Indra envía al juez Peinado 38 'e-mails' intercambiados con la asistente de Begoña Gómez: los analizará la UCO

Cristina Álvarez también presionó a Reale Seguros para que continuaran financiando la cátedra, según consta en uno de los correos.

Indra participó en el desarrollo de un software para una cátedra de la UCM co-dirigida por Begoña Gómez, aportando más de 155.000 euros.

La UCO de la Guardia Civil analizará estos e-mails en el marco de la investigación por posible malversación y tráfico de influencias.

Indra ha entregado al juez Peinado 38 correos electrónicos intercambiados con Cristina Álvarez, asistente de Begoña Gómez en Moncloa.

La empresa Indra ha entregado al juez Juan Carlos Peinado 38 correos electrónicos intercambiados con Cristina Álvarez, la asistente de Begoña Gómez en el Palacio de la Moncloa.

Ahora, estos e-mails serán analizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, tal y como ha ordenado el magistrado.

Peinado investiga si se cometió un delito de malversación con la contratación de Álvarez. La asistente realizó gestiones en favor de los negocios privados de Gómez, esposa de Pedro Sánchez.

Por ejemplo, participó en las finanzas de la cátedra que la mujer del presidente del Gobierno co-dirigió, hasta 2024, en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Precisamente, Indra fue una de las empresas que aportó dinero para el desarrollo de un software adscrito a este proyecto académico.

En concreto, un representante de la compañía detalló a Peinado que Indra intervino en la primera fase de la creación de esta herramienta digital, aportando, de "forma altruista", un total de 155.415,27 euros.

El juez del caso Begoña, además, solicitó a esta empresa que aportase todos los correos electrónicos intercambiados con Álvarez. Y ahora, en un documento al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Indra detalla que son 38 los e-mails en los que la asistente figura como emisora, como destinataria o en copia.

En una resolución judicial, fechada este jueves, el instructor ordena que dichos correos sean entregados a la UCO para que esta unidad policial elabore un informe. Antes, no obstante, los agentes deberán "excluir los que tengan contenido personal" y "los que resulten irrelevantes para la causa", de existir.

Desde el 'mail' profesional

En el documento enviado al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Indra detalla que, entre los 38 mails, existe una parte dirigida a la cuenta corporativa de Álvarez (con dominio @presidencia.gob.es), la correspondiente a su cargo de directora de Programas de la Presidencia del Gobierno.

Otros están intercambiados con su perfil personal (con dominio @gmail.com).

Todos ellos han sido entregados al juez en un pendrive por parte de dos compañías del Grupo Indra: Indra Soluciones Tecnologías de la Información SLU (que es el nombre comercial de Minsait) e Indra Business Consulting SLU.

Peinado también solicitó a ambas que entregasen los mensajes de WhatsApp que responsables de estas dos compañías hubieran intercambiado con Álvarez.

En respuesta, el Grupo Indra detalla que no almacena chats de esta aplicación —tampoco, de otras similares, como Telegram—, dado que no forma parte de las herramientas "autorizadas para uso profesional" de sus empleados y directivos.

Asimismo, ambas empresas detallan al juez que no han encontrado "otras comunicaciones escritas" dirigidas a o provenientes de Cristina Álvarez.

Peinado investiga a la asistente por los supuestos delitos de tráfico de influencias y malversación. Por su parte, atribuye a Begoña Gómez cinco supuestos ilícitos: los dos ya mencionados, junto a corrupción en los negocios privados, intrusismo profesional y apropiación indebida.

Este último se deriva de una querella presentada por la asociación Hazte Oír, que acusaba a la esposa de Sánchez de haberse apropiado del mencionado software.

Una herramienta digital muy similar a la desarrollada para la cátedra fue ofrecida —de forma gratuita, eso sí— en una web propiedad de Gómez.

La defensa de la empresaria, no obstante, arguye que la esposa de Sánchez registró dicho software siguiendo las indicaciones de la Universidad Complutense.

Por otro lado, tal y como desveló EL ESPAÑOL, Cristina Álvarez envió, el 8 de febrero de 2024, un correo electrónico a la empresa Reale Seguros a fin de que siguiera financiando la cátedra que co-dirigía Begoña Gómez en la UCM.

"Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la Cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis", le indicó la asistente a una responsable de Relaciones Institucionales de la aseguradora.