La Audiencia avala a Peinado al imputar malversación a Begoña: recuerda que su asesora pidió dinero para la cátedra
El tribunal indica que existen indicios de que la asistente Cristina Álvarez se excedió en sus funciones e hizo gestiones en favor de los negocios privados de Gómez.
Más información: Begoña Gómez utilizó a una directora de Presidencia para presionar a Reale para que siguiera financiando su cátedra
La Audiencia Provincial de Madrid avala la investigación por presunta malversación contra Begoña Gómez y su asistente Cristina Álvarez.
Cristina Álvarez, en nombre de Begoña Gómez, solicitó a Reale Seguros continuar financiando una cátedra universitaria, y participó en la gestión de sus finanzas.
El tribunal considera un indicio de malversación que Álvarez, amiga de Gómez, fuera elegida para un puesto de confianza en vez de un experto en protocolo.
La Audiencia destaca que la labor de Álvarez iba más allá de sus funciones oficiales, lo que podría suponer un perjuicio para el patrimonio público.
La Audiencia Provincial de Madrid avala la decisión del juez Juan Carlos Peinado de investigar, por un supuesto delito de malversación, a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y a Cristina Álvarez, la asistente de ésta en el Palacio de la Moncloa.
Y, para ello, recuerda que esta última, en nombre de la primera, solicitó a la empresa Reale Seguros que siguiera financiando la cátedra universitaria que Gómez co-dirigía por entonces en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Álvarez se dirigió a la aseguradora en abril de 2024, a través de un correo electrónico, desvelado por EL ESPAÑOL.
"Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la Cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis", planteó a una directiva de Reale.
No fue ésta la única gestión que la asistente realizó en favor de los negocios privados de la esposa de Sánchez. Existen otros 121 correos cruzados entre Álvarez y la UCM. De hecho, Álvarez llegó a participar en la gestión de las finanzas de la cátedra y los acuerdos con los patrocinadores de la misma.
Otro ejemplo de ello: en febrero de 2022, envió un correo al entonces vicerrector Juan Carlos Doadrio en el que le informaba de los pormenores de un acuerdo con una empresa.
La asistente le detallaba, hablando en plural: "Queremos algo que, sobre todo, deje constancia [de que], en caso de beneficios, Mindway tenga que dar el 10% a la Cátedra".
Ni para la defensa de Begoña Gómez, ni para la Fiscalía ni para el abogado de Cristina Álvarez estas acciones constituyen un delito de malversación. Peinado, el juez que investiga a ambas mujeres, sí les atribuye este delito.
Y la Audiencia de Madrid, jerárquicamente superior al instructor, ha avalado que éste las mantenga investigadas por este ílicito. Cuando se acerque un hipotético juicio, será cuando Peinado deba calificar jurídicamente y de forma precisa los hechos investigados.
Además, el tribunal subraya que la resolución en la que el juez citó a Gómez y a Álvarez a declarar por supuesta malversación estaba suficientemente motivada.
"Se encuentra razonada, exponiendo el instructor los indicios que, a su juicio, justifican la diligencia acordada, que no es otra que oír en declaración a las investigadas, lo que no supone ningún quebranto de derechos fundamentales, pues pueden acogerse a su derecho a no declarar, como se ha hecho en otras ocasiones", indica la Audiencia madrileña.
En base a los correos mencionados —especialmente, el dirigido a Reale Seguros—, el tribunal concluye que "en la causa constan indicios del posible exceso en sus funciones de la asistente".
Por otro lado, subraya que el hecho de que Álvarez, "amiga íntima" de Gómez, fuese elegida, en lugar de un experto en protocolo, "resulta dudoso" y ya puede constituir, por sí mismo, un "primer indicio que sustente el delito de malversación".
Recuerda la Audiencia que es "la primera vez, en este tipo de nombramientos, que no se hace recaer en un funcionario experto en protocolo, para el mejor ejercicio de la función", sino en el de una persona de "máxima confianza" de la esposa de un presidente del Gobierno.
"No para que dirigiese sus pasos por un complicado mundo de formalidades, de ceremonias y actos oficiales, sino para asegurarse del fiel cumplimiento del fin supuestamente propuesto, atendiendo a sus intereses particulares, con el consiguiente perjuicio para el patrimonio público, lo que supondría un acto dispositivo que se podría incardinar en el tipo penal de malversación", plantea la Sección 23 de la Audiencia madrileña.
En una resolución de 13 folios fechada el pasado 5 de febrero y conocida este jueves, la Audiencia de Madrid recuerda que "el delito de malversación comprende la totalidad de bienes y derechos con contenido patrimonial susceptibles de valoración económica de los que pudieran ser titulares las Administraciones".
Y esa lista incluye, por ejemplo, los billetes de lotería o el capital de las sociedades públicas, pero también "la fuerza del trabajo", aplicable en "aquellos supuestos en los que se utiliza a un empleado municipal en horas en las que debe prestar su servicio para la Administración".
Favores puntuales
Cuando Begoña Gómez declaró como investigada ante el juez Peinado admitió que le une una estrecha amistad con Álvarez, de más de 20 años. De ahí que la seleccionase, cuando Sánchez llegó a la Moncloa en 2018, para convertirla en directora de Programas de la Presidencia del Gobierno, un cargo eventual (de confianza).
La esposa del presidente del Ejecutivo admitió que la asistente le realizó "favores", que calificó de puntuales, debido a su dilatada amistad.
Ahora bien, dichos favores fueron, entre otros, los ya mencionados: intercambiarse 121 e-mails con responsables de la UCM, participar en la gestión de las finanzas de la cátedra o sugerir a Reale Seguros que la siguiera financiando.
Asimismo, Indra, a petición del juez Peinado, ha entregado otros 38 correos electrónicos que miembros de esta empresa se han cruzado con Álvarez, cuyo contenido aún se desconoce.
La compañía aportó, de forma altruista, más de 150.000 euros para desarrollar un software adscrito a la citada cátedra.
El instructor, además, investiga si Begoña Gómez se apropió de esta herramienta digital, cuyos servicios fueron ofrecidos —eso sí, de forma gratuita— en una web de su propiedad.
Gómez también declaró —y así lo confirmó Álvarez— que el trabajo en Moncloa de esta última comprendía las 24 horas del día, siete jornadas a la semana.
La Audiencia de Madrid alude a este extremo en su resolución. El tribunal admite que, "probablemente", así fuera y la asesora estuviese activa "durante las veinticuatro horas, los siete días de la semana, lo que, desde luego, parece excesivo".
A ojos de la Sección 23, este comportamiento es "más propio de una amiga interesada en los asuntos lucrativos" de Begoña Gómez "que en la fría labor de la encargada de la agenda y demás asuntos
protocolarios".