos Peinado que Cristina Álvarez, asistente de Begoña Gómez, participó en tres reuniones "técnicas" para el desarrollo del software adscrito a la cátedra que co-dirigió la esposa de Pedro Sánchez.

Así se desprende de la documentación enviada al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, que investiga a ambas mujeres.

En concreto, a Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios privados, apropiación indebida e intrusismo profesional.

A Álvarez, su principal asistente en la Moncloa, por los dos primeros ilícitos.

Entre otros extremos, Peinado analiza si se cometió un delito de malversación con la contratación de esta asesora como cargo eventual, ya que hizo gestiones en favor de los negocios privados de Begoña Gómez. Principalmente, en lo relativo a la cátedra extraordinaria que la esposa de Sánchez co-dirigió hasta 2024 en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

