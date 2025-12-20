La Audiencia avala a Peinado al imputar malversación a Begoña: recuerda que su asesora pidió dinero para la cátedra

La Audiencia destaca que la labor de Álvarez iba más allá de sus funciones oficiales, lo que podría suponer un perjuicio para el patrimonio público.

El tribunal considera un indicio de malversación que Álvarez, amiga de Gómez, fuera elegida para un puesto de confianza en vez de un experto en protocolo.

Cristina Álvarez, en nombre de Begoña Gómez, solicitó a Reale Seguros continuar financiando una cátedra universitaria, y participó en la gestión de sus finanzas.

La Audiencia Provincial de Madrid avala la investigación por presunta malversación contra Begoña Gómez y su asistente Cristina Álvarez.

La Audiencia Provincial de Madrid avala la decisión del juez Juan Carlos Peinado de investigar, por un supuesto delito de malversación, a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y a Cristina Álvarez, la asistente de ésta en el Palacio de la Moncloa.

Y, para ello, recuerda que esta última, en nombre de la primera, solicitó a la empresa Reale Seguros que siguiera financiando la cátedra universitaria que Gómez co-dirigía por entonces en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Álvarez se dirigió a la aseguradora en abril de 2024, a través de un correo electrónico, desvelado por EL ESPAÑOL.

"Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la Cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis", planteó a una directiva de Reale.

No fue ésta la única gestión que la asistente realizó en favor de los negocios privados de la esposa de Sánchez. Existen otros 121 correos cruzados entre Álvarez y la UCM. De hecho, Álvarez llegó a participar en la gestión de las finanzas de la cátedra y los acuerdos con los patrocinadores de la misma.

Otro ejemplo de ello: en febrero de 2022, envió un correo al entonces vicerrector Juan Carlos Doadrio en el que le informaba de los pormenores de un acuerdo con una empresa.

La asistente le detallaba, hablando en plural: "Queremos algo que, sobre todo, deje constancia [de que], en caso de beneficios, Mindway tenga que dar el 10% a la Cátedra".

Ni para la defensa de Begoña Gómez, ni para la Fiscalía ni para el abogado de Cristina Álvarez estas acciones constituyen un delito de malversación. Peinado, el juez que investiga a ambas mujeres, sí les atribuye este delito.

Y la Audiencia de Madrid, jerárquicamente superior al instructor, ha avalado que éste las mantenga investigadas por este ílicito. Cuando se acerque un hipotético juicio, será cuando Peinado deba calificar jurídicamente y de forma precisa los hechos investigados.

Además, el tribunal subraya que la resolución en la que el juez citó a Gómez y a Álvarez a declarar por supuesta malversación estaba suficientemente motivada.

"Se encuentra razonada, exponiendo el instructor los indicios que, a su juicio, justifican la diligencia acordada, que no es otra que oír en declaración a las investigadas, lo que no supone ningún quebranto de derechos fundamentales, pues pueden acogerse a su derecho a no declarar, como se ha hecho en otras ocasiones", indica la Audiencia madrileña.

En base a los correos mencionados —especialmente, el dirigido a Reale Seguros—, el tribunal concluye que "en la causa constan indicios del posible exceso en sus funciones de la asistente".