Hazte Oír se querella contra Zapatero en la Audiencia Nacional por su "colaboración" con el régimen de Maduro

Hazte Oír solicita que declaren en la investigación José Luis Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, señalando supuestos negocios y presiones relacionados con Venezuela y la aerolínea Plus Ultra.

La querella sostiene que Zapatero jugó un papel clave para mantener al régimen de Maduro y relaciona su incremento patrimonial con su cercanía al gobierno venezolano desde 2014.

La organización acusa a Zapatero de delitos como tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, vinculados a sus relaciones con el chavismo.

Hazte Oír ha presentado una querella en la Audiencia Nacional contra José Luis Rodríguez Zapatero por su supuesta colaboración con el régimen de Nicolás Maduro.

Tras conocerse la detención de Nicolás Maduro por parte de EEUU, Hazte Oír ha presentado en la Audiencia Nacional una querella dirigida contra el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.

La organización le acusa de "colaboración" con el régimen de Maduro, al que Estados Unidos prevé juzgar por terrorismo y narcotráfico.

Por su parte, debido a ello, Hazte Oír atribuye a Zapatero los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

En su querella, fechada este domingo y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la asociación relata que el rol del expresidente del Gobierno español en Venezuela no se limitó a un papel político o diplomático. Más bien al contrario, habría "contribuido de forma decisiva a apuntalar la operativa internacional" del chavismo.

"El querellado fue reconocido explícitamente por el propio régimen venezolano como mediador de confianza, actuando como canal privilegiado de interlocución en negociaciones internas y externas del régimen, incluyendo procesos políticos, electorales y diplomáticos cuya finalidad evidente era preservar la continuidad del poder de Nicolás Maduro y neutralizar el aislamiento internacional derivado de las imputaciones de criminalidad organizada", narra el documento.

Asimismo, Hazte Oir vincula el "incremento patrimonial" de Zapatero a la "intensidad de su relación con Nicolás Maduro".

"No puede obviarse que la relación del querellado con el régimen venezolano coincide temporalmente con un incremento sustancial y sostenido de su posición patrimonial y de su entorno económico inmediato desde, al menos, el año 2014, momento en el que intensifica de forma notoria sus contactos directos y reiterados con Nicolás Maduro y con la cúpula del chavismo, y que se prolonga de manera continuada hasta el año 2025", relata la querella.

Ahora, serán los Juzgados Centrales de Instrucción los que deban analizarla y decidir si la admiten o no a trámite.

En su querella, Hazte Oír también solicita que, de abrirse una investigación, declaren en ella el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el principal asesor de éste, Koldo García. A su vez, pide que testifique el empresario Víctor de Aldama.

Como recuerda la organización, García afirmó en una entrevista que Zapatero "se ha hecho millonario a costa de Venezuela" y aludió a supuestos negocios relacionados con el petróleo, el oro y otros recursos naturales.

"Igualmente, insistió en que Zapatero acumuló una gran fortuna mediante negocios en Venezuela y presiones para rescatar Plus Ultra", relata la querella. Esta aerolínea recibió 53 millones de euros, por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia de la Covid-19.

Actualmente, un Juzgado de Instrucción de Madrid investiga si dicho dinero fue desviado a través de una red internacional dedicada a blanquear fondos procedentes del expolio de Venezuela.

Por su parte, Aldama y Ábalos tenían relación con la ya ex número dos de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez.

Actualmente, tras la captura del dirigente por parte del Gobierno de Donald Trump, Rodríguez ejerce de presidenta encargada de Venezuela.