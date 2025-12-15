Hazte Oír, denunciante del 'caso Leire', pide al juez investigar al PSOE: "La 'fontanera' se presentó como emisaria del partido"

La asociación ha solicitado que sean citados como testigos varios exdirigentes socialistas, incluyendo a José Luis Rodríguez Zapatero, José Luis Ábalos y Koldo García.

Hazte Oír sostiene que Díez operaba al servicio del PSOE o de personas vinculadas al partido, hasta su cese como militante en junio.

Leire Díez, conocida como la 'fontanera' del PSOE, ya está siendo investigada por posibles delitos de tráfico de influencias y cohecho.

Hazte Oír ha pedido al juez que investigue al PSOE en el llamado 'caso Leire', alegando que Leire Díez actuaba como emisaria del partido.

La asociación Hazte Oír, denunciante del llamado caso Leire, ha solicitado al juez Arturo Zamarriego que cite como investigado al PSOE debido a que Leire Díez, la conocida como fontanera de este partido, se presentaba como "emisaria" de la formación política en sus tejemanejes contra la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil.

Así lo solicita Hazte Oír en una ampliación de su querella, documentación a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

El Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, del que es titular Zamarriego, ya investiga a Leire Díez por los supuestos delitos de tráfico de influencias y cohecho, debido a sus intentos de conseguir información sensible contra la Fiscalía y la Guardia Civil, con el objetivo, supuestamente, de malbaratar sus pesquisas.

Hazte Oír, en la ampliación de su querella, subraya que la mujer lo hizo "operando al servicio del PSOE" o de personas ligadas a la formación política. Al menos, hasta que fue cesada como militante del partido, lo que ocurrió el pasado mes de junio.

Cierto es que, en la reunión que mantuvo con el fiscal Ignacio Stampa, grabada en secreto por éste, Díez se presentó como "la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de todo esto" y como "la mano derecha de Santos Cerdán", el entonces secretario de Organización de la formación.

Por otro lado, Hazte Oír ha solicitado al juez Zamarriego que cite como testigos a: José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno; al exministro José Luis Ábalos, a su principal asesor, Koldo García; al exjefe de Comunicación del PSOE, Ion Antolín, y a Juanfran Serrano, ex número dos de Cerdán en la Secretaría de Organización del partido.

