En libertad con leves medidas cautelares el CEO y presidente de Plus ultra y el empresario Julio Martínez

El Juzgado de Instrucción n° 13 de Madrid acordó la libertad provisional de los detenidos y ha derivado el caso al Juzgado de Instrucción n° 15, que lleva la causa.

La investigación se centra en el rescate de Plus Ultra por parte de la SEPI, que supuso un préstamo de 53 millones de euros, y se reabre tras una querella de la Fiscalía Anticorrupción.

Los tres implicados deberán entregar sus pasaportes, tienen prohibido salir de España y deberán comparecer ante el juzgado cada quince días como medidas cautelares.

El CEO de Plus Ultra, Roberto Roselli, el presidente Julio Martínez Sola y el empresario Julio Martínez Martínez han quedado en libertad provisional tras ser detenidos el pasado jueves.

El Juzgado de Guardia ha acordado esta tarde la puesta en libertad de provisional de Roberto Roselli, CEO de Plus Ultra; Julio Martínez Sola, presidente de la aerolínea, y Julio Martínez Martínez, propiaterio de la consultora Análisis Relevante.

Los tres fueron detenidos el pasado jueves por orden de la titular del Juzgado de Instrucción número 15, Esperanza Collazos, y puestos a disposición judicial tras las 72 horas preceptivas.

Collazos investigo hace dos años el polémico rescate de Plus Ultra por la SEPI, que costó 53 millones de euros. en préstamos que la aerolínea ha ido devolviendo.

Un error de la instructora, que prorrogó las diligencias fuera de plazo, determinó el archivo de esas diligencias, ahora rebiertas tras una querella de la Fiscalía Anticorrupción por otros posibles delitos.

El magistrado titular del Juzgado de Instrucción n° 13 de Madrid ha acordado a ultima hora de la mañana de hoy la libertad provisional de los tres detenidos puestos a su disposición judicial en el marco del conocido como 'Caso Plus Ultra'.

Como medidas cautelares, el magistrado ha acordado para los tres la obligación de la entrega del pasaporte, la consecuente prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de comparecer ante el órgano judicial cada quince días.

El Juzgado de Instrucción n° 13 se ha inhibido sobre el 15, que es el que conoce de la causa. Las Actuaciones continúan secretas.

